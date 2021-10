Opinie: Marieke Lucas Rijneveld had kunnen shinen op de Frankfurter Buchmesse - als er Nederlandse uitgevers waren geweest

Bezoekers van de Frankfurter Buchmesse, die dit jaar van 20 tot 24 oktober werd gehouden. Beeld EPA

Over de hele wereld heeft de coronacrisis gaten geslagen in het zelfbewustzijn van ondernemers. Ook in de boekenbranche zijn de gevolgen pijnlijk duidelijk – tel daarbij op de Brexit en het wereldwijde papiertekort. Vooraf wist ik dus dat mijn bezoek aan de Frankfurter Buchmesse (ik was er ruim drie decennia vrijwel jaarlijks) anders dan anders zou zijn. Maar wat ik aantrof was onthutsend. Minder hallen, minder stands, minder uitgevers, minder agenten, ook al liepen er genoeg rond, zonder stand.

De grootste schok: er was geen Nederlandse algemene uitgever met een stand, behalve De Harmonie, Jap Sam Books en een enkele internationaal georiënteerde uitgever. Als een rots in de branding stond daar wel de stand van het Nederlands Letterenfonds, met vers van de pers brochures en de bijbehorende boeken.

Treinkaartje

Al eeuwen gaan hoeders van het intellectuele eigendom van auteurs in gesprek met gelijkgestemden in de internationale wereld van het uitgeven: de boekenbeurs van Frankfurt is daarvan een middelpunt. Zelfs al worden contracten voor of pas na de beurs gesloten, het persoonlijk contact tussen uitgevers, agenten en andere bemiddelaars is cruciaal. De Vlaamse uitgevers waren wel prominent aanwezig. De boodschap was en is: je moet in Frankfurt zijn met een stand, ook als het crisis is.

In 1987 bezocht ik de Buchmesse voor het eerst. Ik kwam op de beurs als redacteur, als medewerker van het Letterenfonds en een voorganger daarvan, als uitgever, als docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Aan internationale studenten in Oxford en Amsterdam legde ik uit hoe de Nederlandse branche in elkaar steekt. Dat uitgevers en boekhandelaren gezamenlijk een centraal gelegen organisatie bezitten waar alle logistieke handelingen uiterst efficiënt zijn geregeld – het CB (voorheen Centraal Boekhuis).

Dat de uitgevers met de boekhandels en bibliotheken een indrukwekkende marketingmachine hebben opgericht: de CPNB. Dat de overheid via het Letterenfonds uitgevers, schrijvers en vertalers steunt met specifieke subsidies, en generieke instrumenten hanteert om boeken betaalbaar te houden. Buitenlandse professionals in het boekenvak, de media en de onderwijswereld kijken er met bewondering naar: ze zijn jaloers op een vondst als het boekenweekgeschenk met treinkaartje.

Excuus

Dit alles kwam tot stand dankzij het besef in de ‘boekenwereld’ dat collectief optreden profijtelijk is voor alle partijen. Je zorgt met elkaar voor de verspreiding van het werk van schrijvers en illustratoren, nationaal én internationaal. Klein taalgebied maar sterke infrastructuur. Fantastisch koopmansgedrag.

Nu leidt diezelfde bejubelde collectiviteit tot de dood in de pot. Blijkbaar dacht de Nederlandse boekenwereld ineens in EHBO-termen: eerst het eigen vege lijf redden, dan komt de rest daarna. Hoe kortzichtig kun je zijn? Alsof die wereld van de boeken zich vooral binnen de eigen grenzen afspeelt. Nee dus, Marieke Lucas Rijneveld verovert in ­Duitsland een publiek dat ruim vier maal zo groot is als de Nederlandse markt. Intellectueel gedachtengoed in welke vorm dan ook – druk, ­podcast, e-boek, luisterboek – moet reizen.

Dat Britse en Amerikaanse uitgevers – uit angst voor covid – het lieten afweten, was geen excuus om weg te blijven. Waarom kunnen Frankrijk, Spanje, Griekenland en Estland wel op de beurs staan met stands? En Duitse uitgevers, klein en groot, voelden zich al helemaal moreel verplicht om dat internationale podium in stand te houden.

Waren de kosten dan het argument? Dat is dan penny wise pound foolish. Had aan beursorganisator Jürgen Boos voorgesteld uit te pakken: een flinke stand met kasten vol boeken, werkplekken met leeslampjes, strandstoelen voor publiek in het weekeinde en vooral auteurs die voorlezen uit eigen werk en het middelpunt zijn bij meet & greets. Alles in samenspraak met de Duitse uit­gevers, onze grote afzetmarkt. Dan had Marieke Lucas Rijneveld live op de beurs kunnen shinen – en niet alleen op het omslag van Zeit Magazin.

Reintje Gianotten bezocht dit jaar voor de 32ste keer de Frankfurter Buchmesse.