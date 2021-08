Opinie: Maak huur ‘flex’ voor de groenteboer en bakker. Dan blijft de winkelstraat gezellig

De binnenstad in Utrecht. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Is corona een gamechanger van de leegstand in winkelstraten? Diverse media berichtten afgelopen week over de lichte veranderingen die het afgelopen jaar in de binnensteden te bespeuren zijn. Het is naïef om te denken dat de problemen van leegstand vanzelf of door een virus zullen verdwijnen.

De oplossing ligt elders. Het is hoog tijd dat we het gaan hebben over een flexibele houding van pandjesbazen, en dat de politiek aan de slag gaat met passende regels.

‘Flexibiliteit’ is het credo van aandeelhouders en veel politici. Arbeidscontracten moeten flexibel zijn en ook bij werktijden is flex de norm. Als vakbondsvrouw spreek ik dagelijks winkelmedewerkers die de nadelen hiervan ervaren en meer zekerheid willen.

Sinds kort ben ik betrokken bij het reddingsplan van het bijzondere Haagse boekwinkeltje ‘Colette’ en heb ik te maken met onderhandelingen over de huur.

De eigenaar van het pand is een van de grootste vastgoedbezitters van het land en staat hoog genoteerd in de Quote500. Wat opvalt: alles is in Nederland flexibel gemaakt, behalve de huurprijzen. Terwijl juist op dit punt een oplossing gevonden kan worden voor de leegstand in winkelstraten – net als voor de achterblijvende lonen en de zogenaamde personeelstekorten.

Huurprijs in verhouding

Wat zijn flexibele huurprijzen? Dat zijn huurprijzen die in verhouding zijn met de omzet van een winkel: omzet-afhankelijke prijzen dus. Tegenwoordig is dat duidelijk niet het geval. De laatste tijd stijgen de huurprijzen zo enorm dat bijna alleen grote ketens en bedrijven met een rijke aandeelhouder de huur kunnen opbrengen. Met lokale winkeliers of nieuwe particuliere initiatieven wordt geen rekening gehouden. Het resultaat zien we in de binnensteden: overal dezelfde winkelmerken en een toename van supermarkten en verzamelpunten van flitsbezorgers.

En leegstand.

Pandeigenaren wachten liever op een contract met een grootbetaler, dan dat zij met een kleinere ondernemer zaken doen. De verloedering van de winkelstraat interesseert hen geen biet.

Verhuurders krijgen van onze overheid alle ruimte om de huurprijzen te verhogen. De wet staat zelfs toe dat de huurprijzen automatisch meestijgen met de inflatie. Wat een pervers verschil met de regels die in ons land gelden voor de lonen!

Ga maar na: de automatische prijscompensatie van de lonen hebben we in de jaren ’80 losgelaten – in tegenstelling tot bijvoorbeeld buurland België. Voor elke procent loonstijging moet nu worden onderhandeld en gestaakt. Oftewel: de eigenaren van ontroerend goed worden slapend steeds rijker – ook omdat over de huurinkomsten (in box 3) niet eens belasting betaald hoeft te worden.

Werknemers daarentegen werken zich een slag in de rondte voor een loon dat steeds minder waard wordt. Zo vanzelfsprekend als het in Nederland is dat de huren steeds hoger worden, zo normaal vinden we het dat de lonen in waarde dalen.

‘Marktconform’ roepen de pandjesbazen als rechtvaardiging van de hoge huurprijzen die zij rekenen. Conform de prijzen die de grote spelers op de markt kunnen betalen dus.

Niet markt-, maar maatschappijconform

Wat als we het nou eens over ‘maatschappijconform’ zouden hebben? Laten we gaan zorgen dat huurprijzen recht doen aan de maatschappelijke rol die een winkel heeft. Zo behouden namelijk ook de groenteboer en de bloemist hun plek in de winkelstraat. Dat maakt de winkelstraat gevarieerd en gezellig.

Overigens kunnen flexibele huurprijzen ook leiden tot hogere lonen. Nu gaat er elk jaar automatisch méér geld naar de verhuurders, daar hoeven de pandenbezitters helemaal niets voor te doen. Lagere huurprijzen leiden tot meer loonruimte voor winkelmedewerkers. Daardoor behouden we de vakmensen in de winkels. Ook dat maakt de winkelstraat leuker: het is veel fijner om te worden geholpen door iemand die verstand heeft van het product.

Eigenlijk is er maar één reden om de regels rondom de huurprijzen van winkels te laten zoals ze zijn: de gegarandeerde stijgende inkomsten van pandjesbazen en investeerders.

Linda Vermeulen is bestuurder sector Handel, FNV.