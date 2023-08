Opinie: Migratiedeal heeft ook te weinig oog voor het lot van de Tunesiërs zelf

Vrouwen protesteren in hoofdstad Tunis tegen het regime van president Saied, in oktober 2022. Beeld Chedly Ben Ibrahim / Getty Images

De verontwaardiging over de migratiedeal tussen Tunesië en de Europese Unie concentreert zich op het (vaak gruwelijke) lot van Afrikaanse migranten, die Europa via Tunesië proberen te bereiken en vervolgens het risico lopen om door het land in de woestijn te worden gedumpt. Maar we mogen niet vergeten dat de financiële steun van de EU ter waarde van zo’n 1 miljard euro, waaronder 105 miljoen voor het tegengaan van ongecontroleerde migratie, ook een dictatuur in stand houdt die de burgerrechten van de Tunesiërs ernstig ondergraaft.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Tunesië de beloften van de Arabische Lente – werk, sociale rechtvaardigheid en vrijheid – niet heeft waargemaakt. Ook al wisten straatprotesten dictator Ben Ali in 2011 te verjagen, de politieke vertaling van de sociale onvrede is mislukt. Slechts 51 procent van de kiesgerechtigden stemde bij de eerste vrije verkiezingen. Een nog hoger percentage van de jongeren, die vooral verantwoordelijk waren voor de revolutie, bleef thuis.

Over de auteur Roel Meijer is historicus van het Midden-Oosten verbonden aan de Radboud Universiteit. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

In de jaren daarna slaagden de politieke partijen er niet in het parlementaire stelsel gezag te geven. De islamitische Ennahda-beweging was de enige partij die een gedisciplineerd kader had. De meeste andere partijen hadden geen programma, geen vaste aanhang en vertegenwoordigden alleen een klein deel van de rijkere bevolking. Bij gebrek aan beleid, overheerste de strijd tussen seculiere ‘modernisten’ en islamisten.

Waarheidscommissie

Een algehele politieke impasse was uiteindelijk het gevolg. Het Constitutionele Hof, dat de grondwet had kunnen verdedigen, zag nooit het licht. Een waarheidscommissie, die misdaden van het Ben Ali-regime aan de kaak zou stellen, kwam niet tot veroordelingen. De rechterlijke macht en politie werden niet ontdaan van medewerkers uit de tijd van Ben Ali, en in 2017 kregen leden van zijn partij amnestie.

De verdere afkalving van de democratie werd tijdens de verkiezingen van 2019 bevestigd. Dat een zo weinig charismatisch figuur als Kais Saied – vanwege zijn uitdrukkingsloosheid ook wel ‘robocop’ genoemd – de presidentsverkiezingen kon winnen met 73 procent van de stemmen is tekenend voor de misère waarin de Tunesische politiek terecht was gekomen.

Constitutionele staatsgreep

Op 25 juli 2021 pleegde president Saied, met instemming van het leger, een constitutionele staatsgreep door de premier naar huis te sturen en de activiteiten van het parlement te bevriezen. Sinds september van dat jaar regeert hij per decreet en draait hij de verworvenheden van de revolutie systematisch terug. Demonstratierecht, onafhankelijkheid van de rechtspraak, vrijheid van meningsuiting en organisatie zijn ingeperkt. De macht van militaire rechtbanken is juist uitgebreid.

Maar het uitblijven van economische maatregelen brengt Saieds positie in gevaar. De economische groei blijft laag, de buitenlandse schuld loopt op en de jeugdwerkloosheid van 40 procent overtreft die van voor de revolutie. Basisbenodigdheden zoals suiker, rijst en bakolie zijn niet meer verkrijgbaar. Een begrotings- en handelsbalanstekort leggen de economie lam. Uit protest tegen het totale onvermogen van de staat om hun lot te verbeteren, sluiten jonge Tunesiërs zich aan bij demonstraties, of kiezen voor een gammel bootje naar Europa.

Het zou erg kwalijk zijn als we Tunesië met deze deal overleveren aan een dictatuur. Tunesië is een klein land met slechts 12 miljoen inwoners en een sterke civiele maatschappij. Naast Marokko is Tunesië het enige land dat een samenwerking heeft gekend tussen islamitische en seculiere partijen, ook al leidde dat tot een bestuurlijke impasse.

Vulkaanuitbarsting

Eind vorig jaar stelde de eerste president na de revolutie, de mensenrechtenactivist Moncef Marzouki, in een interview met Al Jazeera dat de Arabische wereld beter vergeleken kan worden met een vulkaan dan met seizoenen (zoals de ‘lente’ volgens optimisten, of de ‘winter’ volgens de pessimisten). Het wachten is volgens Marzouki op de grote eruptie, die de hele regio zal omvatten en veel gewelddadiger zal worden dan in 2011.

De huidige migratiecrisis brengt voor het eerst de volle omvang van de Tunesische politieke en economische problematiek aan het licht. Tunesië kent een lange traditie van nationale dialogen. Daar kan de EU bij aansluiten, door met haar sterke positie een breed sociaal contract af te dwingen. Dat contract zou ten goede moeten komen aan de groeiende onderklasse in Tunesië, en zou ook na Saieds vertrek – wanneer dan ook – moeten gelden. Daar is het land pas écht mee geholpen.