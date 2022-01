Opinie: Met het verdwijnen van Memorial verliest Rusland zijn geweten

Het kantoor van de inmiddels verboden mensenrechtenorganisatie Memorial in Moskou hangt vol met steunbetuigingen, 29 december. Beeld Reuters

‘Geen land heeft in de 20ste eeuw zo geleden als ons land dat binnen zijn eigen grenzen 70 miljoen mensen heeft vernietigd en dat boven het aantal dat verloren ging in de wereldoorlogen. Geen land in de moderne geschiedenis heeft zo’n destructie ervaren. En er was nooit sprake geweest van zo’n beangstigende hoeveelheid slachtoffers als zij alleen hadden geleden door toedoen van anderen: wij allen, iedereen van ons, Rusland zelf, waren de noodzakelijke medeplichtigen.’

Aldus Alexander Solzjenitsyn, auteur van De Goelag Archipel, de eerste geschiedenis van de Sovjetstrafkampen, in Berouw en Zelfbeteugeling, zijn essay uit 1973. Kern van zijn betoog was dat de Sovjet-Unie tot inkeer diende te komen. Omdat het zonder berouw over de eigen misdaden geen toekomst had en zelfs de hele wereld in haar ondergang zou meeslepen.

Ook diende dit berouw niet alleen ten aanzien van de slachtoffers in eigen land te gelden: ‘We moeten aanvaarden dat er geen buren zijn jegens wie wij geen schuld dragen.’ Bovendien waren berouwvolle woorden volgens Solzjenitsyn niet genoeg: ‘We kunnen ons tegenover alle volkeren, binnen en buiten onze grenzen, die onder dwang onze sfeer zijn ingetrokken, volledig van onze schuld zuiveren door hen de echte vrijheid te schenken om over hun eigen toekomst te beslissen.’

Aan dergelijke Russische grootmoedigheid heeft Vladimir Poetin geen boodschap. Dat de Sovjet-Unie dertig jaar geleden uiteenviel, beschouwt hij immers als de grootste catastrofe van de 20ste eeuw. En in plaats van die diepgaand te analyseren en de eigen fouten en misdaden te erkennen, zoals de Duitsers deden na WOII, speelt zijn fantoompijn over de geamputeerde gebiedsdelen steeds heviger op.

Erfzonde

In zijn nostalgische romantisering is het verloren imperium immers onherkenbaar veranderd in een onschuldig slachtoffer, vrij van de erfzonde. Die ontwikkeling was al langer gaande. Dat Stalin als Hitlers bondgenoot op meedogenloze wijze delen van Polen en Roemenië annexeerde, de Baltische staten inlijfde en Finland binnenviel, diende al te worden vergeten. Volgens de officiële Kremlin-geschiedschrijving begon de oorlog pas met Hitlers aanval op Rusland. Kort na zijn eveneens ‘onschuldige’ annexatie van de Oekraïnse Krim in 2014 tekende Poetin reeds een wet tegen de ‘opzettelijke verspreiding van valse informatie over de activiteiten van de USSR tijdens WOII.’

Vandaar ook dat Memorial werd gebrandmerkt als ‘buitenlands agent’. Ruslands oudste en prominentste mensenrechtenorganisatie produceerde immers, onder meer, een eerste complete lijst inclusief korte geschiedenis van alle Sovjet Goelag-kampen die later werd gevolgd door een onlinekaart. Ook produceerde Memorial een lijst van de meer dan 3 miljoen slachtoffers van het stalinisme, die eveneens online werd geplaatst. Dat vroeg natuurlijk om een nekslag door het Russische of beter gezegd Poetins Hooggerechtshof. Dit heeft nu met een verbod op Memorial het nationale geheugen zodanig knock-out geslagen dat er sprake is van ernstige amnesie.

Aangezien met het geheugen, ook het kwade nationale geweten, tot zwijgen is gebracht, is het uur aangebroken voor ‘de bevrijding’ van Oekraïne. Die broedernatie is immers, onder het valse mom van zelfbeschikking, instrument geworden van perfide westerlingen, nazi’s en Joden en getransformeerd in een ‘anti-Ruslandproject’, zo stelde Poetin in een essay in juli.

Restauratie

Terwijl ‘ware soevereiniteit van Oekraïne’, volgens hem ‘slechts mogelijk is in partnerschap met Rusland.’ Met ander woorden recht, dat wil zeggen Oekraïns zelfbeschikkingsrecht, moet plaatsmaken voor de restauratie van 19de-eeuwse tsaristische genade. En als de Oekraïnse broeders hiertoe niet vrijwillig besluiten, geldt: Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag ich Dir dein Schädel ein. Al zal ook dat geen misdaad zijn, Rusland is immers nog onschuldiger dan de 298 slachtoffers van

MH-17, zo lijken door het Kremlin gecontroleerde media dagelijks te willen doen geloven.

Overigens zouden de VS en de EU Poetin kunnen herinneren aan het Parijse verdrag voor een Nieuw Europa dat in 1990 werd ondertekend door de USSR en het Verdrag voor de Europese Veiligheid dat in 1999 in Istanbul mede werd gesigneerd door post-Sovjet-staten. Niet alleen beloofden de ondertekenaars van beide verdragen zich te wijden aan ‘op mensenrechten en fundamentele vrijheden gebaseerde democratie ’, maar ook ‘te zullen afzien van dreiging en gebruik van geweld jegens de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van welke staat dan ook’, terwijl zij eveneens de nadruk legden op ‘de vrijheid van staten om hun eigen veiligheidsregelingen te kiezen, inclusief bondgenootschappen’. Immers geen enkele staat ‘kon ongeacht welk deel van Europa als haar invloedssfeer beschouwen’.

De kans is levensgroot dat Poetin geen waarde hecht aan de Sovjet- en Russische handtekeningen en besluit tot een bloedige invasie van Oekraïne. Indien de EU en de VS hun waarschuwing waarmaken en met pijnlijke sancties reageren, kan Poetin de gasleveranties aan Europa terugdraaien. Was Koning Winter immers niet altijd Ruslands beste bondgenoot in oorlogstijd? Mochten EU-regeringsleiders onder druk van hogere energieprijzen en inflatie of zelfs een kleumende bevolking kiezen voor appeasement-politiek, dan waren ook die Europese handtekeningen en principes niets waard.

Rogier Ormeling is publicist.