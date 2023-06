Opinie: Migratie verdient een veel breder debat in het licht van al onze problemen

Geert Wilders bracht op 3 juni een bezoek aan ter Apel. Beeld ANP

Leo Lucassen pleitte vrijdag in zijn opiniestuk op volkskrant.nl voor een breder perspectief op migratie, zoals hij dat ook al jaren doet in tal van media. Prima idee.

Maar zijn verbreding gaat niet verder dan erkennen dat we niet zonder migratie kunnen vanwege de vergrijzing en de grote tekorten op de arbeidsmarkt. Dat zijn wat mij betreft de platgetreden paden in deze discussie. Hij laat een aantal moeilijke variabelen uit de vergelijking weg en komt zo tot een eenvoudige conclusie. Deze stijlfiguur wordt in de politiek ook vaak gebruikt. Laat de maatschappelijke gevolgen voor wat ze zijn, de werkgevers hebben goedkope arbeidskrachten nodig.

Over de auteur:

Mart Schoufs is consultant. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Maar een echte verbreding gaat die variabelen juist niet uit de weg en betrekt ze in de afwegingen in plaats van ze weg te wuiven. Natuurlijk zijn er op dit moment tekorten op de arbeidsmarkt. Dat is een probleem. Werkgevers roepen altijd om meer en vooral goedkope, jonge arbeidskrachten. Ouderen zien ze nauwelijks staan.

Maar de voorspellingen over AI (artificial intelligence) geven aan dat een groot gedeelte van de huidige banen gaat vervallen (schattingen lopen op tot 30 procent). En dan? Weg tekorten. Pijnloos? Nee, natuurlijk niet. We leven in een tijd die historici later zullen beschrijven als een overgangsperiode. Daar moeten we creatief mee leren omgaan. Zeker de werkgevers. Het gaat nog flink schuren.

Ook in de vergelijking hoort de milieuproblematiek (CO 2 en stikstof), de energiecrisis (misschien toch kernenergie), de constatering dat kinderen geen woningen meer kunnen kopen en dat ons land een van de hoogste bevolkingsdichtheden heeft ter wereld. Een gordiaanse knoop die je wanhopig zou kunnen maken. Als je aan een knop draait gaan alle andere in het rood. Dat geldt ook voor meer migratie. Dus staan we nu zo goed als stil. De politiek weet het ook niet meer zo goed.

Acceptatie

Dit is geen rechtse praat. Het zijn reële zorgen voor mensen en beleidsmakers. De maatschappelijke acceptatie voor steeds grotere groepen nieuwkomers daalt met de dag, daar waar de eigen belangen van de bevolking te nadrukkelijk in het gedrang komen. Het toenemende gevoel van vervreemding, en ik dan? Hoor ik er ook nog bij? Kan ik een woning betalen? Dat heeft gevolgen voor het vertrouwen in de politiek en daarmee het voortbestaan van de democratie.

Dat is het grote risico, niet de miljarden die we aan de grensbewaking gaan uitgeven. De huidige instroom kost ook veel geld. De Brexit had als belangrijkste drijfveer de zorgen van gewone mensen over de hoge immigratie. Los van het matige succes, in het Verenigd Koninkrijk hebben de mensen destijds wel een populistische charlatan gekozen.

Productielocaties

In plaats van arbeid naar het werk te brengen, pleit ik voor een verschuiving van werk naar mensen. Zet productielocaties op grote schaal neer waar mensen in overvloed zijn. Bouw daar groene energiecentrales. Creëer daar perspectief. Zo zijn er meer voorbeelden.

Een echt gedegen aanpak neemt de gehele problematiek mee en niet een politiek welgevallige uitsnede. Dat hebben de populisten links en rechts maar al te vaak voorgedaan. Ik kijk uit naar een echt brede discussie.