Opinie: Medicijnen vrijgeven? Vak van apotheker verdient herwaardering in plaats van uitkleding

2022 was een recordjaar voor de medicijntekorten in ons land. Het gaat nu over riskante e situaties voor patiënten die kunnen ontstaan bij tekorten, over het vele extra werk dat dit oplevert en over de (soms agressieve) discussies hierover aan de balie. Daarnaast zouden vrij verkrijgbare medicijnen gemakkelijker beschikbaar moeten worden, ook bij het tankstation en in de bouwmarkt. Advies zou ook gewoon moeten kunnen op een scherm.

Over de auteur Hester de Bok is senior auditor bij Stichting Kwaliteit Apotheken Nederland en directeur van Bureau De Bok.

Beide ontwikkelingen zijn weer een extra stap in de uitholling van het vak van apotheker en van apothekersassistent. In het debat hierover mis ik een belangrijk onderwerp: hoe zien we die positie van de apotheek eigenlijk wél voor ons?

Veilige uitgifte

Ik kom wekelijks in openbare en poliklinische apotheken in heel Nederland. Ik begeleid bij het verbeteren van hun beleid en toets of de processen opleveren wat ze zouden moeten opleveren: veilige uitgifte van medicijnen en goede zorg voor de patiënt. Ik zie aan alle kanten dat de grenzen van kostenbesparing allang zijn bereikt. Dan gaat het niet alleen om medicijntekorten.

Apotheken moeten vaak opnieuw met zorgverzekeraars onderhandelen over de tarieven die zij krijgen. Dit gaat verder dan het alleen afleveren van het doosje dat wordt vergoed (het preferentiemodel). Verzekeraars stellen allerhande eisen en resultaatverplichtingen. In de praktijk wordt het steeds lastiger om aan deze eisen te voldoen.

Bijvoorbeeld: het moeten behalen van respons en bepaalde scores op een klanttevredenheidsonderzoek, maar dit niet kunnen omdat deze vragenlijst alleen in het Nederlands mag worden aangeboden (en niet in andere talen) – en omdat we allemaal enquêtemoe zijn.

Internetapotheken

Een aantal verzekeraars heeft tegelijkertijd een app voor hun klanten waarbij wordt samengewerkt met internetapotheken (VGZ en merken van Achmea) en heeft daarmee zelf een concurrent in het leven geroepen. Een landelijk opererende internetapotheek kan via het bereik van een verzekeraar profiteren van schaalvergroting. Verzekeraars adverteren hier zelfs mee: door lagere handelingskosten heb jij als klant ook nog voordeel. Het is weinig transparant of internetapotheken dezelfde tariefeisen krijgen als fysieke.

Ook wordt er geadverteerd met ‘voordelen’ die bij de reguliere apotheek allang bestaan: bezorgen, de mogelijkheid om medicijnen 7 dagen per week en 24 uur per dag op te halen en een privégesprek. Allemaal zaken die al jaren worden (door)ontwikkeld in de apotheek om de klant beter tegemoet te komen, maar ook om te voldoen aan de eisen. Het is een ironische werkelijkheid.

Ik mis in de discussie de waardering van de apotheek als fysiek aanspreekpunt voor de patiënt en als onmisbare schakel in de zorg. Dit geldt ook voor vrij verkrijgbare medicijnen. Want een apothekersassistent kan in jouw dossier gemakkelijk kijken of medicijnen samen kunnen gaan. Hij of zij heeft (en voelt) de zorgplicht om dit te vragen en kan dit proactief doen. Een scherm kan worden genegeerd.

Minister Kuipers

Misschien moeten we zelfs de discussie voeren of er niet juist meer middelen uitsluitend bij de apotheek verkrijgbaar moeten zijn, in plaats van deze nog breder te verkopen. Het feit dat deze ontwikkeling geen alarmbellen doet afgaan bij minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid), roept bij mij de vraag op hoeveel kennis hij heeft van processen in de apotheek.

