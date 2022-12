Opinie: Met westerse missiedrang had kritiek op mensenrechten in Qatar niks te maken. Wel met: afspraak is afspraak

Directeur Dagmar Oudshoorn van Amnesty International voorafgaand aan het aanbieden van handtekeningen aan bij ambassade van Qatar. De mensrechtenorganisatie doet een oproep aan Qatar en de Fifa om de getroffen arbeidsmigranten die het WK-voetbal mogelijk maakten, te compenseren. Den Haag, 29 november. Beeld ANP

Het WK-voetbal in Qatar nadert zijn ontknoping. De evaluaties kunnen beginnen, ook die van de commotie eromheen. Was de kritiek op de mensenrechtensituatie in Qatar terecht of de zoveelste uiting van westerse missiedrang, misplaatste superioriteit of eurocentrisme, zoals Fifa-voorzitter Infantino en anderen van mening lijken te zijn?

Terugkijkend op het debat over Qatar en mensenrechten valt op dat de feiten nauwelijks worden betwist: de arbeidsomstandigheden voor migrantenwerkers voldoen niet aan internationale normen; de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid worden ernstig beknot; vrouwen en lhbti’ers worden gediscrimineerd.

Over de auteur Dagmar Oudshoorn is directeur van Amnesty International Nederland.

Twistappels

De cijfers worden betwist, in het bijzonder het aantal migrantenwerkers dat is omgekomen bij de bouw van voetbalstadions en andere WK-infrastructuur. Een betere (en controleerbare) registratie van sterfgevallen door de Qatarese overheid had hier vrij makkelijk helderheid kunnen verschaffen. Toch, zelfs het Qatarese organiserend comité sprak onlangs van zo’n 400 tot 500 doden tussen 2014 en 2020, al voegde het er later aan toe dat dit niet alleen de bouwsector betreft.

Maar er wordt meer betwist: het recht van andere staten en mensenrechtenorganisaties om Qatar over de mensenrechten te kapittelen. Het lijkt te gaan om twee samenhangende bezwaren: westerse hypocrisie (‘Europa kijk eens hoe je zelf met migranten omgaat’) en eurocentrisme (‘Europa kan mensenrechten niet zomaar aan andere landen opleggen’).

Zo zijn we weer bij het eeuwige, en Qatar overstijgende, debat over de vraag of mensenrechten wel echt universeel zijn. Ze zouden immers wortelen in de Europese geschiedenis.

Oorsprong

Mijn antwoord daarop is dit. Het buskruit is een Chinese vinding die ook in Europa prima werkt. Volkswagens rijden in China naar voldoening, hoewel zij oorspronkelijk van Duitse makelij zijn. Rekenen gaat in Europa een stuk makkelijker na de kennismaking, via de Arabische wereld, met de cijfers uit India. En met penicilline schijnen ook buiten Schotland de afgelopen eeuw aardige resultaten te zijn geboekt.

De geografische, sociale of culturele oorsprong van een goed, een vinding of een idee is niet bepalend voor zijn relevantie, nut of werkzaamheid elders. En dat geldt ook voor mensenrechten. Of zij een idee van (uitsluitend) westerse oorsprong zijn, doet voor de vraag of mensenrechten ook elders geldigheid hebben, niet ter zake.

Geldigheid

Hun geldigheid ontlenen mensenrechten in eerste instantie aan iets anders dan hun herkomst, namelijk aan internationale verdragen, afspraken tussen staten. Het zijn niet de meningen van Europese politici noch de particuliere wensen van Amnesty International of andere private partijen die de mensenrechten geldigheid verschaffen. Het zijn de vele handtekeningen die namens staten onder verdragen zijn gezet die als eerste tellen.

