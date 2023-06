Opinie: Maaike Meijer komt nu pas tot het inzicht dat niet alle mannen onderdrukkers zijn

Een scene uit de film Moby Dick. Beeld Getty Images

Slachtofferschap

Waar het gedachtegoed van MVM (man/vrouw/maatschappij) al in de jaren 60 streed voor een inclusieve en gelijkwaardige samenleving, komt Maaike Meijer nu pas tot het inzicht dat niet alle mannen onderdrukkers zijn die je buiten de deur moet houden. Met een dergelijke houding was ze niet anders dan elk clubje zogenaamde ‘gelijken’ dat de rest van de wereld buitensluit op basis van vermeende eigen- en meerwaarde, dan wel slachtofferschap.

MVM gaf blijk van een realistischer - er zijn nu eenmaal meer smaken - uitgangspunt en heeft daarmee meer aan emancipatie, in theorie én praktijk, gedaan dan hokjesdenkers die met het eind in zicht bakzeil halen door nu mannen als slachtoffer neer te zetten.

Mariska Jansen, Harlingen

Verkeerde boodschap

Als Moby Dick-bewonderaar moet ik protesteren tegen de bewering van Maaike Meijer dat de boodschap ‘jij bent de baas, je kunt altijd winnen, de wereld is van jou en jij mag alles hebben’ diezelfde is als dat van het boek Moby Dick.

Moby Dick is door Herman Melville niet geschreven als een heldenepos, zoals Meijer stelt, maar als een spannende tragedie met Shakespeariaanse, ja zelfs bijbelse dimensies. De hoofdpersoon, kapitein Ahab, denkt niet dat hij altijd kan winnen en dat de wereld van hem is. Nadat Moby Dick hem een been heeft afgebeten, heeft Ahab zijn wereldbeeld verengd tot de strijd tussen hem en Moby Dick, die hij in zijn gestoorde ziel heeft opgeblazen tot symbool van het kwaad en van zijn eigen beperkingen. Mede door de passieve houding van de bemanningsleden kan Ahab zichzelf een mythische status toedichten. Hij wordt echter nergens als een held beschreven en uiteindelijk sleept hij de hele bemanning, op één persoon na, mee in zijn ondergang.

Voor zover Moby Dick een boodschap heeft, is dat een waarschuwing die Poetin, waarmee Meijer hem vergelijkt, en de rest van de wereld zich in de oren zouden kunnen knopen: pas op voor dit soort monomane ontsporingen. Want, zoals Melville in Moby Dick schrijft, bij de beesten van de aarde vind je geen dwaasheden die niet eindeloos worden overtroffen door de waanzin van de mens.

Frans de Graaf, Brussel

Badinerend taalgebruik

Mooi interview met emeritus hoogleraar genderstudies Maaike Meijer in de krant van zaterdag 17 juni 2023. Wat ongelooflijk jammer en schokkend dat zij daarin spreekt over iemand die in haar optiek ‘een echte mongool’ zou zijn.

Juist zij, die op de bres springt voor emancipatie, respect en gelijkwaardigheid zou toch beter moeten weten. Dit soort badinerende stereotypering en taalgebruik kan echt niet meer.

Het artikel sluit af met een conclusie dat er (op het gebied van misogynie) ‘echt nog wel wat werk is te verzetten’. Dat geldt dus ook voor hoe we spreken over en omgaan met mensen met een beperking.

Als zelfs mensen als Maaike Meijer, met hun naam, faam en focus, zich zo uiten, dan zijn we er inderdaad nog lang niet.

Hilair Balsters, broer van een zus met het syndroom van Down, Utrecht

Badinerend taalgebruik (2)

Zo’n mooi pleidooi voor genuanceerd kijken naar mannen en vrouwen en dan zo’n domme uitsmijter: Maaike Meijer vergaloppeert zich aan het einde van het interview door Andrew Tate weg te zetten als een ‘echte mongool’. Ongelofelijk, dat een wijze dame als Meijer dit nog stelt anno 2023.

Ik nodig haar uit mijn zoon Abel te leren kennen. Hij heeft het syndroom van Down en beschikt over een geheel eigen wijsheid, kwetsbaarheid en gevoeligheid. Niet iemand die ik met Andrew Tate zou willen vergelijken.

Tineke de Wit, Haarlem