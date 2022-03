Opinie: Maak een einde aan de nationalistische grondslag van het vluchtelingen- en migratiebeleid

Buitenlanders in Oekraïne in de rij voor de grensovergang met Polen. Beeld AFP

Opeens kan het wel. De Russische oorlog tegen Oekraïne maakt zaken mogelijk die lange tijd onmogelijk leken. De Europese Unie neemt unaniem ongekend verreikende besluiten. Uitgerekend Polen en Hongarije nemen op grote schaal vluchtelingen op. Ook de Nederlandse regering legt een rode loper van medemenselijkheid uit voor mensen die vluchten voor het oorlogsgeweld.

Hoe groot is het verschil met het vluchtelingenbeleid de laatste decennia. Dat is erop gericht juist zo min mogelijk vluchtelingen op te nemen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is vooral bezig aanleidingen te verzinnen om vluchtelingen terug te sturen, desnoods met hun dood als gevolg. Dat laten meerdere onderzoeken zien. De ommezwaai nu voor Oekraïense vluchtelingen leert ons veel over de motieven van het vluchtelingenbeleid en migratiebeleid.

Wat maakt Oekraïense vluchtelingen anders dan vluchtelingen uit Syrië, Irak of Soedan? Nationalisme bepaalt dat verschil. Met zijn overval op Oekraïne vormt Poetin een bedreiging van ‘onze’ nationale veiligheid. Hij heeft immers ook kernraketten op ons gericht. De grens waar ‘onze’ nationale veiligheid verdedigd wordt, ligt tussen Russen en Oekraïners. De laatsten staan dus aan onze kant van die grens, dus die vangen we met open armen op.

Grens

De regering ziet vluchtelingen uit andere delen van de wereld als mensen van de andere kant van de grens. Voor hen is de grens getrokken over de Middellandse Zee. Zij zijn in cultureel opzicht anders dan wij. Ze vormen een integratieprobleem en wellicht zelfs een bedreiging voor onze nationale identiteit, zo luidt de redenering. Mensen uit die delen van de wereld zijn dus verdacht, zie de toeslagenaffaire. Van al deze drogredenen hebben vluchtelingen uit Oekraïne geen last. Bepalend is dus of je uit deze of gene zijde van de grens stamt.

Nationalisme verdeelt de wereld in ‘naties’ met grenzen ertussen. Die grenzen zijn willekeurig en worden getrokken naar gelang dat politiek uitkomt. Bij de huidige oorlog liggen ze hier, bij de toeslagenaffaire liggen ze daar. Nationalisme schept de illusie dat mensen aan weerskanten van de grens cultureel anders zijn en botsende waarden vertegenwoordigen. Die illusie van verschillen tussen ‘naties’ is aanleiding geweest voor twee wereldoorlogen. Ze vormt ook de belangrijkste oorzaak van discriminatie van mensen met een migratieachtergrond, zo laat vrijwel elk internationaal onderzoek zien.

Dat vormt de kern van Poetins toespraken vorige maand waarmee hij zijn agressie poogde te rechtvaardigen. Hij vindt dat een groot deel van de Oekraïne behoort tot ‘zijn’ natie , die verraden is door de huidige regering in Kyiv. Daarom moet die regering verdreven worden op de klassieke nationalistische wijze: oorlog. Dat en passant de bevolking van steden als Kyiv wordt uitgemoord – zij behoorden toch tot de Russische natie? – komt dus slecht uit en mag dus niet gezegd worden op straat en in de media in Rusland.

Uitsluiting

Aan het Nederlandse vluchtelingen- en inburgeringsbeleid ligt datzelfde nationalisme ten grondslag. Kijk naar de inburgeringscursussen. Dat pakt voor Oekraïners nu goed uit, maar geeft weinig hoop op verbetering van het beleid. Nationalisme leidt altijd tot uitsluiting van anderen. Het verwijzen naar kolonialisme of het roepen van racisme slaat de plank volledig mis. Dat leidt de aandacht af van de werkelijke oorzaken van hardvochtig vluchtelingenbeleid en van discriminatie van migranten. Het probleem is veel ernstiger dan dat, zo laten de beelden uit Charkiv en Marioepol zien.

Het vluchtelingen- en migratiebeleid gebaseerd op afschrikking veroorzaakt al tientallen jaren problemen en lost niets op. Nu het kennelijk mogelijk blijkt om jarenlang vastgeroeste problemen opeens aan te pakken, is het misschien een goed moment om een einde te maken aan de nationalistische grondslag van dat beleid. Dan wordt de wereld misschien een stukje veiliger voor iedereen.

Hans Siebers is universitair hoofddocent aan Universiteit Tilburg.