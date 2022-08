Opinie: Laat politiek bepalen wat we wel of niet vergoeden in de zorg, de dokter kan dat niet alleen

Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, afdeling oncologie. Beeld Arie Kievit

Sinds enkele maanden onderhandelt minister Ernst Kuipers (VWS) met verschillende partijen uit de zorg over een Integraal Zorgakkoord (IZa) waarin afspraken worden vastgelegd over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de curatieve zorg. Een moeizaam proces, mede doordat er naar verwachting zal worden gesneden in verschillende sectoren (onder andere huisartsen- en medisch-specialistische zorg).

Over de auteur André den Exter is als universitair hoofddocent Gezondheidsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Snijden in het zorgbudget is noodzakelijk om de gezondheidszorg toekomstbestendig te houden, zo is de gedachte. Niet vreemd gezien de te gestage groei van de zorgkosten. In 2060 zullen die, bij ongewijzigd beleid, oplopen van 100 miljard euro nu naar 291 miljard euro per jaar (Toekomstverkenning zorguitgaven 2022). Een recordbedrag dat met alleen efficiencyverbeteringen niet kan worden omgebogen.

Daarom is het onvermijdelijk prioriteiten te stellen en zorgvormen te rantsoeneren, óók bij de geneesmiddelen. Dat vergt keuzes. Ik noem een voorbeeld.

Niet vergoeden

Een manier – let wel: een keuze – om dat te realiseren, zou zijn om bepaalde kankergeneesmiddelen en behandelmethoden níét te vergoeden. Denk aan precisiemedicijnen voor vergevorderde vormen van uitgezaaide kanker. Deze veelbelovende behandelmethode (immunotherapie) komt naast bestaande therapieën (radio- en chemotherapie) en helpt het afweersysteem kankercellen te herkennen en aan te vallen. De kosten van dergelijke behandelingen zijn extreem hoog en variëren van 100 duizend tot meer dan 250 duizend euro per patiënt op jaarbasis.

Bij deze behandeling is geen sprake van genezing, maar van levensverlenging van enkele maanden of, in enkele gevallen, één tot tien jaar. Een onzekere factor is hoe dergelijke immuuncellen zich op termijn gedragen ten opzichte van de steeds muterende kankercellen: daardoor blijft de effectiviteit van de behandeling ongewis.

Minder vergaand is de keuze om deze precisiegeneesmiddelen alleen beschikbaar te stellen aan een kleine groep patiënten. Op voorhand is immers duidelijk dat, gezien de hoge kosten, niet iedere patiënt in aanmerking komt voor een immunotherapie behandeling.

Selectiecriteria

Selectie is daarom onvermijdelijk. Artsen moeten dan moeilijke keuzes maken. Een mogelijk selectiecriterium is de respons op genetische voorspellers, biomarkers, hoe iemand zal reageren op een bepaalde behandeling. Sommige patiënten reageren extreem goed en worden aangeduid als ‘super responder’, terwijl anderen maar matig reageren. Het ligt dan voor de hand de levensverlengende behandeling alleen aan te bieden aan super responder-patiënten: zij hebben het meeste baat bij qua levensverlenging.

Hoewel? Wie bepaalt dat? De meerwaarde van een extra maand levensverlenging wordt verschillend gewaardeerd (geboorte kleinkind, bruiloft kinderen, et cetera)

De introductie van immunotherapie maakt pijnlijk zichtbaar hoe moeilijk het rantsoeneringsvraagstuk in de gezondheidszorg is. Selectie van patiënten kan niet louter plaatsvinden op medische gronden. Het aanbod patiënten is simpelweg te groot die in aanmerking zouden komen.

Andere, niet-medische criteria zoals genetische aanleg, kosten en leeftijd, sociale factoren spelen evenzeer een rol in de toewijzing en dus vergoeding van behandeling. Afwijzing betekent onherroepelijk het levenseinde voor deze patiënt.

Politiek debat

Juist omdat er sprake is van niet-medische criteria om een behandeling wel of niet te vergoeden, is een politiek debat over – in dit geval – de toelaatbaarheid van dergelijke criteria bij immunotherapie voor uitgezaaide vormen van kanker noodzakelijk.

Selectie roept diverse lastige vragen op, waaronder: is er een minimumnorm en hiërarchie in maanden levensverlenging? Mag leeftijd een rol spelen bij de keuze van potentiële patiënten? Kan een patiënt in aanmerking komen voor een vervolgbehandeling of gaan nieuwe patiënten voor? Dergelijke maatschappelijke, ethische en juridische vragen vereisen dat de politiek zich uitlaat over de wenselijkheid van dergelijke niet-medische criteria.

De aanleiding van deze discussie is hier immunotherapie, maar treft evengoed de rantsoenering van andere dure technologieën in de zorg. Keuzes maken in de zorg is niet louter voorbehouden aan medici of adviesorganen, maar vergt een breed maatschappelijk draagvlak. Het zou naïef zijn te denken dat hierover consensus kan worden bereikt, maar het horen van de verschillende standpunten is noodzakelijk voor het maken van politieke keuzes in de zorg en te hanteren selectiecriteria.

Minister, geef artsen daarom handvatten om in individuele gevallen te beslissen.