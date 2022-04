Opinie: Ministers, leest u even mee? Zo simpel maakt u de zorg toekomstproof

Huisarts in gesprek met een patiënt, 24 december 2021, Rotterdam. Beeld Jiri Büller

Toekomstscenario’s voor de zorg worden steeds onheilspellender. Als de groei zo doorgaat, neemt de zorg een steeds grotere hap uit ons totale budget en wordt zij onbetaalbaar. Personeel is niet te krijgen of verlaat vroegtijdig gefrustreerd de zorg. Niet iedereen krijgt meer een huisarts, het kennisinstituut Nivel voorspelt dat in bepaalde regio’s huisartsenzorg binnen een jaar niet meer geleverd kan worden.

We moeten dus een stapje terug doen en het ziekenhuis Bernhoven bracht dat in de praktijk. Overbodige zorg werd geschrapt, alleen passende zorg werd geleverd. Maar ja, de schoorsteen moet wel roken, dus in het huidige productie-gedreven zorgstelsel ontstaan dan tekorten.

Vriend en vijand zijn het inmiddels wel eens dat er fundamenteel iets moet wijzigen in dit zorgstelsel. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa, die over de financiering van de zorg gaat), moet de productieprikkel helemaal en overal verdwijnen. En snel ook. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert ook fundamentele wijzigingen. Maar hoe dan?

Kamerolifant: de zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars moeten veranderen, maar kunnen door het systeem niet veranderen. Een ander basispakket, concentratie van spoedeisende zorg, chronische zorg buiten het ziekenhuis (gebeurt allang) en kijk- en luistergeld. Maar de olifant in de kamer, de regisseursrol van de zorgverzekeraars, aan hen door de politiek opgelegd en niet waargemaakt, staat merkwaardigerwijs niet ter discussie. En dat is vreemd.

Zorgverleners en zorgverzekeraars vertrouwen elkaar voor geen meter. Dat bleek uit een onlangs gehouden onderzoek (van zorgverlenersvereniging VvAA) onder tweeduizend zorgverleners, waarbij nog geen 13 procent vertrouwen heeft in de regisseur van de zorg. Dat moet een negatief effect hebben op de zorgkwaliteit.

Vooral eerstelijnszorgverleners hebben meer last dan profijt van zorgverzekeraars. Tarieven kunnen niet binnen drie maanden worden aangepast, zorginnovatie zoals ‘meer tijd voor de patiënt’ wordt gestopt vanwege financiële problemen in het ziekenhuis, afspraken worden niet uitgevoerd (er is 16 miljard euro minder uitbetaald dan afgesproken), fraudebestrijding is gezien de fraude-promillages disproportioneel en wantrouwen leidt tot een overvloed aan regels, eisen en administratieve bepalingen.

Schrap regisseursrol

Wat voegt die zorgverzekeraar in de eerste lijn nou eigenlijk toe? Is het niet beter die regisseursrol te schrappen? Te beginnen bij de huisartsenzorg, de wijkzorg en de paramedische zorg (10 procent van de totale zorgkosten). De zorg het dichtst bij de burger, de zorg die is gebaat bij langdurige relaties, vertrouwen, kleinschaligheid, samenwerking en lokale of regionale netwerken, en eigenlijk zonder marktwerking.

Om de zorgverzekeraar niet als regisseur maar als nutsvoorziening te laten functioneren, staat de Mededingingswet (Mw) in de weg. Kleinschalig werkende zorgverleners worden gezien als ondernemers, die het product ‘zorg’ aan burgers verkopen in hun (praktijk)winkel. Ze moeten concurreren met medezorgverleners, met wie ze ook samenwerken. Maar de NZa bepaalt voor 90 procent de tarieven, voor de rest geldt de mededingingswet. En je mag niet sámen onderhandelen met de zorgverzekeraar. Er wordt dus niet onderhandeld.

Europese regels helpen

Schrappen van de mededingingswet voor de eerste lijn stuit op Europese regelgeving. Maar Europees recht biedt wel de mogelijkheid om bepaalde diensten aan te wijzen als diensten van algemeen economisch belang (DAEB). Lidstaten hebben daarin hun eigen beoordelingsvrijheid.

Dit is ook toe te passen in de (eerstelijns)zorg. Binnen de Nederlandse zorgsector is de basiszorgverzekering ook een dienst van algemeen economisch belang, een DAEB dus. Zorgverzekeraars worden immers gecompenseerd via het risicovereveningsfonds voor het feit dat zij iedereen, dus ook zieken en ouderen, moeten toelaten tot hun basisverzekering. Er moet dan sprake zijn van ‘marktfalen’. Als er in krimpregio’s geen huisartsen meer te vinden zijn, faalt de markt. Het is eigenlijk heel logisch de basiszorg als DAEB aan te laten sluiten bij de basisverzekering als DAEB.

Door deze basiszorgverleners niet direct uit het zorgstelsel, maar wel uit de mededingingswet te halen, blijven ze onder de Wmgo (Wet marktordening gezondheidszorg) vallen. De zorgverzekeraar is echter geen regisseur meer, maar wordt een nutsvoorziening, een doorgeefluik van door de NZa vastgestelde beleidsregels en tarieven. En van door de eigen beroepsgroep bepaalde inhoud.

Politieke keuze

De tegenmacht blijft dus in stand. Het is al drie keer eerder voorgesteld. Het zou snel kunnen. Twee ministers, die van Economische Zaken en die van VWS, moeten nieuwe beleidsregels laten vaststellen door toezichthouders ACM en de NZa. Het is een politieke keuze, er hoeft geen wet voor te worden gewijzigd.

Zorg dan dat zorgverzekeraars weer de plicht krijgen deze groep netjes een eenvoudige betaalovereenkomst aan te bieden, twee A-viertjes (ik lever zorg volgens professionele normen en u betaalt zonder voorbehoud volgens de NZa-tarieven). Dat scheelt heel veel administratieve regelgeving.

Investeer bespaarde administratiekosten en de onderbestede en dus achtergehouden 16 miljard in deze groep door praktijkverkleining (meer tijd voor de patiënt) en kleinschaligheid te stimuleren. Autonomie, persoonlijke aandacht en vertrouwen in de zorgverlener gedijen immers het beste in een kleinschalige setting.

Kleinere praktijken

De NZa zou met een nieuwe tariefstructuur de tarieven zodanig moeten inrichten en vereenvoudigen dat praktijkverkleining en kleinschaligheid worden gestimuleerd. Het springen door het hoepeltje van de zorgverzekeraar, kan dan vervallen.

Fundamentele wijziging zonder direct het hele stelsel overhoop te gooien. Klein beginnen, aan de basis. De regisseursrol komt dan weer bij de professionals in het werkveld, de tegenmachtrol bij de toezichthouders en niet meer bij de zorgverzekeraar. Maar de minister moet dan wel een veel te lang vooruitgeschoven keuze maken.

Herman Suichies is oud-huisarts en oud-bestuurder bij VPHuisartsen.