Veel apothekersassistenten werken er al vijftien jaar of langer in een apotheek en kennen de mensen die er komen. Voordelen die een internetapotheek niet biedt. Ik mis ook het benadrukken van de rol die de apotheek heeft in het waardig ouder worden en in het voorkomen van ziekenhuisopnamen. Zonder de apotheek zouden veel chronische (oudere) patiënten hun medicijnen niet trouw op de juiste momenten innemen.

Er gaan dagelijks duizenden medicijnen naar patiënten. Altijd is er het risico dat het mis gaat en iemand in het ziekenhuis belandt, of erger. Een apotheker is een BIG-geregistreerde zorgverlener en medebehandelaar. Het is in dagelijkse zorgsituaties dus niet alleen de huisarts die de eindverantwoordelijkheid draagt. Veel recepten worden door drie paar ogen bekeken voordat u ze thuis heeft. Maar assistenten zien hun rol gereduceerd worden en kunnen hun zorgtaak niet meer uitoefenen. Ook in de apotheek is het moeilijk personeel te vinden. Is dat de kant die we nog verder op willen gaan?

Rendabel

Er is in de apotheek veel aandacht voor efficiëntie omdat het anders niet meer mogelijk is om rendabel te werken. Intussen verwachten we dat deze efficiëntieslagen geen invloed hebben op de uitkomst, want we willen veilig onze medicijnen kunnen gebruiken. We zijn immers allemaal weleens patiënt.

Het is een illusie te denken dat we de apotheek weer in normaal vaarwater zullen krijgen als we zo blijven omgaan met medicijntekorten, tariefonderhandelingen en het uitkleden van de medicatiebewaking. De apotheker moet zijn rol als medebehandelaar weer beter kunnen gaan uitoefenen. Daarvoor is een gesprek nodig over nut, noodzaak en inhoud van de huidige eisen; en misschien wel een periode van algehele rust door het een aantal jaar niet meer zo te doen.

Minister Kuipers kan niet verwachten dat het zorgbeleid meer zelfredzaamheid en preventie oplevert als hij het huidige systeem in stand houdt van bekostiging van degenen die dit mogelijk maken. Dat is een onhoudbare situatie en leidt er op den duur toe dat het vak van apotheker en assistent niet meer aantrekkelijk genoeg is. Het is hard nodig dat beleidsbepalers gaan uitstralen hoe belangrijk de apotheek is in ons zorgstelsel en meewerken aan de herwaardering van het apothekersvak.

Lezersbrief: apothekers moeten ook in spiegel kijken De oorzaak van de medicijntekorten ligt in het verleden, toen ‘blockbusters’ als renitec, capoten en losec uit hun patent liepen en goedkope generieke substituten voorhanden kwamen. Plots zagen de apothekers zichzelf als goede zakenlieden. Voor een dubbeltje extra korting werd er geswitcht van groothandel (ondergetekende spreekt uit ervaring). Apothekers kochten dure huizen en auto’s van de overwinsten. Dat de wal het schip zou gaan keren, stond eigenlijk al vast. In 2006 droeg minister Hans Hoogervorst de zorgverzekeraars op om meer de ‘regie’ te nemen op het geneesmiddelendossier. Dat lieten ze zich geen twee keer zeggen. Sindsdien kan zelfs een hypermoderne fabriek als Innogenerics het hoofd niet meer boven water houden. Deze race naar de bodem leidt tot voortdurend switchen van merken geneesmiddelen. Apothekersvereniging KNMP huilt nu krokodillentranen, want ze hebben zelf de bijl aan de wortel van de geneesmiddelenvoorziening gelegd. Er is een oplossing: een consistent beleid waarbij partijen elkaar niet als vijand of concurrent zien, maar een goede samenwerking op touw zetten om dit probleem uit de wereld te helpen. Moderne productielocaties in West-Europa opzetten en in stand houden hoort daarbij.

Reinier Ligtenberg, Nijmegen