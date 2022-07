Opinie: Laat Rabobank verantwoordelijkheid nemen en meebetalen aan oplossen stikstofcrisis

Megastal met varkens. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een jaar geleden stelde LTO Nederland dat de landbouwsector 15,3 miljard euro nodig had om stikstof te reduceren via innovatie, verplaatsing en uitkoop van veehouderijen. De overheid creëerde vervolgens een ruimhartig fonds van 25 miljard euro. Met 13 miljard daarvan kun je in één klap de stikstofcrisis oplossen, berekende het ministerie van Financiën. In dat scenario worden vijfduizend intensieve veehouderijen dicht bij kwetsbare natuurgebieden uitgekocht. De andere 45 duizend andere boeren hoeven dan niets te veranderen.

Maar waarom moet de belastingbetaler dit eigenlijk allemaal betalen? Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research blijkt dat het aantal megastallen in ons land in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld is. Boerenleenbank Rabobank is hier de hoofdverantwoordelijke. Zij had beter moeten weten dat zij investeerde in stranded assets: kapitaal dat door veranderende omstandigheden zal worden afgeschreven.

Walvisolie

Net als paardenfokkers zijn vervangen door autofabrieken en walvisolie door andere energiebronnen, zullen megastallen worden vervangen door bioreactoren voor kweekvlees of vergelijkbare innovaties die efficiënter, gezonder en schoner voedsel produceren. Als het aan paardenfokkers en walvisjagers had gelegen, waren paarden nog steeds ons vervoermiddel en walvisolie onze energiebron. Het verschil met nu is dat overheden destijds enorm investeerden in de nieuwe technologieën, door bijvoorbeeld de benodigde infrastructuur aan te leggen. Daardoor kregen investeerders dollartekens in hun ogen en begon de bal te rollen.

Rabobank had kunnen anticiperen op de rap veranderende omstandigheden door klimaat, natuur, stikstof, waterkwaliteit en zoönoserisico’s in ons dichtbevolkte land. Maar Rabobank wist tegelijkertijd dat de overheid blindelings garant staat voor deze stranded assets. De bank ging dan ook gestaag door met het financieren van megastallen. Ongeveer zoals de banken die roekeloos kredieten verleenden, daarmee een wereldwijde kredietcrisis veroorzaakten en vervolgens door de belastingbetaler werden gered.

Singapore

Zowel Rabobank als onze overheid mag een voorbeeld nemen aan andere partijen die wél anticiperen op de toekomst van landbouw en voedsel. Zo investeerde de Singaporese overheid sinds 2013 7,6 miljard euro in hoogwaardige vleesvervangers. Nu richt de stadstaat de pijlen op hightech-indoorlandbouw die geen last heeft van weersextremen en schaarste van grondstoffen en landbouwgrond. Denk aan kweekvlees, algen en precisiefermentatie (waarbij micro-organismen de voedingsbodem omzetten in eiwitten, die de basis vormen voor vleesvervangers). Singapore is hard op weg het Silicon Valley van de food tech te worden.

Deze nieuwe voedselproductie heeft de toekomst. Omdat de houding verandert (bijna een op de vijf Nederlandse jongeren eet geen vlees meer), maar ook vanwege ecologische en economische krachten. IPCC, het klimaatpanel van de VN, benoemt de bedreigingen: veevoer zal schaarser en dus duurder worden door toenemende weersextremen. Water voor veevoergewassen zal concurreren met drinkwater. Hittestress veroorzaakt bij het vee vaker voortijdig sterven, gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen. Landbouwgrond zal steeds meer ingezet moeten worden voor klimaatadaptatie en de circulaire biobased economie.

Over de auteur Tim Reijsoo is filosoof en schreef zijn masterscriptie over ‘stranded assets’.

Nieuwe methoden van voedselproductie zullen ondertussen opgeschaald worden en daarmee goedkoper zijn, waardoor de veehouderij een productiewijze van het verleden wordt. Dit zal mede gebeuren dankzij slimme overheden zoals die van Singapore, maar ook Israël, Japan, de VS, China, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland die allemaal nieuwe technologieën steunen met wetgeving en subsidies.

Roekeloze investeringen

Uitkoop en innovatie van megastallen betekenen weggegooid belastinggeld dat de burger moet ophoesten. We staan er zo voor dankzij de roekeloze investeringen van Rabobank en de blindelingse steun van de Nederlandse overheid. Die laatste neemt nu verantwoordelijkheid. Maar ook Rabobank mag de belastingbetaler tegemoet komen. Dit kan de bank doen door samen met die vijfduizend veehouders (van wie het grootste deel klant zal zijn) te kijken hoe ze de schulden kunnen afschrijven. Verkoop van een deel van de landbouwgrond ten behoeve van bouwgrond voor woningen kan hierbij helpen.

De overheid moet ondertussen verstandig omgaan met ons geld. Dus geen belastingcent meer naar stranded assets. Wel: stevig investeren in nieuwe voedselproductie, de biobased economie, klimaatadaptatie, waterkwaliteit en natuurherstel. Hieraan kunnen boeren en de andere spelers in de keten (inclusief de banken) uiteraard ook meewerken en geld verdienen.