Opinie: Musea zijn hun geld waard omdat we daar oefenen hoe we met de wereld om kunnen gaan

Dankzij het initiatief 'Kunstlogé' kunnen bezoekers in het Stedelijk Museum Schiedam werk uit de tentoonstelling thuis aan de muur te hangen. Beeld Pauline Niks

Aandacht voor cultureel erfgoed is een groot goed, schreef oud-conservator Bram Peters eind september in een opiniestuk in deze krant. Maar overheden hoeven musea volgens hem niet koste wat het kost overeind te houden. Peters vraagt zich af hoeveel gemeenschapsgeld we een museum nog waard vinden.

In tijden van crises moeten er koppen rollen, zo moet de oud-conservator hebben gedacht. Dat hij daarbij als eerste denkt aan de cultuursector, de sector waarin hij zelf jaren actief was, is misschien lovenswaardig. Maar de argumenten die hij ervoor aandraagt schreeuwen om een stevige update.

Over de auteurs Anne de Haij is directeur van Stedelijk Museum Schiedam. Catrien Schreuder is hoofd collectie en tentoonstellingen, Stedelijk Museum Schiedam.

Want wie oplet, weet dat musea enorm in beweging zijn. Ze zijn al lang niet meer de elitaire bolwerken zoals de heer Peters ze neerzet. Ieder museum in Nederland bedient zijn eigen publiek, en de conservatoren zijn zich bij het inrichten van tentoonstellingen scherp bewust van de samenleving waarvan ze deel uitmaken.

Voor het ene museum ligt een zwaartepunt op de welgestelde senioren, andere musea worden sterk gedragen door een jonge voorhoede van makers, en weer een ander drijft voornamelijk op families en gezinnen.

Het Stedelijk Museum Schiedam barst regelmatig uit zijn voegen van de energie die de wijkbewoners van Schiedam-Nieuwland, -Noord of -Oost in onze zalen blazen. Ieder weekend opnieuw ontvangen we tientallen jonge gezinnen die kunst maken in ons atelier.

Feesten en ontdekkingen

We investeren in de zichtbaarheid van eenzame ouderen door samenwerkingen aan te gaan met verzorgingshuizen. En vaak is het feest in ons museum omdat we er de jonge kunstenaars en hun vrienden en families ontvangen als zij hier hun eerste museale presentaties hebben. En net als in vrijwel alle musea ontdekken jaarlijks weer duizenden Schiedamse schoolkinderen en jongeren via onderwijsprogramma’s wat kunst is of kan zijn. En kinderen ontdekken dat ze deel uitmaken van een bredere geschiedenis of dat hun verhaal er een van velen is.

En zo vinden dagelijks niet alleen in Schiedam, maar in alle musea in Nederland, ontroerende en ontwapenende momenten van ontmoeting en inspiratie plaats. En wie oplet ziet dat musea niet bestaan om zichzelf in stand te houden, zoals Peters impliceert. Musea zijn de plekken waar we oefenen hoe we met de wereld om kunnen gaan.

Cruciale ruimte

We oefenen er met het omgaan en omarmen van meerdere perspectieven, we leren er kijken door de ogen van ‘de ander’. We onderzoeken wat ons raakt, en waarom. We onderzoeken er hoe dingen in het verleden zijn gegaan en welke invloed het nu nog heeft. We maken er een balans op, maken ruimte voor schoonheid of scherpen er onze gedachten. We kijken er naar ons heden vanuit een vogelperspectief.

Dat alles doen we door het erfgoed te laten zien dat bij ons hoort, door via kunst te laten zien hoe de wereld ons vormt en voedt. Musea zijn dus precies de collectieve plekken, de ruimtes voor zelfonderzoek en verbeelding, die in de sterk vermarkte samenleving van het neoliberalisme zo schaars zijn geworden.

Messteek

Museummedewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in om tegenwicht te bieden aan de gillende gepolariseerde debatten, om de collectiviteit te benadrukken, ontmoetingen met de ander te organiseren en plek in te ruimen voor esthetiek en nuance.

Niet om hun museum in stand te houden, maar vanuit de overtuiging van waarde te zijn in de complexe tijden waarin we leven. Beweren dat musea er niet toe doen in tijden van crises, met als argument een dalende bezoekerstrend, zoals Peters doet in zijn artikel, is een messteek in de rug van een sector die sterk gemankeerd de zware coronajaren uitkwam en nu gebukt gaat onder toenemende inflatie en nu ook nog eens de stijgende energieprijzen.

Investeren in musea die klaarstaan om hun waarde toe te voegen, is geen onverstandige beslissing, maar de beste beslissing die bestuurders kunnen maken.