Opinie: Met politici die almaar voet bij stuk houden, komen we juist geen stap vooruit

Schilderij The Peacemakers, waarop het historische overleg van president Lincoln (tweede van rechts), generaal-majoor Sherman, bevelhebber Grant en schout-bij-nacht Porter is afgebeeld, vlak voor het beëindigen van de Amerikaanse burgeroorlog. Beeld Getty Images

Wekenlang werd het voorstel van GroenLinks en de PvdA weggewuifd. Het was ‘onwenselijk’. Het zou ‘de marktwerking verstoren’. En werd als simpelweg ‘onuitvoerbaar’ bestempeld. Maar toen de inflatie en energierekening alsmaar verder opliepen, draaide het kabinet bij. De bodem van de bestaanszekerheid kwam in zicht, en dus werd het prijsplafond toch ingesteld.

Het is iets wat we steeds vaker zien. Het prijsplafond was onwenselijk en onuitvoerbaar, maar komt er uiteindelijk toch. De accijns op brandstoffen kon niet verlaagd worden, maar even later bleek dit geen probleem. En waar mondkapjes eerst nog geen enkele zin hadden, werden ze uiteindelijk verplicht gesteld. Zo veranderlijk als het kabinetsbeleid is, zo eenduidig is de kritiek. De een noemt het regeren zonder visie. De ander noemt het inconsistent zwabberbestuur. Maar iedereen is het erover eens dat het schadelijk is.

Draaikont

Wanneer een ceo door nieuwe informatie zijn strategie wijzigt, dan wordt hij door de aandeelhouders geprezen. Wanneer een coach door een onverwachtse wending zijn tactiek aanpast, dan wordt hij door de supporters geroemd. Maar wanneer een politicus op basis van nieuwe inzichten zijn standpunt herziet, dan wordt hij door de kiezer als onbetrouwbare ‘draaikont’ gezien. Het is een zorgelijke ontwikkeling. Dit betekent namelijk dat het gedrag dat onze maatschappij ten goede zou komen, in de politieke arena genadeloos wordt afgestraft.

Toch is dit niet altijd zo geweest. De beroemde Amerikaanse president Abraham Lincoln was een ‘draaikont’. Een politicus die zich eigenlijk meer gedroeg als een wetenschapper. Hij durfde te overwegen, reflecteren, naar andere meningen te luisteren, en zijn eigen standpunt te herzien. Waar een politicus vandaag zijn beleid in beton probeert te gieten, zocht hij per situatie naar het juiste cement. Zo leidde hij Amerika door de burgeroorlog, schafte de slavernij af, en zorgde voor een modernisering van de economie.

Hetzelfde geldt voor Franklin D. Roosevelt. In 1932 werd hij door zijn politieke tegenstander Herbert Hoover nog ‘kameleon’ genoemd, omdat hij zijn mening aanpaste aan de omstandigheden, maar hij loodste hiermee wél de VS de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog door. Het is zoals de Britse econoom John Maynard Keynes al zei: ‘Wanneer de feiten veranderen, verander ik van mening.’

Boos oog

De bereidheid van standpunt te veranderen, is ook vandaag de dag belangrijk. De snelheid waarmee informatie en feiten beschikbaar komen ligt hoger dan ooit tevoren. En de hoeveelheid crises waar we mee te kampen hebben is groot. Dan hebben we geen voet-bij-stuk houdende politici maar inconsistente draaikonten nodig.

Het is daarom de hoogste tijd dat politici weer meer als wetenschappers gaan handelen. Door hun standpunten tegen het daglicht te houden, ze te heroverwegen, en indien nodig te herzien. Hiervoor moeten we alleen niet met een boos oog naar de politiek, maar vooral naar onszelf kijken. Want pas wanneer wij als kiezers deze politici belonen door op ze te stemmen, zal er iets veranderen. Doen we dat niet, dan zal iedere politicus voet bij stuk houden. En komen wij als land geen stap vooruit.