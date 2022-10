Opinie: Maak het Warmtefonds simpeler, zodat ook arme gezinnen hun huis kunnen isoleren

Isolatie van een huis in Breda. Beeld Elisa Maenhout

Een gigantische energierekening, niet weten hoe je de maand doorkomt en geen geld om de kachel aan te zetten. Laat staan dat je geld hebt om je woning te verduurzamen. Dat is de situatie voor veel mensen, maar gelukkig is er het Warmtefonds, toch? In de praktijk blijkt die aanpak ondoenlijk voor de mensen die het juist zo hard nodig hebben.

Vooropgesteld, het is een prima idee van de Rijksoverheid om een Warmtefonds in te stellen. Bedoeld om eigenaren met een smalle beurs geld te lenen voor verduurzaming van hun huis, denk aan isolatieglas, dak- en spouwmuurisolatie. Ook is er een regeling voor woningeigenaren met weinig ‘leenruimte’. De provincie Overijssel werkt samen met gemeenten aan de verduurzaming van woningen en daarbij doen we ervaring met het Warmtefonds op. Hoe dat uitpakt in de praktijk beschrijf ik hieronder op basis van ervaringen uit de regio Twente.

Over de auteur Tijs de Bree is namens de PvdA gedeputeerde voor Energie, Milieu en Arbeidsmarkt in de provincie Overijssel.

Allereerst, aanvragers vinden het aanvraagformulier ingewikkeld met veel vragen en kunnen het niet zelf invullen. Ook moet bij de aanvraag bijvoorbeeld een offerte worden bijgesloten. Maar aannemers hebben werk zat en het blijkt lastig om een aannemer te vinden die een offerte wil maken voor een klus waarvan hij niet weet dat die daadwerkelijk doorgaat. En hier is dat nu precies het geval, want de lening moet nog worden aangevraagd.

Rotte kozijnen

Ten tweede, het Warmtefonds biedt leningen voor woningverduurzaming. Maar bij oudere woningen is vaak sprake van achterstallig onderhoud. Dan is woningverduurzaming zonder aanpassingen geen oplossing. Isolatieglas plaatsen in rotte houten ramen en kozijnen, dat is zinloos. Bij een woning met kieren in een lekkend dak heeft dakisolatie weinig zin. Er is eerst woningverbetering nodig, maar daarvoor krijgt men géén lening.

Ten derde is er een route specifiek voor woningeigenaren met weinig ‘leenruimte’, een BKR-registratie (wegens een krediet of schuld, red.) of ouder dan 75 jaar. Naast de hiervoor genoemde problemen, komen er dan nog wat barrières bij: bij een aanvraag moet de klant een afwijzing van de reguliere Warmtefonds-aanvraag kunnen overleggen. De tijd tussen beide aanvragen is gebonden aan een bepaalde termijn.

Ook moet de aanvrager bij de aanvraag een advies van een financieel adviseur (WFT) bijvoegen, de kosten voor de inhuur van de WFT-adviseur vormt voor deze huiseigenaren ook een barrière. Dit blijken redenen om via deze route de lening niet aan te vragen.

Life events

Deze ervaringen tonen dat het Warmtefonds (nog) niet goed past bij het ‘doenvermogen’ van de doelgroep, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat noemt. De WRR stelt dat de overheid bij regelingen moet letten op ‘samenloop met ‘life events’, grote stress en/of andere regelgeving’. In dit geval: juist deze doelgroep, met slecht geïsoleerde woningen, heeft een torenhoog termijnbedrag of jaarrekening van de energiemaatschappij.

Als je 13 tot 20 procent van je inkomen verdwijnt naar de energierekening, reken maar dat je dáár alleen al grote stress van krijgt. En, dan te bedenken dat deze doelgroep bijna altijd te maken krijgt met andere regelgeving, zoals uitkeringen en toeslagen, die tegelijkertijd veel van hen vragen.

Kortom, mijn pleidooi is om het Warmtefonds te versimpelen. Omdat op dit moment de doelgroep dreigt af te haken terwijl juist zij enorm gebaat zijn bij verduurzaming. Ik stel de volgende verbeteringen voor: Maak lenen door woningverbetering mogelijk als die noodzakelijk is voor verduurzaming. Werk meer vanuit vertrouwen met eenvoudige controle achteraf. Betaal rekeningen snel en direct aan de aannemers nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ontzorg de aanvrager bij financiële advisering. Tot slot; laten we accepteren dat de controle niet waterdicht is maar veel huizen dan wel ‘tochtdicht’.