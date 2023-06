Opinie: Maak milieu leidend in nieuw landbouwbeleid: de boer als vervuiler betaalt

Biologische boer Jan van Arragon aan het werk op zijn akker in het Gelderse Almen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als reactie op het mislukte overleg over het Landbouwakkoord kondigde minister Adema een eigen landbouwbeleid aan. De verwachting is dat dit een aantal elementen zal bevatten uit het conceptakkoord – waaronder subsidies voor de uitkoop van bedrijven –, de adoptie van technische innovaties – zoals emissiearme stallen– en vergoeding voor agrarisch natuurbeheer. Daarmee bouwt Adema voort op het naoorlogse Nederlandse en het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), dat sinds 1962 bestaat.

Over de auteurs Henk Folmer en Jeltsje van der Meer-Kooistra zijn respectievelijk hoogleraar ruimtelijke economie en financieel management aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De doelstellingen van het GLB waren aanvankelijk vooral de vergroting van de voedselproductie, de verhoging van de landbouwproductiviteit, vermindering van de import van voedsel en de garantie van een redelijk inkomen voor de boeren. In latere fasen werden hier nieuwe doelstellingen aan toegevoegd: allereerst de stimulering van de agro-voedingsindustrie en plattelandsontwikkeling en later klimaatbescherming en een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

De beleidsinstrumenten van het GLB zijn directe betalingen ter bevordering en ondersteuning van een stabiel inkomen van de boeren, marktmaatregelen om schokken in de productieomstandigheden op te vangen en maatregelen ten behoeve van plattelandsontwikkeling. Hoewel de productie- en productiviteitverhogende maatregelen en de daaraan gekoppelde financieringsmaatregelingen een bescheidener plaats hebben gekregen in het GLB, vooral sinds de zogenaamde MacSharry-hervormingen in 1992, zijn ze tot op heden bepaald niet verdwenen.

Succes

Met name de inkomenssteun en de marktmaatregelen hebben geleid tot intensivering van het agrarisch productieproces en zijn succesvol geweest. Ze hebben geleid tot hoge opbrengsten van hoge kwaliteit en tegen lage productiekosten. Ondanks de schaarse ruimte is Nederland erin geslaagd, na de Verenigde Staten, de op één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld te worden. Het succes ging echter gepaard met grote negatieve gevolgen voor het milieu, de biodiversiteit, het dierenwelzijn, de natuur, het landschap en het klimaat.

Reeds in 1964 waarschuwden ambtenaren van het toenmalige ministerie van Landbouw voor de schaduwzijde van het succes, in de vorm van groeiende mestoverschotten. De overheid heeft echter steeds een afwachtende en coulante houding aangenomen met de invoering van effectief beleid. Zo duurde het tot de jaren ’90 van de vorige eeuw voor de uitstoot van stikstof door de landbouw door strengere mestregels werd aangepakt.

In 2011 werd de aanpak van de stikstofuitstoot getemperd door het Programma Aanpak Stikstof (PAS),dat in 2019 werd verworpen door de Raad van State. Maar vier jaar later is er nog steeds geen effectief en efficiënt stikstofbeleid. Een soortgelijke situatie geldt voor de andere milieu- en natuurproblemen, zoals de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Wat betreft de provincies, waterschappen en gemeenten is de aanpak van de negatieve effecten door de landbouw niet veel beter.

Basisregel

Een basisregel van het milieubeleid is dat de vervuiler betaalt. De reden is dat de producent gebruik maakt van een productiefactor zonder ervoor te betalen, met als gevolg dat de betreffende productiefactor wordt overbelast – in het geval van de landbouw het milieu, de biodiversiteit en de natuur.

De 24 miljard euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor de ondersteuning van het Landbouwakkoord is een omgekeerde toepassing van het milieubeleid: niet de veroorzaker van de externe effecten, de boer, maar de belastingbetaler draait op voor de kosten van de schade aan natuur en milieu.

Het alternatief ligt voor de hand: voer een productienorm of heffing in voor elke externaliteit die het boerenerf verlaat en subsidieer positieve effecten. In concreto betekent dit een subsidie voor agrarisch natuurbeheer en voor de opkoop van landbouwgrond voor natuur tegen de marktprijs, maar zonder een opslag van

20 procent. Heffingen en productienormen zijn van toepassing op landbouwpraktijken die schade toebrengen aan natuur en milieu. Hoe groter en langduriger de schade, hoe hoger de heffingen of strenger de productienorm. De ‘stoffenbalans’ die in het concept-Landbouwakkoord is genoemd, kan als uitgangspunt dienen voor de heffingen en normen.

Het stelsel van productienormen, heffingen en subsidies doet niet alleen recht aan de belastingbetaler en is gunstig voor de overheidsfinanciën, maar het is ook een blijvende prikkel voor de boeren om zo milieu- en natuurvriendelijk mogelijk te produceren. Bovendien kunnen zij hun productiewijze naar eigen inzicht vormgeven.