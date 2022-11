Opinie: Met een mbo-diploma ben je startklaar, niet vakbekwaam. Investeer daar eens in, minister Dijkgraaf

Fietsenmakers-in-opleiding bij het Het Haagsch Vakcollege. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In de academische wereld van minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bestonden ruim een half jaar geleden geen mbo’ers. Het beroepsonderwijs was een ‘blinde vlek’. De grote tekorten aan vakmensen noopten de minister om snel bij te leren. Immers onze maatschappij lijkt volledig vast te lopen nu er geen vakmensen meer zijn die over de zo gewilde kennis en vaardigheden beschikken.

Over de auteurs Elrie Bakker-Derks is voorzitter en Yvonne de Ruijter directeur van AmbachtNederland.

Helaas schiet het kabinet ook nu weer in de bekende reflex. Men denkt ook dit probleem met geldsmijterij op te lossen. Zonder visie of zicht op het effect van besteding van alweer honderden miljoenen.

De Nationale Ombudsman constateerde onlangs dat een crisis niet wordt opgelost met systemen, wetten en beleid die zelf de crisis veroorzaakt hebben. Maar dat is wel precies wat hier gebeurt. We investeren nog meer geld, in nog meer van hetzelfde en gooien weer honderden miljoenen bij dezelfde instituten over de schutting.

Cognitieve vaardigheden

Het Nederlandse onderwijs focust voornamelijk op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Dat gebeurt ook op het mbo, dat verworden is tot een brede, algemene opleiding, waar je kennis maakt met de beroepspraktijk. Met een mbo-diploma op zak ben je nog geen gekwalificeerd vakman of vakvrouw; het mbo legt hiervoor een basis en geeft een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

Dat is dus niet hetzelfde als ‘excellent’ vakmanschap, zoals de minister ons graag wil doen geloven. Een student die van het mbo afkomt, is klaar voor een vervolgopleiding op het hbo of kan beginnen aan zijn eerste baan. Pas in de dagelijkse beroepspraktijk ontwikkelt hij zich van een startbekwaam naar een vakbekwaam medewerker.

Voor wie een ambacht wil leren, gaat dat echter niet op. Ambachtslieden zijn veelal als zelfstandig beroepsbeoefenaar werkzaam. Zij hebben geen personeel in dienst. De weg om via een werkgever vakbekwaam te worden in het specialistisch ambacht ontbreekt daardoor. En daarmee gaan beroepen als meubelstoffeerder, schoenhersteller, lijstenmaker, glazenier, pianotechnicus et cetera langzaamaan verloren.

Oplossing: omdenken

De oplossing van dit probleem is een nieuwe, complementaire opleidingsstructuur, waarbij leerlingen ná het mbo verder worden opgeleid in een leerbedrijf en zich daar specialiseren in een ambacht. Deze oplossing vraagt echter om een minister die kan omdenken en die de moed heeft om buiten de bestaande kaders te werken. Immers een dergelijke structuur past niet binnen het ‘formele onderwijs’ en dan lopen we in Nederland al snel dood. Om in de analyse van de Nationale Ombudsman te spreken, we lopen liever honderd keer op de verkeerde weg, dan dat we één keer van het gangbare pad durven af te wijken.

De Ambachtsacademie heeft in de afgelopen jaren bewezen dat deze alternatieve leerweg tot uitstekende resultaten leidt. Het is een onderwijsstructuur waarin leerlingen in een leerbedrijf één op één een ambachtelijk vak leren. Er zijn geen vaste schoollocaties, vaste startmomenten noch leeftijdgrenzen. Er is wel een op maat gemaakt opleidingsprogramma waarbij een leerling het vakmanschap letterlijk in de vingers krijgt. Het concept werkt uitstekend. Er is nieuwe instroom van specialistisch vakmanschap op gang gebracht.

Omdat deze oplossing echter niet binnen de ‘formele’ structuren van het ministerie van OCW past, draait het kabinet het initiatief weer de nek om. In de onderwijssector is de oplossing het probleem geworden. Bestaande instituten zijn nauw verwant met het ministerie, beschermen met man en macht de eigen structuren en leiden ertoe dat het geld vooral die kant op gaat.

Geen euro voor innovatie

Voor een leerling ontvangt een roc (een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie) van de overheid jaarlijks een bijdrage van ongeveer 10 duizend euro. Voor kleinschalige opleidingen binnen roc’s wordt deze bijna verdubbeld. Niet omdat de leerling dan een beter traject krijgt of vakbekwaam zijn opleiding afrondt, maar om koste wat kost onrendabele en ineffectieve opleidingen binnen de bestaande structuren in stand te houden.

Voor innovatieve concepten waarmee voor aanzienlijk minder geld een constante instroom van vakbekwame, ambachtelijke ondernemers wordt gezorgd, heeft de minister geen euro over. Het klinkt allemaal goed, die enorme investeringen in het onderwijs, maar er gebeuren rare dingen met ons belastinggeld. ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’, zei ooit een bekend voetballer.