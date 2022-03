Opinie: Laten we Russen niet op een hoop gooien met Poetin en hun kunst blijven koesteren

De Amsterdamse Hermitage heeft de banden verbroken met het gelijknamige staatsmuseum in het Russische Sint-Petersburg. Beeld ANP / Remko de Waal

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne krijg ik geregeld de vraag of ik terug moet denken aan mijn eigen oorlogservaringen. Het antwoord is: ja. En het zijn niet alleen de gruwelijke beelden die mij ontzetten, maar ook de zorgwekkende dynamiek in de samenleving waarbij de Russen en Poetin op één hoop worden gegooid.

We schieten door in een denkmodus van óf/óf. Het is alsof we niet solidair kunnen zijn met het Oekraïense volk wanneer we Tolstoj blijven lezen, Tsjaikovski luisteren of in een Russisch restaurant dineren. En het lijkt ons niet meer te kunnen schelen dat een groep mensen – inclusief kinderen – zich moet schamen voor hun naam, taal en afkomst.

Na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, hadden de Afghaanse vluchtelingen en hun kinderen opeens ook veel uit te leggen aan hun klasgenoten en buren. Veel Nederlanders wisten simpelweg niet dat die Afghanen vanwege dezelfde terroristen hun land waren ontvlucht. Dat het Westen vorig jaar, in de zomer van 2021, Afghanistan weer aan dezelfde Taliban overdroeg, laat ik hier voor wat het is.

Terug naar uitsluiting van (Russische) kunst en literatuur. En toch nog even een korte geschiedenisles over Afghanistan. In 1978 pleegde de door het Kremlin gesteunde Democratische Volkspartij een coup in Afghanistan. Om de uit de hand lopende conflicten binnen de partij het hoofd te bieden, faciliteerde de Sovjet-Unie eind 1979 een tweede coup en stationeerde daarbij eigen troepen in het land. Het Westen bewapende vervolgens religieuze verzetsstrijders tégen de Sovjets, en buitenlandse vrijwillige strijders (onder wie Osama Bin Laden) snelden naar het land voor deze jihad tegen de Russen.

Stelselmatige censuur

Het communistische regime dat in 1992 ten val kwam, censureerde het vrije woord stelselmatig. Niet vreemd, want schone kunsten bevorderen het (kritische) denken, in tegenstelling tot propaganda. En dat is nu juist waar totalitaire regimes zo bang voor zijn. De censuur was echter niet zo radicaal als men zou verwachten. De strijd tegen het ‘Amerikaanse imperialisme’ was weliswaar de kern van alles wat het regime rondbazuinde, maar auteurs als Mark Twain, Ezra Pound, Angela Davis en vele anderen werden wel geprezen.

Afkomst en taal van de kunstenaar deden er niet toe, kunst werd beoordeeld op basis van de inhoudelijke boodschap. Dus George Orwell ontdekte ik pas toen ik al een tijd in Nederland woonde. Animal Farm of 1984 waren niet eenvoudig verkrijgbaar in het Afghanistan van de jaren tachtig. Verwerpelijk? Zeker. Maar recent annuleerde het Haarlems Philharmonisch Orkest de concerten van Russische componisten, simpelweg omdat ze Russisch zijn – al kwam het daar later op terug. Wordt (sommige) kunst in het land waar ik de vrijheid heb leren kennen, rigoureuzer weggestreept dan destijds in Afghanistan? Hier word ik heel ongemakkelijk van.

De schone kunsten, die ons door alle geografische en geopolitieke grenzen heen met elkaar verbinden en ons helpen mens te blijven, vormen de grootste verdienste van de menselijke beschaving. Die moeten we blijven koesteren en ervoor waken dat we in het bestrijden van duisternis, de bron van licht in onszelf niet vernietigen. Het lijntje tussen onze waardigheid en onze schaduwkanten is heel dun. En heel breekbaar.

Forugh Karimi is auteur. Onlangs verscheen haar roman ‘De moeders van Mahipar’. Karimi kwam als 25-jarige vanuit Afghanistan naar Nederland.