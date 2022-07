Opinie: Maak de publieke zenders weer reclamevrij. Dan dalen die omstreden salarissen vanzelf

Maart 2021: Lijsttrekkers Geert Wilders (PVV) en Mark Rutte (VVD) zijn te gast in de eerste uitzending van het programma ‘Pauws Verkiezingsdebatten’. Beeld ANP

Het bestuur van de NPO heeft het Commissariaat voor de Media gevraagd een salarisvoorstel van presentator Jeroen Pauw uit 2019 te onderzoeken. Met dit salarisvoorstel zou Pauw het wettelijke salarisplafond voor presentatoren hebben willen omzeilen.

Het is veelbetekenend dat de politiek het destijds nodig heeft gevonden ook bij de publieke omroep de balkenendenorm in te stellen. Zonder ook maar iets af te willen doen aan de kwaliteiten van Jeroen Pauw, moet toch worden vastgesteld dat het aan niemand is uit te leggen waarom een presentator bij de publieke omroep een ministersalaris zou moeten opstrijken. Het is uiteindelijk ook maar gewoon een beroep. Iedereen mag wat mij betreft miljonair worden, maar het moet wel ergens op stoelen.

Over de auteur Frans van de Camp is bedrijfseconoom.

Bij een organisatie die deels uit belastinggelden wordt bekostigd, zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de salarissen binnen de perken blijven. Er zijn wel meer organisaties die met overheidsmiddelen worden gefinancierd en waar vergelijkbare prestaties worden geleverd, zoals in het onderwijs en in het theater, waar echter absoluut geen ruimte is voor dit soort beloningen. Er is geen enkele reden waarom dit in omroepland anders zou moeten zijn.

Hier wreekt zich het feit dat de omroep beschikt over afwentelmogelijkheden en de kosten deels door de adverteerders laat betalen. De kijkcijfers worden dan het criterium, want hoe meer kijkers, hoe hoger de reclame-inkomsten. Hoewel de correlatie tussen de kwaliteit van een programma en de kijkcijfers vaak ver te zoeken is, wordt de riante beloning voor een presentator door de omroeporganisatie doorgaans vergoelijkt doordat de betreffende persoon een ‘kijkcijferkanon’ is, die mogelijk naar de commerciële omroep overstapt als de salariseisen niet worden ingewilligd.

Dat de presentator zijn bekendheid juist te danken heeft aan diezelfde omroep wordt dan maar buiten beschouwing gelaten – enige nederigheid zou hier ten minste op zijn plaats zijn.

Afwentelmogelijkheden hebben steevast een negatief effect op het kostenbewustzijn van organisaties. Iets dergelijks is waarneembaar in de topsport, waar sponsoring eveneens vaak gepaard gaat met exorbitante salarissen die in geen enkele relatie meer staan tot de geleverde prestaties.

De beloningen bij de publieke omroep zouden op een acceptabeler niveau terechtkomen als de zenders weer reclamevrij zouden worden. Dat zou een verademing zijn en niet alleen kijkers terug kunnen halen die inmiddels zijn uitgeweken naar Netflix teneinde de uiterst irritante reclame te ontlopen, maar tevens mooi passen bij het ‘consuminderen’ waar we nu ook snel mee moeten beginnen.