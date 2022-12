Opinie: Met een Wet op de Nationale Veiligheid gaan we de aantasting van onze democratische rechtsorde tegen

Ander Commentaar

De verijdelde staatsgreep in Duitsland moeten we noch overdramatiseren noch bagatelliseren, schrijft commentator Håkan Boström in het Zweeds dagblad Göteborgs-Posten. ‘Enerzijds vormen gewelddadige extremisten een potentiële bedreiging voor individuen, niet in de laatste plaats voor overheidsfunctionarissen en politici. Anderzijds vormen ze nauwelijks een bedreiging voor de democratie zelf, tenzij ze worden gesteund door machtige belangengroepen. Vooral dit laatste is belangrijk, omdat extremisten alles zullen doen om hun belang te overdrijven om zo hun zichtbaarheid te vergroten en nieuwe aanhangers te werven.’

De Spaanse krant La Vanguardia waarschuwt in een hoofdredactioneel commentaar vooral om waakzaam te zijn: ‘De opkomst van extreemrechts in Europa is onmiskenbaar. Giorgia Meloni regeert in Italië. De Zweedse Democraten zijn de op een na sterkste parlementaire fractie geworden. Hongarije en Polen zijn in handen van onliberale regeringen. Marine Le Pen vergrootte in Frankrijk haar stemaandeel in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen tot 41 procent. Vox is de op twee na grootste partij in het Spaanse parlement. Duitsland, en natuurlijk de EU, kunnen deze waarschuwingssignalen niet negeren. Ze moeten de confrontatie aangaan met degenen die hun basisprincipes aanvallen en voorkomen dat de jongeren, die worden blootgesteld aan sociale netwerken waar de grens tussen waarheid en leugens steeds meer vervaagt, zich aansluiten bij deze antidemocratische krachten.’

Volgens commentator Georgi Gotev is een voor de hand liggende manier om al deze groepen aan te pakken door ze ‘als terroristische organisaties te behandelen’. Maar zorgwekkender is de machtsbasis van de toekomstige ‘tirannen’, schrijft Gotev voor Euractiv, een pan-Europese website gespecialiseerd in het beleid van de Europese Unie. ‘Er is een groeiend aantal mensen die in complottheorieën geloven, zoals QAnon, die de wetenschap afwijzen door te beweren dat de aarde plat is of door militante antivaxers te worden. Sommigen van hen stemmen op extremistische partijen, terwijl vele anderen gewoon niet stemmen omdat ze de democratie verachten. Het is de plicht van de traditionele politieke partijen om hier iets aan te doen. De affaire rond de Reichsbürger heeft aangetoond dat het probleem nijpend is.’

Iñaki Oñorbe Genovesi