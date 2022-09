Opinie: Met maatschappelijke dienstplicht herleven feodale tijden

Defensie informeert jongeren over de aard van het werk. Beeld Elisa Maenhout

In de strijd tegen personeelstekort pleit Dick Zandee voor een verplichte maatschappelijke dienstplicht. Tijdens deze dienstplicht ‘werken jongeren naar eigen keuze een jaar in de krijgsmacht, de gezondheidszorg, het onderwijs, of elders’. Jongeren kiezen nu massaal voor ‘elders’.

Het gebrek aan personeel oplossen via feodale dwang lijkt me moreel verwerpelijk en ook op allerlei praktische bezwaren te stuiten: hoe waardevol is een snel wisselende groep ongemotiveerde dienstplichtigen? Ik heb die liever niet aan mijn bed of bij mijn kinderen voor de klas.

Beter lijkt het me om werken in deze sectoren weer zo aantrekkelijk te maken dat jongeren er zelf voor kiezen. Een mogelijkheid daarbij is om een programma op te tuigen waarbij jongeren die in bepaalde sectoren of functies gaan werken, bovenop hun salaris ook deel van hun studieschuld kwijtgescholden krijgen.

Philip Groeneveld, Alphen aan den Rijn

Schiphol

Goed werkgeverschap; kijk naar Schiphol hoe het niet moet. Kernactiviteiten zijn ‘ge-outsourced’ en worden ingekocht bij dubieuze leveranciers van arbeidskrachten. Die leveranciers hebben geen binding met Schiphol, maar vragen ondertussen wel een royale bemiddelingsvergoeding, terwijl zij hun arbeidskrachten naar de bodem van het loongebouw brengen, in concurrentiestrijd gewikkeld als ze zijn.

De werknemers hebben evenmin een diepe binding met Schiphol. Toen het de afgelopen maanden spaak liep, zijn zij tijdelijk tevreden gesteld met een financiële bonus. Maar nu de bonus weer weg is, komt de malus van deze fragiele relatie weer aan het licht. Terug bij af. Gaat het lampje al branden bij de leiding van Schiphol? Zou u niet gewoon een goed werkgever moeten worden? Degelijk, met bestendige arbeidsrelaties.

Lei Bodelier, Zandvoort

Doekoes

Afgelopen week hoorde ik iemand zeggen dat het bij jongeren vooral gaat om de ‘dikke doekoes’. Ik vond dat nogal generaliserend. Tot ik in de krant van maandag dit zinnetje las over de pensioenhervorming: ‘Omdat de pensioenpremie die werkenden hun pensioenfonds betalen op hun eigen rekening komt, vervalt de indirecte subsidiëring van ouderen door jongeren zoals die nu bestaat.’

De solidariteit, waarop het pensioenstelsel is gestoeld, wordt dus definitief verlaten. Jammer, want uiteindelijk zullen de dikke doekoes niet bij de jongeren terechtkomen, zoals de politiek ons wil doen geloven. Maar dat blijkt pas over tientallen jaren en dan zijn de jongeren, die nu vinden dat wij op hun zak teren, vet de klos.

Hans Kuypers, Arnhem

Woke

Minister Yesilgöz gaf in de HJ Schoo-lezing het wokisme de volle laag, en terecht. Deze beweging wekt de indruk dat ‘inclusiviteit’ de sociale norm zo ver optrekt dat straks iedereen ‘zichzelf kan zijn’ en er feitelijk geen norm meer is.

Dit idee kan de realiteit niet verdragen en kan dus alleen bestaan bij dwang en uitsluiting van hen die hier op wijzen. Elke sociale norm doet naast inclusie ook aan uitsluiting en wokisme is daarin niet anders. Een goeie sociale norm past zich aan door sociale onderhandeling. Vrijheid van meningsuiting en waarheidsvinding zijn hierbij cruciaal. Laat dit precies waarden zijn die bij het wokisme in slechte handen zijn.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Woke (2)

Minister Yesilgöz hekelt in haar lezing alle mensen die ‘onder het mom van’ inclusiviteit alles veroordelen wat hen niet aanstaat. Ik begrijp daaruit dat ze het irritant had gevonden dat Anton de Kom zeurde dat zwarte mensen niet dezelfde rechten hadden als witte mensen. Inderdaad, irritant voor wie een bevoorrecht leven heeft. Maar het is wat we ‘vooruitgang’ noemen.

Corien Neleman, Breda

Jumbo

Paulien Cornelisse ergert zich aan de Jumbo-kassa die haar bedankt voor het winkelen (Voorpagina, 13/9). Ik zeg juist altijd vrolijk ‘alsjeblieft’ terug.

Barbara Rademaker, Driebergen

Uitgaven

Hierbij een voorstel om overheidsuitgaven in de media in perspectief te plaatsen, want nu is het vaak te abstract. Plaats bij uitgave van een land wat die uitgave per inwoner betekent. Voorbeeld: Als de Amerikaanse overheid 1 miljard uitgeeft is dat 3 dollar per inwoner. Als Nederland 1 miljard uitgeeft is dat ruim 57 euro.

Guus van Bronswijk, Haarlem

Naam

Steeds vaker lees ik dat mensen wel hun mening aan de krant willen geven, maar dan zonder naam, of hooguit met voornaam. Nou, mijn voor- en achternaam mogen gewoon in krant.

Bert Groen, Tilburg

Wilt u reageren op een brief of een artikel? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar brieven@volkskrant.nl