Opinie: Met een Wet op bestaanszekerheid voorkom je armoede en mogen ook niet-werkenden meedoen

Drie weken geleden, op woensdag 14 december, besprak de Kamercommissie SZW ( Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de plannen van minister Carola Schouten voor aanpassingen van de Participatiewet. Gelukkig is dit kabinet er inmiddels van overtuigd dat alleen het hanteren van de stok niet werkt. De meeste bijstandsgerechtigden deugen, om schrijver Rutger Bregman te parafraseren.

Over de auteurs Joop Slomp is wethouder Armoede in de gemeente Coevorden. Rosanne Bruinsma is coördinator schulden en armoede. Remko de Paus is beleidsadviseur bestaanszekerheid.

Bijverdienmogelijkheden worden verruimd, het rigide sanctiebeleid wordt verlicht. Fors korten op de uitkering omdat je moeder je helpt met wat boodschappen, is straks terecht verleden tijd. Alleen blijft de nadruk in de Participatiewet liggen op werk. Alle inwoners voor wie dit niet (op korte termijn) is weggelegd, passen eigenlijk niet in de Participatiewet. Laten we voor hen een wet op Bestaanszekerheid maken.

Ongewone middelen

In deze ongewone tijden grijpen wij als gemeente Coevorden naar ongewone middelen. De energiecrisis en enorme inflatie hakken er stevig in bij onze inwoners. Ook wij kennen de verhalen van ouders die het steeds lastiger vinden om hun kinderen met een gevulde broodtrommel naar school te laten gaan. De thermostaat wordt flink naar beneden gedraaid en overal waar dat kan, wordt bezuinigd. Bij de voedselbank klopten in onze gemeente nog niet eerder zo veel mensen aan.

Er zijn ook inwoners die niet kunnen besparen op de energierekening, zoals chronisch zieken. Zij zijn afhankelijk van elektrische apparatuur of moeten de temperatuur op de juiste hoogte houden. Het bestaande instrumentarium schiet voor hen en vele andere inwoners tekort.

Daarom heeft de gemeenteraad van Coevorden vorige maand, op dinsdag 20 december, unaniem ingestemd met een maatwerkfonds. We gaan per situatie in kaart brengen wat het verschil is tussen de inkomsten en de vaste en onvermijdelijke lasten. Dat verschil passen wij deze winter bij. Zo voorkomen we dat inwoners figuurlijk door het ijs zakken. Bestaanszekerheid is het uitgangspunt.

Preventief

Voor zover ons bekend is er geen gemeente in Nederland die zo preventief te werk gaat. Met het maatwerkfonds kunnen wij voorkomen dat inwoners schulden moeten maken om de winter door te komen. We weten namelijk dat wij als gemeente via de schuldhulpverlening dan flink aan de bak moeten om die schulden weer ongedaan te maken. Het is best spannend of dit gaat werken. Of we alle inwoners die dat nodig hebben bereiken. Of we geld genoeg vrij hebben gemaakt of dat het juist te veel blijkt te zijn.

Als gemeente weten we uit onze ervaring om ‘intergenerationele’ armoede te doorbreken, dat inwoners niet altijd rationeel handelen. De stress van een tekort aan geld maakt dat je slecht vooruit kunt denken. Korting op een duur telefoonabonnement is nu aantrekkelijk, maar dat dit later tot problemen leidt, dringt niet altijd door. Als gemeente willen we hier aandacht aan kunnen geven en niet met een opgeheven vinger zwaaien dat men zo niet aan werk komt. Dat geeft rust. Redeneren vanuit bestaanszekerheid leidt tot andere oplossingen dan als alles gericht moet zijn op het vinden van werk.

Tijd dringt

Terug naar Den Haag. Minister Schouten schrijft de Kamer dat het tijd kost om de beweging naar de menselijke maat, vertrouwen en vereenvoudiging in te zetten. Dit is de beweging die door het ministerie als Spoor 2 is betiteld, in dit spoor wordt ook ‘het vraagstuk van de chronisch zieken in de bijstand opgepakt’. De minister kan daar zelfs geen planning bij geven, ‘gezien de complexiteit van dit traject’.



Naar onze overtuiging is er geen tijd te verliezen om inwoners vanuit vertrouwen en menselijke maat tegemoet te treden. Wij kunnen als gemeente daarbij maatwerk bieden, zeker als dit in Den Haag niet direct wordt bestempeld als ongewenste inkomenspolitiek. De Participatiewet, gericht op het motiveren van mensen om aan het werk te gaan, is daarvoor waarschijnlijk ook niet de juiste wet.

Laten we een Wet op bestaanszekerheid maken, waar we focussen op wat nodig is om inwoners uit de schulden te houden. Het begrip schulden komt in de brief van de minister tot onze verbazing ook nauwelijks voor. Voor ons is dat echter de grootste motivatie om dag in, dag uit alles uit de kast te trekken om onze inwoners te ondersteunen. Inwoners, de gemeente, schuldeisers, allen zijn duurder uit als we de negatieve spiraal niet weten om te buigen.