Opinie: Met AI en killer robots in onze legers staat een nieuw, angstaanjagend tijdperk voor de deur

Een onbemande drone vliegt boven Oekraïne in september 2022, op zoek naar vijandelijke activiteiten van Rusland. Beeld Getty Images

Op bezoek bij de Verenigde Naties noemde minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in het militaire domein onlangs een van de ‘grootste toekomstige uitdagingen op het gebied van internationale veiligheid en wapenbeheersing’. Als we nu geen verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling en inzet hiervan, aldus de minister, ‘krijgen we daar later spijt van'. Deze houding is welkom, maar er moet nog werk worden verzet, ook door Nederland. Hopelijk dringt de Tweede Kamer, waar de Defensiecommissie deze week over dit onderwerp spreekt, hierop aan.

Over de auteurs: Daan Kayser is projectleider autonome wapens en Jip van Dort is politiek adviseur, beiden bij PAX.

De trend is duidelijk: legers passen almaar meer autonomie toe in wapensystemen. Een nieuw, angstaanjagend tijdperk – waarbij we het selecteren en aanvallen van doelen overlaten aan sensoren en algoritmen, zonder menselijke tussenkomst – staat voor de deur. We moeten haast maken grenzen te stellen en zaken goed te regelen nu het nog kan.

Verboden en garanties

Allereerst is een verbod op volledige autonome wapens, zogenoemde killer robots, dringend nodig. Dat zijn onacceptabele wapens waarbij menselijke controle niet mogelijk is. Daarnaast moet de overheid het gebruik van gedeeltelijke autonome wapens reguleren.

Twee adviescommissies van de regering, de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV), stelden eind vorig jaar al dat volledig autonome wapens volgens het oorlogsrecht niet kunnen worden gebruikt. De internationale gemeenschap zou het gebruik ervan daarom moeten verbieden. Beide commissies zijn daarnaast van mening dat het oordeelsvermogen van de mens bij de inzet van gedeeltelijk autonome wapens moet worden gegarandeerd.

Het oorlogsrecht legt immers de plicht van het toepassen van wapens op aan de persoon die een aanval plant, het besluit daartoe neemt of uitvoert. Daarom wordt de regering aanbevolen vast te houden aan het concept van betekenisvolle menselijke controle als uitgangspunt voor de regulering van gedeeltelijk autonome wapensystemen. In reactie op het rapport van de adviescommissies, neemt de regering beide aanbevelingen volledig over. Het kabinet heeft aangegeven dat Nederland zich in internationaal verband sterk zal maken voor deze uitgangspunten.

Heilloze weg

Tot zover alles goed, zou je denken. Maar er zit een addertje onder het gras. Om het hierboven benoemde beleid te verwezenlijken, lijkt Nederland zich vooral te richten op de Conventie over bepaalde conventionele wapens (CCW). Dit is een permanent overleg van de Verenigde Naties met als doel om wapensystemen die buitensporig letsel kunnen veroorzaken aan banden te leggen. Het grote probleem is echter dat bij de CCW een enkel land (bijvoorbeeld Rusland, India of Israël) de wens van de meerderheid kan blokkeren. Deze route is daarom een heilloze weg.

Gezien de grote risico’s die aan de ongereguleerde inzet van autonome wapens kleven, mag Nederland geen tijd verliezen en moet het buiten de CCW om werken aan een apart verdrag. Dit kan samen met het grote aantal landen dat ook nieuwe internationale regels wil, waaronder België, Zwitserland, Ierland, Brazilië, Mexico en Nieuw-Zeeland.

Burgerleed voorkomen

Hoopgevend is dat de wereld er in het verleden in slaagde om obstakels bij de CCW uit de weg te gaan door via een andere route belangrijke, normstellende verdragen op te stellen. Eerder werden onder meer verboden voor het gebruik van landmijnen en clusterbommen overeengekomen – twee verdragen die Nederland heeft ondertekend en veel burgerleed hebben voorkomen.

Verder is het belangrijk dat in een verdrag over autonome wapens wordt opgenomen dat de mens geen doelwit mag zijn. Dit is een fundamenteel ethisch principe, dat ook onderschreven wordt door het Rode Kruis. Het is onethisch om de beslissing om een mens te doden te reduceren tot nullen en enen. Dodende robots ondergraven de menselijke waardigheid.

Het oorlogsrecht regelt dat burgers nooit doelwit mogen zijn bij oorlogshandelingen. Militairen mogen wel doelwit zijn, maar niet zodra zij buiten gevecht zijn gesteld. Deze veranderlijke juridische status van mensen in een conflictgebied is een extra reden om de keuze voor dood of leven niet over te laten aan machines.

Waarschuwing

Opvallend is dat de AIRCW, een adviescommissie die voor het ministerie van Defensie wapeninzet toetst aan het internationale recht, ook kritisch is op de inzet van autonome wapens tegen menselijke doelen. Volgens de commissie valt te betwijfelen of autonome wapens in staat zullen zijn om zelfstandig onderscheid te kunnen maken tussen burgers en militairen, en tussen militairen en buiten gevecht gestelde militairen. Het is een duidelijke waarschuwing.

Ten slotte een opmerking over investeringen in deze wapens. Nederland, dat het Defensiebudget met een ongekende vijf miljard euro per jaar ophoogt, lijkt erg geïnteresseerd in de toepassing van autonome wapens. Maar zonder regulering is investeren problematisch.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV)waarschuwen hier ook voor. Door in te zetten op onderzoek en ontwikkeling, wat andere NAVO-landen maar ook bijvoorbeeld China op dit moment doen, krijgt een nieuwe wapenwedloop ruim baan, dragen overheden bij aan de verspreiding van massawapens en wordt de drempel tot oorlogsvoering verlaagd.

De urgentie en de risico’s zijn duidelijk. Temeer omdat Nederland in februari volgend jaar een conferentie over militaire AI organiseert, is het essentieel dat minister Hoekstra nu zijn verantwoordelijkheid neemt om te voorkomen dat autonome wapens ongereguleerd worden ingezet.