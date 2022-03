Opinie: Maak Nederland gereed voor grootschalige import van groene waterstof

Koning Willem-Alexander tijdens een energiesymposium afgelopen najaar in de Martinikerk te Groningen, waar het thema van groene waterstof centraal stond. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De Europese afhankelijkheid van Russische olie, gas en steenkool is groot. Het kabinet heeft inmiddels besloten om het aantal geplande windparken op zee te verdubbelen; dat is goed, maar niet voldoende. Het vergroten van onze energieonafhankelijkheid kunnen we gelijk op laten gaan met het verduurzamen van ons energiesysteem door de plannen voor de import van groene waterstof te versnellen. Maar het voorstel van de Europese Commissie daartoe is in Nederland nauwelijks opgemerkt, en daardoor dreigen we de boot te missen.

Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde op 8 maart, als onderdeel van het zogeheten REPowerEU-pakket, het voorstel om in 2030 liefst vier keer zoveel ‘groene’ waterstof te produceren en importeren dan in het eerdere ‘Fit for 55’-plan. Voor de productie van groene waterstof is veel groene stroom nodig. Maar met name Noordwest-Europa is dichtbevolkt en verbruikt veel energie, terwijl de omstandigheden niet ideaal zijn voor productie van groene stroom. Elders is meer ruimte, zon, wind, waterkracht of geothermie.

Met alleen lokale, Europese productie kunnen we ons energieverbruik nooit volledig verduurzamen. Alleen al het Nederlandse deel van de Noordzee zou ongeveer drie keer zo groot moeten zijn om Nederland van voldoende groene energie te kunnen voorzien. En dan hebben we het nog niet eens over bijvoorbeeld Duitsland of België. Vandaar dat naast lokale productie van groene stroom en groene waterstof ook import nodig is. De lage kosten voor de productie van groene stroom in windrijke en zonnige landen als Marokko, Chili, Brazilië of Australië wegen bovendien globaal op tegen de transportkosten.

Enorme reductie

Gebruik van waterstof leidt tot een enorme reductie van CO 2 . Het effect van 1 ton groene waterstof loopt uiteen van een vermindering van 5 ton CO 2 (bij gebruik van synthetische brandstoffen) tot 28 ton CO 2 (bij staalproductie). De vuistregel is dat 1 ton groene waterstof voor 10 ton aan CO 2 -reductie zorgt. Uit gesprekken met bedrijven in Rotterdam, Geleen (industriepark Chemelot) en Noordrijn-Westfalen blijkt dat zij een concrete vraag naar waterstof voorzien van ongeveer 1,5 miljoen ton in 2030. Daarmee kan waterstof een enorme impuls geven aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. En als de Europese Unie het REPowerEU-pakket doorzet, wordt die 1,5 miljoen ton aanzienlijk meer.

De grootste uitdaging in het op gang brengen van deze nieuwe importstromen, is dat de hele keten tegelijkertijd tot stand moet komen: productie van groene stroom, omzetten in waterstof, tijdelijke opslag, transport per tanker, opslag in Rotterdam (of een andere haven), transport per pijpleiding naar de eindgebruiker.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de afgelopen anderhalf jaar op verzoek van het Rijk wereldwijd gezocht naar landen en bedrijven die waterstof willen produceren en exporteren naar Nederland. De potentie is enorm. In zo’n twintig regio’s, van Australië tot IJsland en van Chili tot Spanje, bestaat grote interesse waterstof voor de wereldmarkt te produceren. Die grote verscheidenheid aan landen is belangrijk, want het betekent dat je je niet afhankelijk maakt van enkele regio’s, zoals nu van Rusland.

Nieuwe pijpleidingen

Meerdere bedrijven in Rotterdam en Noordrijn-Westfalen bereiden zich voor al in 2025 de eerste waterstof te kunnen ontvangen. Het is nu een kwestie van het creëren van de juiste randvoorwaarden om dit op gang te brengen. Denk aan de aangekondigde Europese verplichting voor de industrie groene waterstof te gaan gebruiken, maar ook aan de internationale certificering van groene waterstof. En niet in de laatste plaats aan nieuwe pijpleidingen om grote hoeveelheden waterstof vanuit havens als Rotterdam te transporteren naar landinwaarts gelegen industriecentra als Moerdijk, Chemelot en Noordrijn-Westfalen.

Het huidige gasnetwerk is voorlopig nog in gebruik voor transport van aardgas en biedt te weinig ruimte voor de verwachte hoeveelheden waterstof. We moeten voorkomen dat, net als bij het elektriciteitsnet, het gebrek aan infrastructuur een remmende factor wordt. En wat betreft het op gang krijgen van import helpt het als overheden bereid zijn om bijvoorbeeld afnamegaranties te geven.

Andere landen zijn op dit moment al bezig de import van waterstof vast te leggen. Als Nederland te lang wacht, staat het straks achter in de rij, stagneert de verduurzaming, missen we economische kansen en blijven we afhankelijk van Rusland. Kortom, laten we vaart maken met de aanleg van infrastructuur, de productie én de import van groene waterstof.

Allard Castelein is ceo van Havenbedrijf Rotterdam.