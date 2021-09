Opinie: Lichamelijke en geestelijke mishandeling bij het corps? Doe even normaal en gedraag je, lullo

Het gebouw van de Amsterdamse studentencorps. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Lang, lang geleden, om precies te zijn in 1985, ging ik studeren in Amsterdam en werd ik lid van het A.S.C./A.V.S.V., het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging, de oudste studentenvereniging van Amsterdam. Niet gehinderd door enige kennis over het corps – ik kwam niet uit een eeuwenoud geslacht van corpselite troepen – was ik een van de mazzelaars die zomaar direct werden ­ingeloot. Ik vond alles even geweldig, behalve de fietstocht naar het kamp, want het piste van de regen.

Het A.S.C./A.V.S.V. is niet zomaar een vereniging. Wij vormen een familie. Met onze disputen, de dispuutshuizen, met onze gala’s, met onze gezamenlijke vakanties. Ik heb er de mooiste momenten van mijn leven beleefd. Ik heb er mijn hart verloren, mijn grote liefde ontmoet, mijn hart is er gebroken, maar ook weer gelijmd. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. Vrienden passen op elkaar en zorgen voor elkaar, dat heb ik daar geleerd.

Het corps is allang niet meer wat het geweest is. Wie denkt dat de verhuftering van onze samenleving zich alleen afspeelt in de achterstandswijken moet eens een kijkje nemen aan de Amsterdamse Warmoesstraat of in het gemiddelde dispuutshuis.

De afgelopen jaren bereikten ons, de reünisten, steeds meer walgelijke verhalen over de groentijd, de tijd waarin disputen hun aanwas ont­halen op een uitdagend inwijdingsprogramma. Lichamelijke en geestelijke mishandeling zijn onderdeel van het ritueel geworden en als je de betreffende leden daarop aanspreekt, komen ze met bullshit teksten als: ‘Ja, we weten dat het rondgaat, maar de roddels gaan veel te ver en zijn enorm opgeblazen. Het gaat dit jaar precies hetzelfde als vorige jaren en zelfs minder. Het zijn echt gewoon roddels. Het is met de Senaat al allemaal opgelost.’

Het is om je kapot te schamen.

Deze lullo’s hebben geen moreel kompas. Het zijn trouwens niet alleen de mannen, ook de vrouwen kunnen er wat van.

Groentijd

Afgelopen week is de groentijd bij alle disputen stilgelegd. De reünisten zijn daarover per e-mail geïnformeerd met de boodschap dat ‘de Senaat zich het komende jaar zal blijven inzetten om de reeds ingezette cultuurverandering binnen het A.S.C/A.V.S.V. te realiseren’.

Dat lijkt me het understatement van het jaar.

‘Ook zal de Senaat zich in de komende periode intensief inzetten om gemelde incidenten te onderzoeken en waar nodig harde maatregelen treffen als grensoverschrijdend gedrag is vastgesteld.’

Beste Senaat, grensoverschrijdend gedrag, dat ís al vastgesteld. Belangrijk is nu: hoe is dat gegaan? Wie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gehouden en wat zijn passende maatregelen? En een beetje tempo graag!

Royeer de idioten die zich schuldig hebben gemaakt een dit stuitende gedrag. Voor hen is geen plaats binnen het A.S.C./A.V.S.V. ­Sowieso zou ik adviseren om wat strenger te gaan selecteren aan de deur, want er zijn in de afgelopen jaren te veel mensen lid geworden die er helemaal niets van begrijpen, die het corps zien als een netwerk met een shortcut naar zogenaamd succes.

Maar succes is niet waar het corps over gaat. Het gaat om vriendschappen voor het leven opbouwen, met mensen die het hart op de juiste plek hebben en die je onvoorwaardelijk kunt vertrouwen.

Hé Amsterdamse corpsbal, wie denk je in godsnaam dat je bent? Doe even normaal en gedraag je niet als een sneue haas.

Jessica Broekhuis is verslavingscounselor en reünist van studentenvereniging A.S.C/A.V.S.V.