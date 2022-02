Opinie: Met experimentele technologie kunnen we opwarming aarde tot 75 jaar vertragen

De Rhone-gletsjer in Zwitserland wordt gedeeltelijk bedekt om verder smelten tegen te gaan, in oktober 2021. Beeld Fabrice Coffrini / AFP

De laatste weken is er veel te doen over de vraag of het klimaat gered mag worden met behulp van climate engineering, zoals zonneschilden in de ruimte of zonlicht-terugkaatsing met behulp van wolkenvorming. Een groep van 60 wetenschappers sprak zich in een recente verklaring daartegen uit. Sommigen pleiten zelfs voor een verbod op verder onderzoek. ‘Onrealistisch en onwerkelijk’, zo wordt deze techniek genoemd, en ‘een groot technologisch avontuur’.

Ik behoor tot de groeiende groep klimaatwetenschappers die deze route juist wél wil volgen. Een verbod is een raadselachtige belemmering van de vrije academische ruimte, en ook klimatologisch gezien onverstandig.

Noodgrepen

De vrees is dat overheden en bedrijven deze uitweg zouden kunnen misbruiken door op de rem te trappen voor méér duurzame energie. Verkondigers van deze bezwaren noemen solar geo-engineering, CCS oftewel CO 2 -afvang en -opslag, de negatieve emissiemethode (waaronder herbebossing) en kerncentrales ‘noodgrepen’.

Hierop valt veel af te dingen. Waarom CO 2 -emissiebeperkingen wel via windturbines en zonnepanelen, maar niet met andere technieken zou mogen, is mij een raadsel. Milieubeleid bestaat altijd uit een combinatie van technieken, wetgeving en gedrag. Techniek was de grote redder van de waterkwaliteit, van talloze emissiebeperkingen, van voedselveiligheid en gezondheidszorg. Daarnaast werd vanaf het begin het zogeheten voorzorgprincipe gehanteerd.

De gangbare opties van renewables (wind- en zonenergie), van het sluiten van kolencentrales, en van omschakeling van fossiel transport naar elektrisch, zijn niet voldoende om de opwarming van de aarde op tijd te stoppen. Iedere week komen er nieuwe cijfers op tafel die The Point of No Return dichterbij brengen. Het Arctische ijs smelt steeds sneller, de zeespiegel stijgt hoger en hoger. De illusie dat de doelstelling van maximaal 1,5 graad Celcius opwarming gehaald wordt, is aan het verdampen.

Regen maken

Al vijftien jaar wordt in de wereld gezocht naar aanvullende oplossingen, waarbij het Climate Repair Centre van Cambridge University en de Universiteit van Edinburgh centraal staan. Zo wordt al decennialang in gebieden met veel droogte – vooral in Afrika – gewerkt aan regen maken, bijvoorbeeld met behulp van (nanodeeltjes) ijzeroxide. Kalktoevoegingen zijn regel in de bosbouw.

Een bizarre paradox vormen de emissies van energiecentrales (op kolen, olie en gas) en vliegtuigen: de CO 2 verhit het klimaat, maar de roetdeeltjes versterken de afkoeling. In allerlei publicaties wordt gewaarschuwd tegen aerosolen in de atmosfeer. Die zouden een risico vormen voor klimaat en weersinvloeden. Aerosolen zijn echter een vast onderdeel van die atmosfeer. Er bestaat geen volledig schone lucht, vrij van iedere denkbare andere stof dan de vaste atmosferische gassen zuurstof, kooldioxide, stikstof en helium. Sinds de schepping ademt de aarde miljarden minuscule deeltjes uit, afkomstig van geologische, biologische, fysische en menselijke activiteiten.

Woestijnstof, fijnstof en zoutkristallen zijn zogeheten katalytische aerosolen. Die hebben geen zwaartekracht; ze blijven zweven, en stijgen op door warme thermiek. In Australië worden zoutkristallen verneveld boven The Great Barrier Reef, om het koraal te koelen, dat anders bij te hoge watertemperatuur afsterft. Theoretische experimenten met zout worden uitgevoerd op de Noordpool, waarbij witte wolken kunnen ontstaan, zodat een terugkaatsing van het zonlicht bereikt wordt. Witte wolken boven de Cariben koelen het zeewater en blokkeren aldus de orkaanvorming; nu nog enkel theorie, maar binnenkort ook gerealiseerd.

Klimaatambulance

Marine Cloud Brightening (MCB) heet deze techniek, waaraan ook de Technische Universiteit Delft werkt. De kosten zijn gering: een complete MCB-vloot van 500 tot 1.000 (fossielvrije) sproeivaartuigen kost, inclusief wereldwijde gps-besturing, ongeveer 11 miljard euro. Zo’n vloot kun je zien als een klimaatambulance of - brandweer. De opwarming van de aarde kan er 75 jaar mee worden vertraagd.

Al deze technieken maken deel uit van geo-engineering, een principe waar sommige klimaatactivisten op tegen zijn. Geo-engineering bestaat echter al honderden jaren, in de vorm van massale houtkap, vervuiling, verzuring, uitputting van de aarde. Het verschil tussen die vormen en de eerder genoemde heet controle. Alles wat kapotging, is te wijten aan mislukte techniek, willekeur en domheid. Moderne techniek, inclusief alle stappen naar een fossielvrije toekomst, gaat over verfijning en bestuurbaarheid. Een techniek als Marine Cloud Brightening is volledig omkeerbaar: je kunt er per omgaande mee stoppen, mocht het ergens scheef gaan.

En wie kan aantonen dat meer windmolens, zonnepanelen en elektrisch vervoer wél spoedig effect hebben op de opwarming van de aarde, heeft gelijk: dan is MCB niet meer nodig.

Wouter van Dieren is lid van de Club van Rome en van Refreeze the Arctics Consortium.