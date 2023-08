Opinie: Maak jongeren weerbaarder tegen stress en geef ze les in mentale gezondheid

Jongere aan het surfen op de telefoon, thuis op de bank. Beeld ANP / David Rozing

De gevolgen van de stijgende mentale problemen onder jongeren zijn al jaren zichtbaar. Chronische stress speelt hierbij een belangrijke rol. Stress is meestal een gezonde functie van het menselijk lichaam. Het zet aan tot actie, het maakt je alert, het geeft focus. Maar als stress onnodig aanwezig blijft, kan het voor grote problemen zorgen in de hersenontwikkeling en op het gebied van mentale en lichamelijke gezondheid.

Deze toxische stress maakt je gevoeliger voor nieuwe stressoren, wat een schadelijke vicieuze cirkel in gang zet. Veel jongeren komen hierdoor in de knel. Zo hoor ik geregeld jongeren vertellen dat ze minder slapen of stoppen met sporten om meer tijd te maken voor hun schoolwerk.

Over de auteur Hajo Krol is jeugdarts KNMG bij de GGD regio Urecht. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Waar komt deze problematiek vandaan? Er wordt de laatste jaren van jongs af aan meer getoetst op school en de prestatiedruk die jongeren wordt opgelegd in onze individualistische samenleving zorgt voor hoge stressniveaus. Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen, met name de opkomst van smartphones en sociale media, een grote impact gehad op het leven van jongeren.

Slaapproblemen

Dit heeft positieve effecten, waarbij jongeren makkelijker dan ooit met elkaar in contact komen, maar overmatig scherm- en socialemediagebruik leidt tot een toename van stressgerelateerde klachten. De jongeren die we zien kampen soms al jaren met slaapproblemen, een onvermogen om te ontspannen en het gevoel continu ‘aan’ te staan. Deze stress veroorzaakt klachten als somberheid en angst. Uiteindelijk verliezen we als samenleving: de zorgkosten stijgen, de schoolgang daalt en de kwaliteit van leven van jongeren neemt af.

Daarom moet er iets veranderen. Maar de stress van het moderne leven zal, realistisch gezien, niet fundamenteel afnemen. De manier van omgaan ermee kan een ingang bieden. Er is te weinig aandacht voor mentale gezondheid op de middelbare school, een leeftijd waarop juist veel mentale problemen ontstaan. School is hierin dé plek om alle jongeren te bereiken en hierin te onderwijzen, vanaf de brugklas tot en met de examenklas. Lichamelijke opvoeding als schoolvak beïnvloedt stress positief, maar waar is de mentale opvoeding?

Betrouwbare informatie

Een ruime meerderheid van de jongeren mist lessen over mentale gezondheid op school, zo blijkt uit onderzoek van 3Vraagt: wat is mentale gezondheid? Welke mentale ziekten komen voor op jonge leeftijd? Hoe ga ik om met stress, hoe kan ik dit beïnvloeden? Welke informatie is betrouwbaar? Hoe praat ik erover?

Allemaal lessen waarmee je beter voorbereid het ‘strijdtoneel’ van het leven zult betreden. Het zal het verschil maken tussen een weerbare of kwetsbare jongvolwassene. Tussen het betreden van een gladiatorenarena in een harnas en met een zwaard, of naakt en met een lepel in je hand.

Voeding en slapen

Door een volledig lespakket krijgen jongeren zelf de tools in handen om controle over hun mentale gezondheid uit te oefenen: van basale tips over voeding, slapen en beweging tot wetenschappelijk bewezen materiaal. Onderzoek heeft al aangetoond dat dit een effectieve methode is om jongeren te leren omgaan met stress, waardoor mentale klachten verminderen. Daarmee heeft het legio positieve gevolgen: de mentale en fysieke gezondheid van jongeren verbetert, schoolverzuim neemt af en taboes rond mentale problematiek verminderen.

De invoering van dergelijke lessen vergt veel vanuit zowel de politiek als het onderwijs en moet gepaard gaan met een intentie om de druk en de belasting op jongeren en scholen niet verder te verhogen. Wanneer er ruimte en financiële middelen beschikbaar worden gesteld, kunnen bestaande materialen en lespakketten zoals ‘Happyles’ of ‘Je Brein de Baas?!’ worden uitgebouwd tot schoolvak.

Interactieve opdrachten

Maar welke scholen willen hieraan beginnen? Docenten, mentoren en zorgcoördinatoren zitten namelijk al niet om werk verlegen. Sommige mentoren of docenten zullen affiniteit hebben met dit onderwerp, maar ook het faciliteren van bijscholing hierin is van groot belang. Verder kunnen interactieve opdrachten, informatief videomateriaal en het schrappen van (enkele) lesuren helpen om de druk op docenten en jongeren niet verder op te laten lopen.

De invoering van lessen in mentale gezondheid leidt tot minder schadelijke stress bij jongeren. Dankzij deze lessen leren jongeren mentale problemen het hoofd te bieden of bespreekbaar te maken, wat ook van vitaal belang blijft ná hun schoolcarrière. Het invoeren van lessen mentale gezondheid op school levert daarmee veel positieve effecten, of je dit nu meet in economische termen of – nog veel belangrijker – het welzijn en de gezondheid van onze jeugd. Want om ergens invloed op uit te oefenen, zul je het eerst moeten begrijpen.