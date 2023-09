Opinie: Laten we waken voor pessimisme en cynisme over Nederlandse missies

Een Afghaans meisje kijkt naar een Nederlandse militair op patrouille in de buurt van Chora (2008). Beeld Raymond Rutting/ de Volkskrant

‘Een ongemakkelijke realiteit’, zo heet en beschrijft het vorige week verschenen onafhankelijke onderzoeksrapport de Nederlandse missies in Mali, Afghanistan en Zuid-Soedan. Deze missies staan model voor het Nederlands optreden in fragiele staten. De grondige evaluatie rekent in duidelijke taal af met de illusie dat wij, de almachtige lage landen, de rust en stabiliteit in die en andere wankele staten hebben teruggebracht.

Dergelijke evaluaties geven waardevolle inzichten. Terecht en genuanceerd beschrijft dit rapport de sterke en zwakke punten van Nederlandse missies. En doet concrete aanbevelingen: realistischer verwachtingsmanagement, meer inspelen op lokale context, en betere samenwerking tussen ministeries.

Over de auteur

Welmoet Wels is docent en promovendus internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig medewerker VN-vredesmissies. Tom Buitelaar is universitair docent War, Peace and Justice aan de Universiteit Leiden. Beiden zijn co-conveners van het Dutch Peacekeeping Network.

Naïviteit

Het rapport schetst echter een beeld van een land dat zich in deze missies heeft gestort met de naïviteit van een kind zonder zwemdiploma’s dat zijn bandjes niet om heeft én niet heeft gekeken hoe diep of koud het water is. Nederland hield te weinig rekening met de conflictdynamiek ter plekke, kon zich niet aanpassen aan veranderende context en had de grote lijn niet in de gaten. Ook rekende het onterecht op politieke wil van de gastlanden om te veranderen.

Kortom: Nederland is er niet in geslaagd de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken in missielanden. Mali, Afghanistan en Zuid-Soedan, de landen waar het rapport met name naar kijkt, horen steevast bij de laagst ontwikkelde landen ter wereld volgens de Human Development Index van de Verenigde Naties.

Goed toegerust land

Tegelijkertijd zijn er meer dan genoeg redenen die ons eerder optimistisch dan pessimistisch zouden moeten stemmen over de Nederlandse inzet. Verre van naïef, zijn wij juist een zeer goed toegerust land om in wiebelige situaties op te treden. In Mali waren de Nederlandse troepen de best uitgeruste, de politiemensen het meest ervaren, en de civiele experts het flexibelst inzetbaar. In Zuid-Soedan bleven Nederlanders in de missie op hun post, terwijl andere landen hun mensen terugtrokken toen de burgeroorlog uitbrak.

Het is zeker zo dat bijdragen van Nederland beperkt zullen blijven. Maar de wetenschap én de ervaring leren dat er wel degelijk positieve bijdragen geleverd worden door missies, en daarmee ook door Nederland. Talloze wetenschappelijke studies, recentelijk nog een overzichtsartikel van hoogleraren Walter, Howard en Fortna, laten zien dat de aanwezigheid van vredesmissies de kans op burgerdoden vermindert en de kans op escalatie van een conflict verkleint. Negatieve evaluaties vergeten vaak dat deze missies er niet voor niets zijn en dat niets doen waarschijnlijk nog slechtere resultaten had opgeleverd.

Civiele weerbaarheid

Ondanks de ongunstige ontvangst van dit evaluatierapport, onderschrijft het in feite dat de civiele weerbaarheid in de doellanden gegroeid is. Missies geven daarnaast ook commerciële impulsen aan de lokale economieën en werkgelegenheid en verhogen de veiligheid. Ze creëren kansen voor ontwikkeling, humanitaire hulp, en onderwijs. Dergelijke effecten zijn moeilijk meetbaar, maar zijn er absoluut. Deze bijdragen zijn soms van korte duur; zo zijn na de overname van de Taliban in Afghanistan de vrouwenrechten weer ernstig onder druk komen te staan. Dit stipt echter eerder de noodzaak van voortzetting van betrokkenheid aan, dan dat het reden geeft om ermee te stoppen.

Ook als land groeien we van deelname aan internationale missies, en ook daar zit de winst deels in het kleine: elke uitgezonden burger, politiemedewerker of militair komt terug met een groter wereldbeeld en nieuwe professionaliteit, die het Nederlands buitenlandbeleid verder verrijken. Dit is directe winst die wij uit de missies halen.

Laten we dan ook waken voor pessimisme en cynisme. Nu al reageren sommige politieke partijen en opiniemakers in de trant van: die missies werken toch niet, dus waarom zouden we er nog aan meedoen. Natuurlijk is het niet zo, zoals de politiek soms doet voorstellen, dat er binnen een paar jaar een geheel nieuwe samenleving opgebouwd kan worden in landen die al decennia onderaan de ontwikkelingsladder bungelen en op de hoogste treden van de corruptietrap staan. Dat vergt langetermijnwerk, geduld en commitment.

Meer realistisch

Grote doelen stellen en deze onvermijdelijk niet halen, is een recept voor falen en ondermijnt het publieke en politieke draagvlak. Het stellen van meer realistische doelen zonder oogkleppen op, zoals het genoemde rapport ook onderschrijft, is dan ook essentieel.

Ondanks de genoemde moeilijkheden, misrekeningen en extreme contexten, heeft Nederland de laatste jaren veel, zichtbare en effectieve inzet geleverd. De realiteit van missies is absoluut ongemakkelijk. Stof, zand, kogels, slechte mensenrechtensituaties, bureaucratie en tegenwerking zijn suboptimale werkomstandigheden om grote doelen te bereiken. Wat Nederlandse missies nodig hebben voor de toekomst zijn dan ook kleinere doelen, langetermijndenken, en vooral: optimisme, in de wetenschap dat we er goed aan doen om er te zijn.