Pacta sunt servanda, verdragen moeten te goeder trouw worden nagekomen. Dat is een oude, niet al te ingewikkelde regel als gevolg van het internationaal recht. Die regel, afkomstig uit het Romeinse recht, wordt zelden als een uiting van eurocentrisme terzijde geschoven als het gaat om handelsovereenkomsten, wapenstilstandsakkoorden of vredesverdragen.

Als partijen bij dergelijke overeenkomsten elkaar beschuldigen van de schending ervan, is het verweer van de tegenpartij zelden dat het naleven van afspraken een ter plekke niet zo relevante, want slechts Europese gewoonte is. Afspraken zonder vooronderstelling van naleving zijn gewoonweg geen afspraken. Dat geldt ook in het internationale verkeer buiten Europa.

Verdragsverplichtingen

Mensenrechtenverdragen zijn een bijzonder categorie van verdragen: zij leggen staten wel plichten op, maar verschaffen hen nauwelijks rechten. De rechten onder die verdragen komen toe aan de burgers, ingezetenen en anderen op het grondgebied of binnen de rechtsmacht van diezelfde staten – rechtssubjecten die zelf geen partij zijn bij die verdragen. Maar deze bijzonderheid verandert niets aan het feit dat staten de verdragsverplichtingen soeverein aangaan en daarmee de rechten onder specifieke mensenrechtenverdragen erkennen.

En dan nog even dit. Er wordt vaak op gewezen dat heel veel staten geen stem hebben gehad in het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM, dat overigens geen verdrag is) en dat de mensenrechten ook daarom een westers of Europees product zouden zijn. Dit bezwaar tegen universaliteit faalt op twee punten.

Wordingsgeschiedenis

Ten eerste laat de wordingsgeschiedenis van de UVRM onmiskenbaar de invloed van Latijns-Amerikaanse staten zien. Zij drongen aan op de erkenning van economische, sociale en culturele rechten in de UVRM.

Ten tweede omvat het geheel aan mensenrechtelijke verdragen en andere internationale instrumenten veel meer dan de UVRM. De totstandkoming van een van de oudste mensenrechtenverdragen, het verdrag ter uitbanning van rassendiscriminatie uit 1965, heeft veel te danken aan toentertijd jonge Afrikaanse staten. Zij waren voorstander van een sterk internationaal toezicht op naleving van dit verdrag, precies het soort toezicht dat vaak als onterechte, onwenselijke of hypocriete Europese bemoeizucht wordt gezien.

Hypocrisie

En zo kom ik bij dat andere bezwaar tegen buitenlandse bemoeienis met de mensenrechten in Qatar of elders, de vermeende westerse hypocrisie. Daar kunnen we kort over zijn. Ja, westerse staten meten met twee en misschien wel meer maten bij de internationale bescherming van mensenrechten.

Niet-westerse staten doen precies hetzelfde. Bondgenoten of strategische partners kunnen vaak op meer coulance rekenen dan economische, ideologische of geopolitieke tegenstrevers. Dat kunnen we hypocrisie noemen. Sommigen zullen het realisme noemen. Anderen zullen erop wijzen dat staten de plicht hebben hun inzet voor mensenrechten elders af te wegen tegen de vitale belangen van hun eigen burgers.

Hoe het ook zij, bij gebrek aan een hyper-, super- of hegemoniale macht die de mensenrechten welgezind is, is het de vraag of zonder statelijke hypocrisie deze rechten internationaal beter beschermd of bevorderd zouden worden. Misschien in een ideale wereld. Maar die bestaat niet.

Qatar

Toen Qatar in 1971 onafhankelijk werd, sloot het zich onmiddellijk aan bij de Verenigde Naties. Vijf jaar later ratificeerde het emiraat het verdrag ter uitbanning van rassendiscriminatie. Weer later volgde ratificatie van het kinderrechtenverdrag, het anti-folterverdrag, het vrouwenrechtenverdrag en de twee VN-verdragen inzake burger- en politieke rechten en inzake economische, sociale en culturele rechten. Pacta sunt servanda.