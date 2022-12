Opinie: Laten we niet alle vormen van psychisch leed meteen gaan pathologiseren

Beeld Getty Images

De helft van de Nederlanders krijgt op een gegeven moment te maken met psychisch lijden. Bij een kwart wordt of is een psychische stoornis vastgesteld. Schokkende cijfers – zeker, maar vooral ook het bewijs dat we als maatschappij beginnen door te slaan.

Wat we als gewoon ervaren, verschilt niet alleen tussen culturen, leeftijdsgroepen en zelfs tussen mannen en vrouwen – het verandert ook met de jaren. Echter, interpersoonlijke verschillen zijn van ondergeschikt belang in de heersende definitie van psychische stoornissen. Sterker nog, in de huidige maatschappij lijkt weinig ruimte te zijn voor alledaags verdriet, pijn en ‘ongewoon’ gedrag.

Over de auteurs Anne Buunk is postdoctoraal onderzoeker en GZ-psycholoog, Robert van den Kieboom is promovendus en GZ-psycholoog. Beiden zijn in opleiding tot klinisch neuropsycholoog.

Daarentegen is pathologiseren, labelen of classificeren van menselijk lijden eerder regel dan uitzondering. Psychische stoornissen worden in Nederland aan de hand van het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) geclassificeerd, waarbij wordt beoordeeld of gedrag afwijkend is van de ‘norm’. Als die norm ‘de gemiddelde Nederlander’ is, maar tegelijkertijd 25 procent van alle Nederlanders op jaarbasis last heeft van psychische klachten – hoe bepalen we dan wat afwijkend is?

Hoogsensitief

Huisarts Pieter Barnhoorn beschreef het in 2018 al zeer treffend in de Volkskrant: ‘We vertalen alle ongemak in (pseudo)medische termen. (..) ‘Ik kom niet op je verjaardag; ik ben hoogsensitief.’ (…) ‘Ik kan er niet meer taken bij hebben; ik zit tegen een burn-out.’

De vraag rijst: hoe gaan we om met ellendige gebeurtenissen? Niet eens zozeer als individu, maar als maatschappij? Het leven anno 2022 moet een en al voorspoed zijn, waarbij we geluksmomenten vooral ook uitgebreid etaleren op sociale media. Deze aaneensluiting van slingers, eenhoorns en regenbogen is natuurlijk een utopie. Bovendien blijft er weinig ruimte over om tolerant te zijn en oog te hebben voor verschillen tussen mensen, in gevoelens en gedrag.

De bekende Vlaamse psychiater Dirk de Wachter heeft voor de huidige maatschappij een treffende metafoor bedacht: ‘speedboot Tina: There Is No Alternative’. ‘Deze boot vaart heel snel, en vooraan staan blitse jongens in dure pakken met hun haren in de wind magnumflessen champagne leeg te spuiten, terwijl hun mooie vrouwen kirren van plezier. Maar achteraan vallen mensen uit de boot, omdat het zo snel gaat en er geen relingen zijn. Door het geraas horen de succesboys dat niet. En achter die speedboot varen wij, de psychiaters en de psychologen, in rubberbootjes. Wij vissen de overboord gevallen sukkelaars op en geven ze droge kleren.’

Zwembandjes

Toegegeven, deze metafoor is misschien wat kort door de bocht en ongeëmancipeerd - maar raakt wel de kern van het probleem. Want hoe reageren we als iemand van de boot afdondert? Oppakken, afdrogen, zwembandjes, en hup: terug – het liefst door een daarvoor opgeleide professional. Somber? Moe? Via de huisarts naar de POH-ggz, antidepressiva, of doorverwezen naar een ggz-instelling. Zo maakt iemand met gemak de overgang van ‘iemand met een probleem’ naar ‘cliënt X’. Immers, iemand heeft klachten en dient hierbij geholpen te worden.

Echter, door snel te ‘labelen’, is de kans groot dat voorbij wordt gegaan aan de onderliggende oorzaak, en daarmee de hulp eigenlijk helemaal niet passend is. Psychiater Christiaan Vinkers stelt in de Volkskrant dat geen enkele arts een burn-out betrouwbaar vast kan stellen, omdat het niet welomschreven is. Sterker nog, er blijken 142 verschillende definities van een burn-out te zijn. Los van wat er precies aan de hand is, blijken allerlei therapieën ‘werkzaam’, ondanks dat ze niet wetenschappelijk zijn onderzocht.

De daadwerkelijke oorzaak van de klachten wordt in dit gehele proces niet onderzocht, en dus hoogstwaarschijnlijk ook onvoldoende behandeld.

Protestmars

Laat ons duidelijk zijn: dit is uiteraard geen protestmars tegen professionele hulp. Mensen met een psychische stoornis verdienen evidencebased interventies om hen van hun symptomen af te helpen. Ook hier kunnen we ons vinden in de oproep van Vinkers om het lijden serieus te nemen en bij ernstige klachten passende hulp aan te bieden, uiteraard door daartoe opgeleide professionals.

Tegelijkertijd is er een tekort aan psychologen en stijgt de zorgvraag. De oplossing lijkt niet zozeer vergroting van het aanbod, maar eerder verbetering van ‘selectie aan de poort’. Hoogleraar klinische neuropsychologie Rudolf Ponds zegt in een recent artikel op de site van de NOS treffend dat niet iedereen met klachten direct psychologische zorg nodig heeft.

Echter, als we willen dat huisartsen en ggz-professionals deze poortwachtersfunctie naar behoeven kunnen uitvoeren, dan hebben we als maatschappij ook een verantwoordelijkheid. Hoe wij met zijn allen naar ellende kijken, beïnvloedt ‘de norm’. Het zou helpen als wij, als individu en als maatschappij, leren verdragen dat een zekere mate van psychisch lijden inherent aan het leven is.

Sterker nog, als wij meer tolerant worden voor (tijdelijk) verminderd welbevinden en individuele verschillen, zal een deel van het leed verdwijnen. Wanneer we de neiging overal een label op te plakken nu eens onderdrukken, zal bepaald gedrag niet meer als afwijkend worden gezien. Dan mag het er ‘gewoon’ zijn, zowel aan de eettafel als op Instagram. Van pathologiseren naar normaliseren dus.

Zoals koningin Máxima onlangs in haar brief aan jongeren getiteld ‘Je bent niet alleen’ bepleitte: praten, praten en praten. Het is oké om niet altijd perfect te zijn. Op naar het nieuwe normaal.