Opinie: Mogelijk helpt regeringscommissaris paraat te blijven bij voortdurende coronapandemie

Met het opduiken van de omikronvariant lijken we te zijn beland in het ‘vierde scenario’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Knaw): de ‘continue strijd’, waarin zich nieuwe virusvarianten ontwikkelen die beter bestand zijn tegen bestaande vaccins. Volgens sommigen kwamen we zelfs met één been in het vijfde (worstcase-)scenario, maar dat verandert als de totale impact van omikron blijkt mee te vallen.

Het doel van de verscherpte lockdown – in combinatie met boostervaccinaties, verhoging van de vaccinatiegraad en besmettingspreventie – is uit te komen op gunstiger scenario’s. De situatie van ‘griep+’ lijkt vooralsnog het best haalbare: ‘endemische’ covid-19, met jaarlijkse golven in de winter waarbij kwetsbare groepen mogelijk herhaalvaccinaties nodig hebben.

Hoe het uiteindelijk gaat verlopen, is niet te voorspellen. Net zomin als begin september de huidige toestand voorspelbaar was. Maar die had ook geen complete verrassing hoeven zijn, gezien de eerder opgedoken mutaties, de wereldwijd verre van optimale vaccinatiesituatie en de toen al beschikbare WRR-Knaw-scenario’s die juist zijn bedoeld om bij onzekerheid te anticiperen. Dat anticiperen blijft nodig totdat de wereldgezondheidsorganisatie WHO vaststelt dat het coronavirus onder controle is. En zelfs daarna, want we moeten alert blijven op nieuwe pandemieën.

Overrompeld

Het is daarom goed dat het kabinet, na keer op keer te zijn overrompeld, nu beleid ontwikkelt om, naast het bestrijden van actuele golven, beter voorbereid te zijn op wat nog kán gebeuren. Dat is niet eenvoudig. Maar elke stap die we sneller en beter zetten ter verkleining van de kans dat ic’s worden overspoeld, de reguliere zorg wordt afgeschaald, het aantal directe en indirecte slachtoffers blijft oplopen en de samenleving in een sociale, economische en culturele houdgreep raakt, is winst.

Dat vereist een brede volksgezondheids- én maatschappelijke aanpak waarin de korte- en lange termijn tegelijk en in samenhang worden bezien. Anders blijft de korte termijn zich op de voorgrond dringen en wordt de langere termijn telkens ‘afgeschaald.’ Zo hoorden we tijdens eerdere golven te vaak dat het opschalen van de ic-capaciteit veel tijd kost, je het daarmee alleen niet redt en je er op dat moment dus weinig aan had.

Maar na iedere golf, waarvan steeds werd gehoopt dat het de laatste was, verdween ook de langetermijnurgentie. Uiteindelijk nam de ic-capaciteit, en daarmee de buffer tegen zorgafschaling en maatschappelijke disruptie, zelfs af.

Een andere niet behulpzame redenering was dat ophoging van ic-capaciteit een vorm van capitulatie is, omdat we daarmee zouden accepteren dat meer mensen ernstig ziek worden. Dat laatste moeten we zeker niet doen en daarvoor zijn besmettingspreventie, meer GGD-capaciteit, versnelde (her)vaccinaties, vaccinaanpassing en preventie van risicofactoren nodig. Maar er moet wel optimale zorg zijn voor wie desondanks ernstig ziek wordt. We maken de capaciteit van hartbewakingseenheden ook niet alvast kleiner omdat we streven naar een lager hartinfarctrisico door gezonder te leven.

Hoog tijd

Het is dus behalve goed, ook hoog tijd dat het kabinet begin 2022 met uitgewerkte langetermijnplannen komt. Inmiddels zet het in op een taskforce om de beschikbaarheid van zorgprofessionals bij nieuwe virusoplevingen te kunnen verhogen en op een expertteam om te bewerkstelligen dat de reguliere zorg dan maximaal doorgang vindt. Ook worden via een maatschappelijke klankbordgroep bij vele sectoren en partijen creatieve ideeën opgehaald over hoe de komende winters door te komen. Ook noemt het coalitieakkoord een Chief Medical Officer voor betere publieke zorg.

Daarnaast moet het kabinet de paraatheid voor toekomstige pandemieën versterken en ook wat betreft Europese afstemming en versnelling van wereldwijde vaccinatie moet structureel meer worden gedaan om gevaarlijke varianten de pas af te snijden. Met deze belangrijke initiatieven, naast al bestaande adviserende gremia, is extra aandacht nodig voor overzicht en consistentie. Bovendien moet worden zekergesteld dat, met alle blijvende kortetermijndruk op bewindspersonen en Kamer, korte- en langetermijngerichte beleidsvoorbereiding en -uitvoering in nauwe samenhang plaatsvinden.

Regeringscommissaris

Daarom zou het nieuwe kabinet er goed aan doen de diversiteit aan initiatieven onder te brengen bij een overkoepelende multidisciplinaire en -sectorale taskforce met voldoende mandaten, eventueel geleid door een regeringscommissaris. Zo’n taskforce moet, om koers te houden, op voldoende afstand staan van de dagelijkse politieke arena en op gezette tijden rapporteren aan kabinet, Kamer en samenleving. Dat kan ook bijdragen aan de in reactie op de motie Den Haan-Omtzigt beoogde ‘normalisering’ van de besluitvorming met minder gebruik van de crisisstructuur. De Tweede Kamer kan zich dan ook meer richten op het debat vooraf over beleidsstrategische hoofdlijnen en minder op gedetailleerde uitvoeringsaspecten achteraf.

André Knottnerus is arts-epidemioloog en oud-voorzitter van de Gezondheidsraad.