Opinie: Lokale stroomproductie door de gebruikers zelf maakt energietransitie haalbaar en betaalbaar

In Oosterwold, bij Almere, proberen de bewoners duurzaam en zelfvoorzienend te zijn in hun nieuwe woningen. Beeld Arie Kievit

In het artikel ‘Vrijblijvend gewinkel in klimaatmaatregelen leidt tot schijnoplossingen’(O&D, 14/2) schrijft Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties: ‘Parken met zonnepanelen en windmolens stuiten vaak op plaatselijk verzet. Maar de harde waarheid is dat we niet zonder kunnen om een klimaatramp tegen te gaan.’ Zij nodigt in haar artikel uit om in zulke gevallen met alternatieven te komen.

Het door ons geboden alternatief is lokale stroomproductie door de gebruikers. Met een combinatie van zonnepanelen en een brandstofcel (gevoed door aardgas en op termijn door groen waterstof gas) per woning, gebouw en/of wijk wordt lokaal elektrische energie opgewekt die ook lokaal weer gebruikt wordt.

Voor de burger gaat het natuurlijk over CO 2 -reductie, maar vooral ook over de eigen portemonnee. Er is te veel onduidelijkheid. Eerst moet iedereen van het gas af, maar Rutte-IV is daar weer niet duidelijk over. Daarbij zit niemand te wachten op hoge energierekeningen, hoge investeringen, windturbines in de achtertuin of op omgeploegde erven, straten en hele wijken voor de aanleg van zwaardere stroomkabels en warmtenetten.

Stroomnet

Ons elektriciteitsnet en ook onze met fossiele brandstof gestookte elektriciteitscentrales worden steeds zwaarder belast. Door zonnepanelen en door een stijgende stroomvraag van elektrisch koken, ventilatie, warmtepompen en e-auto’s zijn de grenzen bereikt. Het stroomnet kan de vraag op geen stukken na bijhouden. Daar komt nog bij dat de burger de lokaal opgewekte stroom voor een groot gedeelte kwijt moet kunnen op de Europese markt voor elektrische energie.

Het regionale en nationale transitiebeleid wordt vooral geplaagd door tekorten aan: Nederlands aardgas, capaciteit op elektriciteitsnetten, duurzame stroom, groen gas en ruimte voor zonne- en windparken. Maar met lokale stroomproductie – dus de combinatie van zonnepanelen en een brandstofcel per woning, gebouw en/of wijk – kunnen deze tekorten teniet worden gedaan. Zonnepanelen leveren dan de stroom als de zon schijnt en de brandstofcel neemt het in de wintermaanden over. Het gasnet moet daarom blijven in de bebouwde omgeving om de brandstofcel van aardgas of groen gas als brandstof te voorzien, en op termijn van groene waterstof.

Burgers kunnen beginnen met het maximaal inzetten op energiebesparen. Als eerste stap leveren het isoleren van de woning en aanleggen van zonnepanelen direct lagere CO 2 -uitstoot en een lagere energierekening op. Bij afbouw van de saldering worden thuisaccu’s interessant. Verder besparen elektrische warmtepompen en e-auto’s energie, maar alleen met eigen lokale stroom. Dit levert dan zo’n 70 procent vermindering op van de CO 2 -uitstoot en de energierekening.

Met stroom uit het elektriciteitsnet en met warmtenetten voor verwarming is dit bij lange na niet haalbaar.

Subsidies

De investeringen voor energiebesparen en lokale stroomproductie zijn per huishouden aanzienlijk, maar wanneer de rijksoverheid voldoende subsidies en leningen verstrekt – in plaats van het geld te stoppen in het verzwaren van het elektriciteitsnet en onnodig veel windturbines – kunnen we het samen prima financieren met de veel lagere energierekening.

Lokale stroomproductie is een politieke keuze: effectief voor klimaat, werkgelegenheid en behoud van koopkracht. Het voorkomt kapitaalvernietiging van ons gasnet en het vormt een effectief groene besteding voor de klimaatmiljarden van de EU en het nieuwe kabinet.

Ramon Alberts, Wouter Bourgonje , Gert Colenbrander, Anne van der Meer, René Scheltes. (Principia, alumnivereniging werktuigbouwkunde, Universiteit Twente.)