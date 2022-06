Opinie: Laten we met feestdagen onze gemeenschappelijke identiteit vieren

Publiek geniet van het eten en de muziek op het foodtruck festival Rollende Keukens tijdens het Hemelvaartsweekend in het Amsterdamse Westerpark. Beeld ANP

Met Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen net achter de rug las ik de amusant verpakte boodschap van Julien Althuisius in het Volkskrant Magazine: ‘Te veel vrije dagen in Nederland of op z’n minst buitengewoon ongelukkig verdeeld’.

Wat mij trof was het ontbreken van de historie van het wettelijk kader van de feestdagenregeling. Dat maar liefst acht van onze elf officiële feestdagen uit de christelijke traditie stammen is begrijpelijk. Toen ze in 1965 werden vastgelegd in de Algemene termijnwet om aan te geven wanneer de overheidsloketten zijn gesloten, was ruim 80 procent van de Nederlanders belijdend christen.

De recentste CBS-cijfers (2020) geven een totaal gewijzigd beeld: 34,2 procent van de Nederlanders noemt zich christelijk, slechts 9,8 procent is belijdend. Ze worden evenwel ‘bediend’ met 73 procent van de officiële feestdagen. Andere religies hebben er nul.

Emancipatie

Behalve dit getalsmatige argument zijn er nog twee redenen voor wetswijziging: het principe van de scheiding van kerk en staat (religie is een privézaak) en het gegeven dat er sinds de jaren zestig vele cultuurelementen aan onze identiteit zijn toegevoegd, zoals de emancipatie van de vrouw of de aanmerkelijke diversiteit in bevolkingssamenstelling en gender. Nieuwe cultuurelementen komen in de feestdagenregeling niet aan bod.

De huidige wettelijke 73 procent voorkeur voor één religie resulteert juridisch in institutionele discriminatie, waaraan linksom of rechtsom iets moet worden gedaan. Gegeven de immer fluïde pluriformiteit wordt het procentuele en fundamentele probleem van de officiële feestdagen niet duurzaam opgelost door, zoals door Althuisius gesuggereerd, een referendum te organiseren. Dit zou enkel tot letterlijk nooit eindigende, arbitraire en polariserende discussies leiden. Platgeslagen: de overheid moet zich niet bemoeien met feesten in het privédomein.

Seculiere waarden

Heeft de overheid dan helemaal geen taak meer op het punt van officiële Nederlandse feestdagen? In mijn visie wel. Namelijk om een beperkt aantal wezenlijke seculiere Nederlandse waarden te vieren, waarden waarin onze gemeenschappelijke identiteit tot uiting komt en wordt bevestigd.

Hieronder – beknopt – de voorgestelde kalender, goed verdeeld over het jaar:

Nieuwjaarsdag (1 januari) blijft natuurlijk; behoeft geen toelichting.

De ijzersterke combinatie 4 en 5 mei handhaven, maar Bevrijdingsdag omvormen tot Dag van de Vrijheid ofwel Vrijheidsdag (volgens de Staatscommissie Parlementair Stelsel, december 2018); aandacht voor álle aspecten van bevrijding en vrijheid.

Met de Dag van de Democratie (derde dinsdag in september) of Democratiedag vieren we de beste bestuursvorm voor onze prachtige samenleving.

Aansluitend bij de centrale vraag: ‘Wat is hetgeen dat Nederland uniek bijeenhoudt?’ (WRR-rapport Project Nederland, 4 februari 2021), stel ik nóg drie seculiere Nationale Feestdagen voor.

De Dag van de Gelijkheid (21 maart) of Gelijkheidsdag om het belang en de inhoud van ons eerste Grondwetsartikel te vieren.

De Dag van het Waterbeheer (begin juli). Met zo’n dag stellen we de historische, de huidige én de toekomstige zorg voor onze leefomgeving centraal.

Ten slotte de Dag van het Nederlands (half november). Onze eigen taal is een identiteitselement dat – met een talige kwinkslag – als pur sang mag worden aangeduid.

Snipperdagen

Wanneer alleen de drie eerstgenoemde dagen als ‘verplicht vrij’ worden bestempeld en alle andere collectieve dagen uit de cao’s tot snipperdagen, kunnen Nederlanders die iets met geestverwanten willen vieren gewoon vrij nemen op de dag van hun keuze: ‘feestverwanten’. Daardoor schaalt het belang van die dag vanzelf mee met het aantal cultuurdragers ervan.

De dagen die je niet wilt vieren houd je over voor andere besteding; het totaal aantal vrije dagen verandert immers niet. Bij verschillende bedrijven (Unilever, MicroSoft, DPG Media, PriceWaterhouseCoopers) zien we ontwikkelingen waarbij dergelijke keuzevrijheden in de arbeidsovereenkomst mogelijk worden gemaakt. Nu de overheid nog.

Ludo Grégoire is jurist staats- en bestuursrecht.