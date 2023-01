Opinie: Mobieltjes in de klas? Kwestie van glasheldere afspraken maken

Leerlingen van een Rotterdamse vmbo zijn in de pauze in de weer met hun mobieltjes. Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vanaf het moment dat de BlackBerry rond de eeuwwisseling in de klaslokalen werd gesignaleerd tot aan mijn pensionering het afgelopen jaar, ben ik als schoolleider regelmatig de klas ingeroepen door een oververhitte collega die verwikkeld was geraakt in een vervelende welles-nietes discussie met een leerling over het ter plekke inleveren van een mobieltje. ‘Doe er wat aan!’, daarmee appellerend aan mijn taak als schoolleider om naast een individuele sanctie ook een algemeen schoolverbod op mobieltjes uit te vaardigen.

Het artikel van Albert Mark va Leeuwen in de Volkskrant van 4 januari is dan ook heel herkenbaar. Iedereen die in het onderwijs werkt, op welk niveau ook, kampt met de nadelen van de mobieltjes in de klas. Ze slurpen de aandacht op die leerlingen juist moeten besteden aan dat wat de docent ze probeert bij te brengen. Is een totaalverbod zinvol?

Over de auteur Titia Wittenberg was tot haar pensionering hoofd van de bovenbouw op een middelbare school in Amsterdam

Het echte probleem is niet het gebruik van het mobieltje zelf, maar het gebrek aan controle over dat gebruik. Veel leerkrachten zien namelijk ook de voordelen van de telefoon als digitale hulpmiddel in hun lessen. Hoe leuk is het niet om leerlingen interactief te betrekken bij je lessen door ze bijvoorbeeld via hun mobieltje een Kahoot quizje te laten maken? Je vangt er als docent meteen alle aandacht mee, lesdoel bereikt.

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik in eerste instantie dacht dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen met die telefoontjes. Het was in mijn ogen vooral een kwestie van goed klassenmanagement. Wil je geen mobieltjes tijdens de les, dan stuur je daar toch op? Net zoals het verplicht uittrekken van de jas bij binnenkomst, de kauwgom in de prullenbak en de tassen van de tafel.

Leerlingen zijn gebaat bij duidelijke regels in de lessen, docenten zelf misschien nog wel meer. In een les waar niet voortdurend over van alles en nog wat moet worden onderhandeld heerst vaak een rustige werksfeer, waardoor docent en leerling beter tot hun recht komen.

Stuurmanskunst

Hoe moeilijk kan het zijn om de les te beginnen met: ‘Mobieltjes uit en in je tas’? Moeilijk, blijkt in de praktijk. Het vergt verbale stuurmankunst om het argument van de leerling te weerleggen dat er écht een geldige reden is waarom het mobieltje op de tafel ligt.

‘Ik keek alleen maar even omdat ik bereikbaar moet zijn voor mijn moeder die een tandartsafspraak voor me maakt.’ ‘Ik keek in mijn digitale agenda, zo onthoud ik mijn mondeling tenminste.’ Of, het argument waarmee de docent medeverantwoordelijk wordt gemaakt: ‘Ik zoek even wat op voor mijn werkstuk, heb je liever dat ik dat in de mediatheek doe? ‘ Helemaal dodelijk: ‘Het nakijkboek staat erop, dat heb je er zelf voor ons opgezet.’ Met name de laatste twee argumenten voelen als een koekje van eigen deeg. Dat 24/7 beschikbare digitale nakijkboek en de overvloed aan kennis op het internet zijn toch wel heel handig voor onze leerlingen.

De kunst voor docenten is juist een didactisch en pedagogisch evenwicht te vinden in het mobielgebruik tijdens de lessen. Het om leren gaan met de doorgeslagen onderhandelingssituaties in het klaslokaal zou meer prioriteit moeten krijgen binnen de huidige lerarenopleidingen. Goed klassenmanagement behoort, naast gedegen vakkennis, immers tot het belangrijkste instrumentarium van een leerkracht.

Maar, hoe goed een docent ook orde kan houden, ook bij hem of haar lekt er veel energie weg door voortdurend alert te moeten blijven. Dat komt omdat er nog een ander obstakel moet worden weggewerkt: het gebrek aan consensus onder de docententeams op scholen.

Totaalverbod

In de afgelopen jaren heb ik het gebruik van mobieltjes regelmatig op de agenda van een teamvergadering gezet. Directe aanleiding was steeds de roep van een groep docenten om een totaalverbod. Heftige discussies over het nut van de voordelen en de last van de nadelen werden er dan gevoerd. Die onderlinge discussies waren inhoudelijk exact dezelfde als die met de leerlingen in de klas. Je moet als individuele docent dan wel erg sterk in je schoenen staan om de mobieltjes in de tas te krijgen als leerlingen er bij jouw collega het uur ervoor net uitgebreid op hebben mogen turen. Een belangrijke opvoedkundige regel is consequent zijn naar je kinderen toe; het geeft gedoe als papa iets anders goedvindt dan mama. Binnen het onderwijs geldt dat ook.

In het streven naar een gezamenlijke aanpak dacht ik een paar jaar geleden het ei van Columbus te hebben gevonden in de aanschaf van telefoontassen voor de hele school. In elke klas werd een telefoontas opgehangen waarin leerlingen bij binnenkomst in een genummerd vakje hun telefoon moesten deponeren. Bij het verlaten van de klas kon je de telefoon weer meenemen.

Wilde je tijdens de les het nakijkboek op de telefoon raadplegen dan moest je daar ter plekke aan de docent toestemming voor vragen. De docent bepaalde op deze manier op welk moment en voor hoe lang het mobieltje kon worden gebruikt. Als schoolleider stelde ik bij de invoering van schooltassen de voorwaarde dat elke docent de telefoontas bij binnenkomst geacht werd te gebruiken. Over die voorwaarde was er wel consensus; men ging het doen!

De eerste week van de telefoontassen was het zichtbaar rustiger in de lessen. Docenten en leerlingen vonden de betere werksfeer een verademing. De tweede week kwamen er geluiden dat niet alle docenten de telefoontas nog gebruikten, vanaf de derde week waren we weer terug bij af.

Basisafspraak

Hoe moeilijk is het om bij binnenkomst aan elke leerling vriendelijk te verzoeken het mobieltje in het vakje te leggen? Hoe moeilijk is het om met elkaar een gezamenlijke basisafspraak na te leven? Ik heb ervaren dat het moeilijk is, dat we het met alle hardwerkende en goedwillende collega’s niet voor elkaar hebben kunnen krijgen.

Is het dan makkelijker om bij de schoolleiding een totaalverbod af te dingen? Er zijn scholen (en landen) waar die regelgeving al is ingevoerd. Hoe gaan ze daar om met de handhaving? Met het verlies van de voordelen van het digitale hulpmiddel? Met het draagvlak onder ouders en leerlingen? En, de hamvraag: is er wetenschappelijk aangetoond dat de kwaliteit van het gegeven onderwijs op die scholen verbetert? Indien ja, dan zou ik zeggen: waar wachten we nog op, wettelijk verbieden die mobieltjes in de klas zolang het kind maar niet met het badwater wordt weggegooid.