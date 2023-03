Opinie: Moeten we een Nurses Defence Force oprichten om politiek en maatschappij wakker te schudden?

Zorgmedewerkers van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam voeren actie voor een betere cao. Beeld ANP

Het is ze gelukt. Boeren domineren onder leiding van Caroline van der Plas de verkiezingen. Daarmee is de agrarische sector de belangrijkste sector van Nederland, de klimaatverandering en uitgeputte natuur ten spijt.

Met lede ogen heb ik de zegetocht van de boeren bekeken. Zelf werk ik in de zorg, waar de problemen even groot, zo niet nog groter zijn. Wachtlijsten, vacatures, slechte arbeidsvoorwaarden, ga zo maar door. Nu corona langzaam vergeten raakt, doet de waardering voor ons werk dat ook. De dag ná de verkiezingen hebben zorgmedewerkers in 63 ziekenhuizen massaal gestaakt. Naast Caroline was er echter weinig ruimte in het nieuws voor onze stakingen. Dat moet anders. Dus bedacht ik een plan onder het motto: beter goed gejat dan slecht bedacht.

Over de auteur Jorn Albers is verpleegkundige in opleiding. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Nu de boeren zich massaal bij de BoerBurgerBeweging hebben aangesloten, heeft het CDA van Wopke Hoekstra al zijn bestaansrecht verloren. Daarom richt ik me bij deze tot de heer Hoekstra. Graag neem ik uw partij over. Daarbij ben ik wel genoodzaakt u te vragen om af te treden. Ik reken op uw begrip.

Nu dat is geregeld zal de naam van deze partij worden veranderd. Dit doe ik graag in samenspraak met toekomstige leden. Voor nu heb ik gekozen voor de werktitel ZZZ: Zorgen Zonder Zorgen. Ideeën zijn welkom, mits het afgekort kan worden tot drie dezelfde letters en het betrekking heeft op de op één na belangrijkste sector van ons land: de zorg.

Vacature

Dan de eerste vacature. Als politiek leider is affiniteit met gezondheidszorg vereist. Als leider bent u niet alleen de leider van de partij, maar van de gehele sector. U gaat voorop in de strijd, schuwt discussies niet en onderbouwt onze standpunten door selectief onderzoeken aan te halen. Uw werkweek is lang, dus u heeft nauwelijks slaap nodig. Energie krijgt u van het geven van interviews en het aanschuiven aan talkshowtafels. De kijker herkent zich in u en u veroordeelt steevast de vieze spelletjes en achterkamerpolitiek die bedreven worden in Den Haag.

Wanneer de media-aandacht naar een ander thema dreigt te gaan bent u bereid tot extreme acties, zoals aankomen op het Binnenhof per traumahelikopter of ambulance. U ádemt zorg. Daarnaast is het van groot belang dat u de door uw achterban gevoerde acties, hoe buitensporig ook, nooit veroordeelt. U zult er zelfs verschijnen voor toespraken.

Iedereen kan solliciteren. Alleen de heer Mark Rutte en mevrouw Edith Schippers komen niet in aanmerking voor de sollicitatieprocedure. Wij zien de reacties met belangstelling tegemoet.

Acties

Daarnaast zal ik een Nurses Defence Force oprichten. Na overleg met Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever ben ik tot de volgende acties gekomen:

- Er gaan acties plaatsvinden bij de woning van minister Conny Helder. Wij zullen haar opzoeken met volle katheterzakken en die, indien nodig, leeg laten lopen. Dit is geen dreigement maar, net als de fakkels van de boeren, bedoeld als warm welkom.

- Het huis van minister Ernst Kuipers zal worden bekogeld met bevuild incontinentiemateriaal.

- De gesloten afdelingen van verpleeghuizen worden gevuld met kabinetsleden én de heer Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Om deze kwetsbare groep te beschermen is bezoek niet mogelijk.

- Alle bedden zullen, desnoods mét patiënten, massaal via de snelwegen richting Den Haag worden geduwd.

- Langs de snelwegen worden hopen met onnodige administratie in brand gestoken.

- Alle vlaggen worden wederom teruggedraaid (lees: blauw boven).

- Voordeuren van zorgverzekeringskantoren worden eruit gereden.

- Alle 800 ambulances parkeren op het Binnenhof.

- De vier traumahelikopters vliegen eindeloos rondjes om het Torentje.

- Op het Malieveld komen alle medewerkers uit de gezondheidszorg, bij elkaar zo’n 1,4 miljoen mensen, bijeen om te protesteren.

- Ook patiënten in zorg, zeker zij die op een wachtlijst staan, krijgen een uitnodiging.

- Borden met de leus ‘No nurses, no care’ zijn aanwezig. Evenals koffie, thee en een kleine versnapering.

Let maar op: 2025 wordt ons jaar. Nederland zal ook massaal voor de zorg kiezen. De BBB en de ZZZ gaan een historische verkiezingswinst boeken. Met een coalitie onder het bewind van minister-president Caroline van der Plas zal er een andere wind gaan waaien over de vele uitgestrekte weilanden. Nederland zal zorg en voedsel weer gaan waarderen. Vanaf 2025 werkt iedereen in de zorg, of als boer. En het liefst wordt iedere Nederlander zorgboer.