Opinie: Moet Mai Spijkers nou ook al lief, koddig en kleurloos zijn? Laat hem in zijn waarde

Ondank is ’s werelds loon. Of bedoel ik: nomen est omen? Hoe het ook zij: Mai Spijkers ligt onder vuur. Hij is het zoveelste slachtoffer van de puriteinse totalitaire nietsontziende dogmatische humorloze Hashtag MeToo-beweging.

De hongerige tomeloze sluwe charmante kannibalistische mogol die uitgeverij Prometheus uit de grond stampte en literaire giganten zoals Brusselmans, Lanoye, Palmen, Eco, Eugenides, Franzen en vele anderen door onze strot probeerde te rammen, wordt beschuldigd van ‘hufterigheid’. Hij zou een angstcultuur hebben gecreëerd en zich bovendien hebben bezondigd aan grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag is subjectief.

Als een dronken gepensioneerde stierenvechter in een of andere West-Vlaamse herberg een hand op mijn linkerborst legt glunder en bloos ik (en haal ik mijn schouders op), terwijl een brozer fragieler preutser ernstiger wicht dan ik misschien moord en brand schreeuwt en de politie erbij haalt. Omdat haar grens werd overschreden.

Mijn grens ligt verder, ergens in de buurt van mijn eierstokken. Als mijn eierstokken tegen mijn zin worden bepoteld, ja dan zal ik allicht ook moord en brand schreeuwen.

Angstcultuur dan… Wat klinkt dat vaag en Slavisch en abstract. Is het zoiets als The Devil Wears Prada? Mai Spijkers lijkt helemaal niet op Meryl Streep (en ook niet op Anna Wintour).

Ploert

Hufterigheid is universeel. In Vlaanderen wordt het meestal ploerterigheid genoemd. Soms lompheid, boertigheid of onbeschoftheid.

Ik ben dichter Delphine Lecompte.

Mijn uitgeverij heet De Bezige Bij. De redacteur met wie ik samenwerk is Merijn Hollestelle, een warme genereuze zachtmoedige en fijngevoelige kerel die me nooit angst inboezemt en die zelden weerzin bij me opwekt. Maar als ik thuis in Brugge om 3 uur ’s nachts mijn grimmige blasfemische gedichten en wrange perverse verhalen schrijf, dan is Merijn wel de laatste aan wie ik denk of die me kwelt. Gelukkig maar.

Ploerterigheid is vervelend. De hitte is ook vervelend.

De stijgende prijzen van mijn favoriete suikerwafels, kruidenkaas en chocopasta zijn ook bijzonder ergerlijk.

Ergernissen, obstakels en tegenslagen horen bij het leven. Angst hoort ook bij ons bestaan, het is een rijke voedingsbodem voor de meeste schrijvers.

Afdelingschef

Ooit vulde ik rekken aan in een sinistere supermarkt in Sint Kruis. Ik was 24 en de traagste, slordigste, dromerigste, vuilste en meest sukkelachtige rekkenvuller ter wereld.

In de zuivelafdeling had ik een geestige, luchtige, frivole, integere afdelingschef die mijn eigenaardigheden en morsigheden door de vingers zag, maar toen ik werd overgeplaatst naar de afdeling droge voeding was het hek van de dam.

De afdelingschef van de droge voeding was een bullebak, een treiteraar, een karikaturale pestkop. Hij werkt nog steeds in die sinistere supermarkt in Sint Kruis.

Ik niet, ik werd ontslagen.

Oef!

Het leven is bruut en oneerlijk, en onze medemensen zullen ons soms schofferen, kwetsen, krenken, sarren, tergen, uitlachen en beledigen. Dan moet je gelaten in je haar krabben, een fles Martini in je keel gieten, opium roken, een salvo winden laten knallen, copuleren met een ontwapenende boomchirurg, luisteren naar Meddle van Pink Floyd en de magistrale briljante onverwoestbare gedichten van Gerrit Achterberg (her)lezen.

Schandpaal

Wat je niet moet doen is klagen en lamenteren en jammeren en een zogeheten hufter aan de schandpaal nagelen… Na eerst negen jaar (schijnbaar vreedzaam en weldadig) voor hem te hebben gezwoegd en geploeterd.

Mai Spijkers heeft Ronit Palache niet anaal gepenetreerd met een courgette (noch met een koolrabi), hij heeft haar evenmin onderworpen aan ongewenste cunnilingus op een stapel brave, bevallige, populaire dichtbundels van de aaibare Ingmar Heytze.

Mai Spijkers is wellicht een onaangename, hoogmoedige, norse, egocentrische, bazige kerel. En dan? Moet iedereen lief, koddig, beleefd, onberispelijk, net, kleurloos en hypocriet zijn? Natuurlijk niet. Wat een onzin.

Van mij mag iedereen onuitstaanbaar, wispelturig, opvliegend en stormachtig zijn. Ik zal altijd hartstocht en onvoorspelbaarheid verkiezen boven kil fatsoen en bloedeloze etiquette.

Helaas leven we in een maatschappij waarin zelfs de meest onnozele holle domme verwerpelijke sujetten zich inbeelden dat ze constant geaaid, gecomplimenteerd, geknuffeld, gesust, vertroeteld en aangemoedigd moeten worden. Terwijl het veel constructiever en verstandiger zou zijn om tegen sommige mensen te zeggen: je werk lijkt nergens op, zet eens een tandje bij, vadsige, onwaardige luiaard!

Hartstocht

Mai Spijkers had een visie. Zijn hartstocht en toewijding zullen er ongetwijfeld voor hebben gezorgd dat hij geen tijd had voor prutsers, en dat hij soms arrogant en ongeduldig uit de hoek kon komen.

Het was niet de taak van Mai Spijkers om een walhalla van aardigheid en harmonie te scheppen. Het was zijn job (zijn levenswerk) om de boeken waar hij gepassioneerd over was te publiceren en te promoten. Dat was zijn enige opdracht.

Hij is geen maatschappelijk werker die handjes moet vasthouden en die dekentjes, mueslirepen, pluchen alpaca’s en doekjes voor het bloeden moet uitdelen. Hij moest geen stroop om de mond smeren van frêle, mediocre, fatterige, pretentieuze, ijdele en ten onrechte opgehemelde schrijvers.

Hij moest uitstekende adembenemende roekeloze vernieuwende subversieve recalcitrante boeken uitgeven. Wat hij heeft gedaan. En wat hem nu onmogelijk zal worden gemaakt.

Ik zal Mai Spijkers altijd dankbaar blijven voor zijn fantastische hartstocht, voor zijn genadeloze toewijding en voor zijn schitterende visie.

Delphine Lecompte is dichter, prozaïst en colomnist bij het Vlaamse tijdschrift Humo.