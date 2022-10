Opinie: Minister Adema moet niet alleen boeren laten innoveren, maar ook supermarkten en banken

Boeren blokkeren een distributiecentrum van Albert Heijn in Utrecht, in juli. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Met de erkenning van het leed van de boeren en de rol van de overheid daarin lijkt Johan Remkes er in geslaagd de relaties enigszins te herstellen. Boeren, provincies en onderzoeksinstellingen zijn ook blij met de aandacht in het rapport voor de rol van innovatie bij het oplossen van de stikstofcrisis en het bieden van een toekomstperspectief voor boeren. In de voorstellen van Remkes wordt daarbij vooral gedacht aan technische en ecologische innovaties op het boerenerf, zoals boeren zelf ook voorstellen.

OVER DE AUTEURS Cees Leeuwis is hoogleraar gezamenlijk onderzoek, communicatie en verandering aan Wageningen Universiteit. Noelle Aarts is hoogleraar socio-ecologische interacties aan Radboud Universiteit Nijmegen.

De nieuwe minister van Landbouw Piet Adema zou er goed aan doen breder te kijken en in te zetten op innovatie van de ‘spelregels’ in het gehele landbouwsysteem. Vrijwel alle problemen in de landbouw worden uiteindelijk veroorzaakt door het falen van de markt. Boeren en vooral ook banken, toeleveranciers, voedselproducenten en supermarkten maken grote winsten, maar brengen tegelijkertijd grote schade toe aan natuur, milieu, landschap en volksgezondheid.

Gemeenschap

De kosten worden afgewenteld op de gemeenschap. Dat is een logische uitkomst van hoe het systeem is georganiseerd. Als de spelregels van de markt niet veranderd worden, dan blijven deze tendensen bestaan, en blijven boeren ook in de toekomst steeds weer de problemen komen.

We moeten dus experimenteren met manieren om de logica van het systeem te veranderen. Waar kunnen we dan aan denken? We kunnen bijvoorbeeld voedselproducenten en supermarkten verplichten een steeds hoger percentage van hun omzet te behalen uit duurzaam gecertificeerde producten. Iets soortgelijks doen we met pomphouders die verplicht 10 procent biobrandstof moeten bijmengen in de benzine.

Zuivel en vlees

We kunnen ook teruggrijpen op succesvolle formules uit het verleden: gegarandeerde prijzen voor duurzaam geproduceerde gewassen, zuivel en vlees. Daarnaast kunnen we vergunningen van banken koppelen aan het aandeel duurzame investeringen dat zij realiseren.

En we kunnen uitzoeken op welke manier de macht en invloed van kortzichtige aandeelhouders in de agro- en voedingsindustrie ingeperkt kunnen worden. Die leiden er immers toe dat grote bedrijven winst op korte termijn vaak belangrijker vinden dan een bijdrage aan duurzame ontwikkeling van de sector.

Weerstand

Natuurlijk zal er weerstand zijn tegen dit soort veranderingen en mensen zullen zeggen dat dit soort dingen helemaal niet kunnen of mogen. Dat is precies het punt: met innovatie van de spelregels veranderen we wat kan en mag, en dat is een wezenlijk onderdeel van elke transformatie. Innovatie van de wet- en regelgeving is het mandaat en in essentie ook de plicht van de nieuwe minister.

De verantwoordelijkheid voor verandering wordt nu nog steeds te eenzijdig neergelegd bij de zwakste partij in de keten, de boeren. Met het type innovaties dat wij voorstellen gaat de aandacht van de dingen die boeren wel of niet kunnen, mogen of moeten ook naar de partijen in de keten. Dat is nodig en rechtvaardig.