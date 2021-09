Opinie: Mooi die inspraak via een burgerberaad, maar zorg dan wel voor een helder mandaat

Actievoerders op IJburg tegen windmolens op het water. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het is een nobel, maar naïef initiatief van de gemeente Amsterdam om een burgerberaad te organiseren over de energietransitie, zoals gemeld in de Volkskrant (Ten eerste, 9 september).

Het is namelijk te laat. Wethouder Marieke van Doorninck zegt het zelf al. En ze zegt er ook terecht bij dat een burgerberaad pas werkt als de leden een echt mandaat hebben en dat plannen en voorstellen daadwerkelijk tot uitvoering zullen worden gebracht. Doorninck stelt daarnaast, ook terecht, dat een burgerberaad idealiter wordt ingesteld vóórdat er beleid is, maar dat het daar nu te laat voor is.

Idealiter? Ik stel, na jarenlang burgerparticipatieprocessen (ook in Amsterdam) te hebben gemodereerd dat het absoluut noodzakelijk is. Betrokken inwoners moeten van meet af aan kennis kunnen opbouwen; een paar workshops in een lopend proces waar al heel veel kennis is opgebouwd, gaan van een burger geen deskundige maken.

Dit zijn op zich al redenen genoeg om de vraag te stellen of Amsterdam er in dit geval goed aan doet een burgerberaad in te stellen. Vreemd dat de wethouder dat zelf niet doet als ze zelf al de voorwaarden noemt voor succes, waaraan dus niet wordt voldaan.

Goede kans dat burgers wantrouwend zullen zijn, zeker wanneer ze hebben ervaren dat inspreken en voorlichtingsavondjes tot niets leidden, zoals kennelijk tot nu toe het geval was. En nu mag het ook niet gaan over de windmolens bij IJburg. De toon is gezet.

Fundamenteel

Als het gaat over het mandaat van het burgerberaad, wordt er iets fundamenteels over het hoofd gezien, namelijk dat burgers nooit het mandaat kunnen krijgen, dat ligt namelijk bij de gemeenteraad en nergens anders. Uit niets blijkt of sprake is van een door de gemeenteraad goedgekeurd budget voor de energietransitie, waarbinnen dit burgerberaad kan worden gemandateerd.

De belofte dat de ideeën uit het burgerberaad uitgevoerd zullen worden, is dan een loze. Tenzij de wethouder binnen het budget doet wat ze zegt – nu noemt ze alleen dat het geen miljarden kan kosten en dat het allemaal uitvoerbaar moet zijn (wie bepaalt dat?), zoals in 2005 de toenmalige wethouder stadsdeel Jordaan, Guido Frankfurter, zich neerlegde bij de massieve consensus in het toenmalige stadsdeel om gedempte grachten niet open te gooien.

Het wordt nog verwarrender als het doel van dit burgerberaad is om draagvlak te creëren en een groeiend verzet tegen pijnlijke maatregelen om te buigen. Dat riekt al snel naar manipulatie, zeker als niet alles op tafel mag komen.

Wantrouwen

Mijn ervaring in de participatieprocessen die ik begeleidde, is dat burgers daar zeer wantrouwend van worden. Er heerste bovendien steevast het gevoel dat alles toch al was besloten en dat er niets met de uitkomsten wordt gedaan. Meestal was dat gevoel terecht. Dat zal gezien de voorgeschiedenis in deze situatie zeker ook aan de orde zijn. En (gepolariseerde) informatiebijeenkomsten zullen niet hebben bijgedragen aan het vertrouwen dat nodig is voor een succesvol burgerberaad.

Het is onduidelijk wat Amsterdam nou eigenlijk wil. Goede ideeën? Draagvlak? Mandaat bij burgers? Alles loop door elkaar. Nu heet burgerparticipatie ineens ‘deliberatieve democratie’ en rond de windmolens moet er een ‘ingelaste reflectiefase’ komen met dan weer inspraak. Snapt de ‘gewone burger’, zoals de wethouder de inwoners van Amsterdam noemt, het nog? Ik denk het niet, want het is algemeen bekend dat mensen bij tegenstrijdige of onduidelijke boodschappen vooral passief worden, niet willen meedoen, in verzet gaan, of er gewoon het hunne van denken.

Amsterdam experimenteert al decennialang met vormen van (directe) burgerparticipatie. Met wisselend succes. Wanneer het succesvol was, was er aan de voorwaarden voldaan die Van Doorninck zelf noemt: tijdigheid en een helder mandaat, en ik voeg er zelf aan toe: integraliteit, dus alle aspecten meenemen, waaronder ook de windmolens.

Gemeenteraad

Wanneer de raad in 2022 de voorstellen krijgt voorgeschoteld om er iets van te vinden, kan het nog gezellig worden. Ze waren er niet bij en ze moeten achteraf beslissen over wat door anderen is bedacht. Dat leidt niet alleen bij burgers tot verzet, maar ook bij gemeenteraden.

In slechts weinig gevallen heb ik meegemaakt dat raadsleden actief meededen in een participatieproces, zonder last of ruggenspraak, zoals de tijdens de Wallenconferenties in 2004. De voorstellen die daaruit kwamen waren in de raad hamerstukken. Leer dus niet alleen van buitenlandse onderzoeken, het zit al in de archieven van de gemeente Amsterdam.

Met andere woorden: het is nog altijd lastig om de directe participatie, want daar hebben we het hier over, te verbinden met de vertegenwoordigende democratie. Maar wees consequent in het één of het ander, anders zet je de burger op het verkeerde been. Als dat al niet het geval is.

Rob de Wilde is organisatie- en participatie-adviseur.