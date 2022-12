Opinie: Mannen, grijp in bij seksuele intimidatie, zodat we samen de grenzen aangeven

Demostratie tegen seksueel geweld, op het Museumplein in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Voor vrouwen is het net zo natuurlijk als ademhalen. Of misschien niet natuurlijk, instinctief is het juiste woord. Wanneer vrouwen ’s avonds de straat opgaan, denken ze na over hun route. Soms is het passeren van nauwe steegjes of een afgelegen fietspad onvermijdelijk. Dan worden sleutelbossen tussen vingers geklemd, klaar om toe te slaan, indien nodig.

Of ze pakken hun mobiel, zoeken een vertrouwd contact uit – iemand die in de buurt is, en die het geluid van de telefoon ’s avonds nooit op stil zet. Ze bellen niet, maar houden hun vinger op de knop, klaar om te bellen, als… Of ze bellen wel, houden de ander aan de praat, totdat ze de onverlichte weg over zijn. Het hart in de keel, zichzelf vervloekend dat ze nu hier loopt of fietst. Alleen.

Over de auteur Aisha Dutrieux is rechter en schrijver, haar tweede roman, Wees niet bang, is onlangs verschenen.

Welke vrouw is er nog nooit gevolgd, een willekeurig tuinpad ingelopen, een sleutel uitgestoken naar een vreemde voordeur, in de hoop dat de achtervolger het hazenpad kiest?

Of in het ov, een vrijwel lege treincoupé, een man die tegenover je komt zitten, je aanstaart.

Of op het werk, een man (al dan niet hoger geplaatst) die een opmerking maakt, en plein public, over je figuur, je uiterlijk. De schaamte en vernedering die je voelt, lijkt hij niet te voelen.

Machteloosheid

Het is overal en het is er altijd. Na het zien van de 2Doc-documentaire Belaagd voelde ik opnieuw, zoals zo vaak, de woede en machteloosheid. Natuurlijk, niet alle mannen doen deze dingen. Maar het zijn wel allemaal mannen. Ik wilde hen op de documentaire wijzen, mijn vrienden, mijn broers, de mannen in mijn leven.

Geen van hen doet dit soort dingen (denk ik te weten), maar ik denk ook dat ze vaak niet ingrijpen als het voor hun ogen gebeurt. Dat ze meelachen, het bagatelliseren. Of het simpelweg niet zien. Sommigen van hen zijn vader van een dochter, of zelfs meerdere dochters. Grijp in, wilde ik ze zeggen, voor al die dochters van andere vaders. Voor jullie eigen dochters, die hier op een dag, jonger dan je denkt, ook mee te maken zullen krijgen.

Maar ik deed het niet. Waarom niet? Ergens schuurt het. Hen hierop wijzen kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Alsof ik hen schuldig houd voor de daden van anderen. Maar nee, zo is het niet. Mannen zijn niet verantwoordelijk voor hun seksegenoten, diegene die straatintimidatie plegen, mishandeling, verkrachting. Die in de kroeg ongevraagd een hand op de billen van een vrouw leggen. Die een vrouw in een kort rokje toesissen: ‘Geile slet.’

Grenzen aangeven

Maar misschien zou het al helpen als zij hun ogen hiervoor zouden openen, in voorkomend geval een andere man hierop aan zouden spreken. Zodat we samen de grenzen aangeven. Zodat het voelt als onze gedeelde grenzen. Zodat een vrouw die iets naars is overkomen zichzelf niet kan wijsmaken dat ze overdrijft. Dat ze het maar gewoon moet vergeten, doen alsof er niets gebeurd is.

De cijfers die aan het eind van de documentaire worden getoond zijn deze:

- een op de twee Nederlandse vrouwen heeft te maken met ongewenste aanrakingen;

- een op de drie werkende vrouwen heeft ervaring met seksuele intimidatie;

- een op de vijf vrouwen heeft ervaring met seksueel geweld;

- een op de vijf vrouwen is ooit mishandeld door hun (ex-)partner (en meer dan veertig vrouwen per jaar overleven de mishandeling niet).

Ik scoor drie uit vier. Vraag het de vrouwen om je heen. De scores zullen je verbazen (als je een man bent).

Simpelweg

Nee, mannen zijn niet verantwoordelijk voor de daden van andere mannen, simpelweg omdat het mannen zijn. Maar de dingen die de vrouwen in de documentaire zijn aangedaan, die alle vrouwen in Nederland, vrouwen over de hele wereld worden aangedaan, worden wel alle gedaan door mannen.

Wanneer het mannen zou worden verboden, al is het maar één avond en nacht per jaar, om de straat op te gaan, zouden vrouwen kunnen proeven van de vrijheid die mannen hebben. De vrijheid om de deur achter je dicht te trekken en geen voorzorgsmaatregelen te treffen. Om je veilig te voelen. Dat gun je je moeder, je zus, je vriendin, je dochter toch? Gun het alsjeblieft alle dochters. Grijp in.