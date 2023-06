Opinie: Minder sproeien en meer schaduw? Plant dan een bos

Aanleg van een Tiny Forest op het schoolplein van Basisschool De Optimist in Almere. Beeld Raymond Rutting/ de Volkskrant

Zo’n vijftienduizend jaar terug lag Nederland nog onder een dikke deken van sneeuw en ijs. Binnen een paar duizend jaar smolten deze ijskappen en maakten zo plaats voor een wijdvertakte rivierdelta, moerassen en reusachtige bossen, die met 300 meter per jaar vanaf de Balkan en het Middellandse Zeegebied onze kant op migreerden. Achtduizend jaar geleden was dit bos zo groot dat een eekhoorn – in theorie – van Maastricht naar Lauwersoog kon klauteren zonder de grond te raken. Gouden tijden voor liefhebbers van voetje van de vloer.

Tegenwoordig beslaan bossen nog maar 9 procent van ons landoppervlak. Is het verdwenen bos dan voor altijd verloren? Niet per se. Het goede nieuws is dat bos zich vrij gemakkelijk kan herstellen, omdat het nog altijd veel regent in Nederland.

Sterker nog, als we morgen zouden stoppen met het onderhouden van onze tuinen, weilanden, steden en dorpen dan is Nederland over honderd jaar gewoon weer een bos, waar eekhoorns weer naar hartenlust kunnen klimmen. Maar helaas doen we het tegenovergestelde. In onze tuinen en in de openbare ruimte groeien steeds minder bomen en ligt er steeds meer steen.

Droogte

Elk jaar laten bomen hun bladeren vallen en voeden daarmee de grond. Wormen, schimmels en andere bodembewoners graven gangen, en verwerken het gevallen blad tot humus. Hoe meer humus en dode plantenresten een bodem bevat, hoe meer water deze kan vasthouden. Daarmee zijn bossen met een rijke humuslaag ook beter bestand tegen grote droogte – ze houden het water langer vast.

Bomen houden niet alleen beter regenwater vast, ze zorgen zelfs voor meer regen. De Braziliaanse onderzoeker Antonio Donato Nobre ontdekte dat bossen hun eigen regenwolken creëren. De lucht boven bossen zit vol met sporen, pollen, schimmels en andere micro-organismen. Juist deze microscopische deeltjes zijn cruciaal voor de levenscyclus van het bos, omdat de damp van de bomen condenseert rond deze microscopische deeltjes, waardoor wolken ontstaan die uiteindelijk stortbuien veroorzaken.

Dit proces is uniek voor bossen. Oceanen creëren bijvoorbeeld zelden zware wolken, omdat zeelucht niet zo rijk is aan plantaardig leven. Waterdamp die opstijgt uit steden, vermengt zich met fijnstof en vervuiling. Deze damp blijft vaak hangen als nevel, omdat de druppels niet zwaar genoeg worden.

Iedereen die weleens in de schaduw van een boom heeft gezeten op een warme dag, kent de verkoelende werking. Bomen gebruiken de warmte van de zon om water te verdampen, de combinatie van die waterdamp en de schaduw zorgen voor de verkoeling van de omgeving. Onderzoekers van Wageningen Universiteit ontdekten dat de bodemtemperatuur in Tiny Forests (kleine stadbossen) tot 20 graden koeler is op een zomerse dag dan de naastgelegen straat.

Streetwood

Gemeenten , provincies en het Rijk hebben een grote opgave om de komende jaren meer bos in Nederland te planten, maar ook tuineigenaren, buurtbewoners, bedrijven en scholen kunnen samen al veel doen. Ruim honderd tuineigenaren plantten de laatste jaren een eigen Tiny Forest, een minibos zo groot als een tennisbaan.

Maar ook met minder ruimte kan je aan de slag. Plant bijvoorbeeld samen met je buurt een Streetwood. Als iedereen in jouw straat een (kleine) boom en een paar struiken plant in de eigen tuin, maak je binnen tien jaar van jouw straat een heus ecosysteem, dat de omgeving verkoelt, meer biodiversiteit huisvest en ook beter bestand is tegen droogte – waardoor je ook minder hoeft te sproeien.