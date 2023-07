Opinie: Laat overheid helemaal stoppen met algoritmes die fraude moeten opsporen

Gedupeerde ouders op de publieke tribune tijdens een debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. Beeld Lex van Lieshout / ANP

In de afgelopen jaren is Nederland geteisterd door een serie schandalen die werden aangedreven door algoritmes. Zo maakte de Belastingdienst jarenlang gebruik van zelflerende algoritmes om ouders te identificeren die als frauduleus werden bestempeld, wat leidde tot de kinderopvangtoeslagaffaire.

Deze algoritmes analyseerden gegevens zoals inkomen, opvanguren, geslacht, etniciteit en religie om mogelijke fraudegevallen te identificeren. De getroffen ouders werden – meestal ten onrechte – geconfronteerd met terugvorderingen, hoge boetes en andere negatieve gevolgen.

Maar niet alleen de Belastingdienst ging de fout in als gevolg van een ‘overenthousiast’ algoritme. Ook verschillende gemeenten hebben de afgelopen jaren algoritmes aangeschaft om toeslagenfraude te bestrijden. De gemeente Rotterdam kwam in opspraak omdat het systeem zich onevenredig richtte op alleenstaande moeders en mensen met een slechte beheersing van de Nederlandse taal.

Openheid over algoritme

Het feit dat alleen de gemeente Rotterdam in opspraak kwam, heeft niet zozeer te maken met het succes van andere gemeenten, maar eerder met het feit dat Rotterdam als enige gemeente openheid heeft gegeven over haar algoritme.

Als laatste is ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in opspraak gekomen. Raad eens? Ook DUO heeft in 2012 een algoritme voor fraudebestrijding aangeschaft, om te zien of aanvragers van studiefinanciering daar wel recht op hebben. Dit algoritme lijkt, zo blijkt uit onderzoek van onder meer onderzoeksplatfrom Investico, vooral gericht te zijn op studenten met een migratieachtergrond die bij familie wonen.

Hoewel minister Dijkgraaf (Onderwijs) het gebruik van deze software door DUO inmiddels heeft opgeschort, begint zich wel een duidelijk patroon af te tekenen: automatische fraude-algoritmes waar te veel vertrouwen in wordt gesteld en die niet goed functioneren.

Enorme hoeveelheid gegevens

Maar hoe besluit zo’n algoritme überhaupt dat iemand ‘hoogrisicofrauduleus’ is? De overheid beschikt over een enorme hoeveelheid gegevens over jou als persoon, zoals je adres, inkomen, burgerlijke staat, kinderen, opleidingsniveau, enzovoort. Het geloof binnen de overheid is dat als je al deze gegevens in overweging neemt, je een goede inschatting kunt maken van wie mogelijk frauduleus is en wie niet.

Omdat het lastig is voor een individu om die inschatting te maken voor miljoenen mensen met verschillende kenmerken, wordt er een algoritme gebruikt. Het algoritme krijgt als het ware een ‘beschrijving’ van een persoon te zien op basis van de beschikbare gegevens en moet bepalen of die persoon frauduleus is of niet. Als het algoritme het goed heeft, krijgt het pluspunten, anders minpunten. Het algoritme gaat net zolang door met het opstellen van een theorie over hoe een frauduleus persoon eruitziet, totdat het in staat is een ‘goede’ score te krijgen op de beschikbare gegevens.

Leuk en aardig allemaal, dat technische gedoe, maar wat is het resultaat hiervan? Als je als ‘hoogrisicofrauduleus’ wordt bestempeld, is dat vaak niet omdat je iets verkeerd hebt gedaan, maar omdat je lijkt op iemand anders die iets verkeerd heeft gedaan.

Boekhouding controleren

Als je bijvoorbeeld een alleenstaande moeder bent met kinderen en een modaal inkomen en je woont in een wijk waar een andere alleenstaande moeder met kinderen en een modaal inkomen ooit op de vingers is getikt, dan is de kans veel groter dat er mensen bij jou op de stoep komen staan om je boekhouding te controleren. Je wordt immers (in de ogen van de overheid) geassocieerd met andere fraudeurs. Het feit dat jij op geen enkele manier verantwoordelijk bent voor de keuzes of fouten van anderen, wordt voor het gemak maar even vergeten.

Bovendien wordt bij het trainen van het algoritme vaak geen onderscheid gemaakt tussen mensen die bewust de boel proberen te bedriegen en mensen die moeite hebben om aan de eisen van het Nederlandse bureaucratische systeem te voldoen.

Migratieachtergrond

Dit verklaart op zichzelf al waarom mensen met gemiddeld genomen een slechtere beheersing van de Nederlandse taal (mensen met een migratieachtergrond) en mensen met gemiddeld genomen een druk leven zonder de middelen om hun boekhouding uit te besteden (alleenstaande werkende moeders met kinderen) zo onevenredig hard getroffen worden. Het zijn namelijk groepen die vaker moeite hebben om mee te komen met de complexe regels die de overheid opstelt.

Kortom, de overheid dient geheel te stoppen met het gebruik van zelflerende algoritmes voor fraudebestrijding. Deze algoritmes treffen kwetsbare groepen disproportioneel, niet omdat ze iets misdaan hebben, maar om wie ze zijn en op wie ze lijken.