Opinie: Laat zelfstandige gymnasia eens echt kritisch naar hun eigen populatie kijken

Het schooljaar is weer begonnen, en zo ook de discussie over de zelfstandige gymnasia. Ze staan opnieuw ter discussie, deze keer door opiniebijdragen van (oud-)leerlingen op die elitaire schoolsoort. Zij dreven op de gymnasiale golf die zich de afgelopen veertig jaar heeft voorgedaan: het leerlingental aan zelfstandig gymnasia in Nederland is verdubbeld van zo’n 15 duizend tot 30 duizend leerlingen, zoals de cijfers van Stichting Het Zelfstandig Gymnasium laten zien.

Die situatie is ontstaan door de grote populariteit sinds fusies en schoolhervormingen in de jaren tachtig en negentig, waarbij de kleine kwaliteitsschool nu hogere ogen gooit dan de ontstane grotere scholenkolossen. Die vraag naar gymnasia gaat hand in hand met de vwo-isering die plaatsvindt: in de afgelopen tien jaar is de druk op wat als ‘hogere’ schoolsoort wordt gezien steeds groter geworden.

Over de auteur

Diederik Burgersdijk doceert Oude Geschiedenis en klassieke letteren aan de Universiteit Utrecht, en doceerde eerder aan verscheidene gymnasia. Vorig jaar verscheen zijn boek Gymnasium. Geschiedenis van een eliteschool. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Dat heeft ertoe geleid dat het gymnasium veel minder dan voorheen de kleine school voor de letterkundig en historisch geïnteresseerde leerling is. In plaats daarvan komen leerlingen er nu om hun kansen op maatschappelijk succes te vergroten. Zijn de gymnasia daarmee elitair? Ja, in meer opzichten.

De prestaties op eindexamenniveau zijn significant hoger dan op vwo-scholen. Daarnaast worden over het algemeen genomen de zelfstandige gymnasia bezocht door kinderen uit sociaal-economisch kapitaalkrachtiger klassen. Dit is vooral zichtbaar in universitaire steden als Amsterdam, Leiden en Nijmegen, waar de zelfstandige gymnasia een toevluchtsoord geworden zijn voor een witte bovenklasse.

Grieks en Latijn

Wil dit zeggen, zoals Doortje Smithuijsen en Sarah de Gruijter in hun bijdragen betogen, dat de zelfstandige gymnasia dan maar moeten worden afgeschaft? Allerminst. Smithuijsen haalt en passant het nut van Grieks en Latijn erbij, dat er niet is volgens haar ervaringsdeskundige vader. En om die reden zijn dochters kennelijk een gymnasiumopleiding had willen ontzeggen.

Maar de kritiek van beide schrijvers richt zich vooral op categoraal onderwijs, dat van oudsher vooral op gymnasiumniveau bestaat. Dat het gymnasium zo populair is door deze vorm van kleinschalig en geconcentreerd onderwijs, wordt niet genoemd. Alleen de negatieve uitwassen, te weten de ongewenste homogene samenstelling van de leerlingenpopulatie, lijken de drijfveer om zich tegen zelfstandige gymnasia uit te spreken.

De onderwijsparadox heeft zich vooral in de jaren negentig in de praktijk getoond, met de invoering van basisvorming, tweede fase en leerhuis (termen waarin het grootste onderwijsfiasco in recente tijden werd vervat): hoe gelijker je kansen probeert te maken, hoe ongelijker ze worden. Categoraal onderwijs toont hoe leerlingen van vergelijkbare belangstelling en prestatieniveau snel verder kunnen komen, ongeacht de schoolsoort: dit geldt evenzeer voor beroepsonderwijs als voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Stok in het wiel

In de praktijk zijn zelfstandige gymnasia ook een stok in het wiel van de verlengde brugklas, die op verschillende scholengemeenschappen steeds meer ingang vindt, en waar niemand bij gebaat is. Daarbij is het zelfstandig gymnasium ook de beste garantie voor het klassikaal, frontaal onderwijs, zonder de onzalige leerfabrieken die scholengemeenschappen er soms van maken. Zie het recente drama op het Picasso Lyceum in Zoetermeer, waar een kwart van de leraren is opgestapt nadat de directie bekendmaakte dat de lessen worden ingekort naar dertig minuten.

Het probleem van zelfstandige gymnasia (ja, op sommige plaatsen meer dan andere), is dat zelfstandige gymnasia in weerwil van het klassieke onderwijs motoren van segregatie zijn geworden. Een eenvormige groep van leerlingen met vwo-advies koloniseert de elitescholen, waarbij degenen die moeilijker aan zo’n advies kunnen komen al snel op achterstand worden gezet.

Wegkijken

Dat is de schrijnende ongelijkheid waar zelfstandige gymnasia vaak hun ogen voor sluiten. ‘Iedereen met een vwo-advies heeft evenveel kans’ stelt rector Bert Schuller van het St. Ignatiusgymnasium in Het Parool van 24 juli – iets waar leerlingen die zelfstandige gymnasia hebben doorlopen zich niet in herkennen, getuige de aanleiding van zijn stuk, een ingezonden brief van een leerling van zijn school. Bovendien heeft niet iedereen dezelfde kans op een vwo-advies. ‘Je kunt niet van een school verwachten dat die een samenlevingsprobleem oplost’, voegt zijn collega Christine Hylkema van het Vossius Gymnasium toe op 5 augustus in dezelfde krant – ofwel, wegkijken is makkelijker dan het probleem erkennen.

Voor de zomervakantie kregen ruim 40 duizend eindexamenkandidaten in het vwo de uitslag van hun eindexamens, een kwart daarvan is gymnasiast (een aanzienlijk ruimer aandeel dan voorheen). Ruim drieduizend eindexamenkandidaten zwoegden zo’n vijf à zes jaar van hun jonge leven op het leren begrijpen van de oud-Griekse taal, en zevenduizend deden datzelfde met Latijn; sommigen deden beide talen tot op eindexamenniveau. Ongeveer de helft van de kandidaten deed examen aan een zelfstandig gymnasium, de andere helft op een gymnasium aan een scholengemeenschap.

Niemand kent de cijfers, maar het zou mij niet verbazen als de sociaal-economische diversiteit onder laatstgenoemde groep hoger is dan onder de eerste. Laat dat een signaal zijn voor de zelfstandige gymnasia hun eigen populatie kritisch te bezien.