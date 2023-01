Opinie: Laat onze bewindspersonen in Davos goedmaken wat ze in Montreal nalieten

Duitse demonstratie op 5 december in Bonn in aanloop naar de VN-Biodiversiteitstop in Montreal. Beeld Getty Images

Deze week komen regeringsleiders, ministers, ceo’s en internationale organisaties samen in Davos op het World Economic Forum (WEF). Ze zullen het hebben over het oplossen van mondiale uitdagingen, zoals de klimaatcrisis, voedselzekerheid en de stijgende kosten van levensonderhoud. Het thema dit jaar is ambitieus: ‘Samenwerking in een gefragmenteerde wereld.’

Over de auteur Iris Dicke was aanwezig op de VN-Biodiversiteitstop namens de universiteit van Cambridge, Conservation Leadership Alumni Netwerk en schrijft op eigen titel.

Natuurlijk is internationale samenwerking essentieel voor het oplossen van enkele van de grootste maatschappelijke uitdagingen ooit: klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Ik ben dan ook niet tegen het WEF. Wat mij zorgen baart is het contrast tussen het gebrek aan interesse voor de VN-Biodiversiteits of Natuurtop eind vorig jaar en de grote interesse voor het WEF. Vanuit Nederland nemen, naast de premier, vijf ministers en een staatssecretaris deel. De ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken, Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Ontbrekende leiders

Dat was wel anders bij de Biodiversiteitstop in Montreal, waar regeringsleiders grotendeels ontbraken en voor Nederland alleen de minister voor Natuur, Christianne van der Wal, aanwezig was. In Davos zal die minister niet aanwezig zijn. En dat terwijl natuur en biodiversiteit de basis zijn van ons bestaan en dus ook van onze economie. Dit wordt onderstreept door het meest recente rapport van het WEF. Dat laat zien dat in de komende twee jaar de stijgende kosten voor levensonderhoud het grootste mondiale risico vormen, gevolgd door natuurrampen en extreme weersomstandigheden. Biodiversiteitsverlies wordt gezien als het snelst groeiende wereldwijde risico voor de komende tien jaar.

En juist de focus op het beperken van de stijgende kosten van levensonderhoud kan de aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies in de weg staan, aldus het WEF-rapport. Dat is mijns inziens het paard achter de wagen spannen. Want de kosten voor levensonderhoud zullen blijven stijgen wanneer we biodiversiteitsverlies en klimaatverandering niet aanpakken. Denk aan het verloren gaan van oogsten als gevolg van eerder genoemde natuurrampen, extreme weersomstandigheden en biodiversiteitsverlies, zoals de achteruitgang van bestuivers. Daarnaast waarschuwt het WEF voor het risico van rivaliteit tussen landen omtrent natuurlijke grondstoffen, waaronder water en voedsel. Ook dit zal stijgende kosten van levensonderhoud tot gevolg hebben.

Uitgelezen kans

De VN Biodiversiteitstop was een uitgelezen kans voor regeringsleiders om bindende doelstellingen vast te leggen voor het stoppen van biodiversiteitsverlies. En niet te vergeten om er daarmee voor te zorgen dat onze planeet niet onleefbaar wordt en de kosten van levensonderhoud worden getemperd. Het overeengekomen verdrag is minder vergaand dan was gehoopt en dan nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen.

Alhoewel er valt te twisten of het verdrag ambitieuzer had moeten zijn, dan wel juist realistischer en haalbaar. Wat nu niet meer ter discussie zou moeten staan, is de noodzaak om het volledig te implementeren, liefst ambitieuzer dan de opgestelde doelen.

In 2020 riep premier Rutte tijdens de Klimaattop in Glasgow op tot: ‘actie, actie, actie, implementatie, implementatie, implementatie’. Als Rutte deze woorden echt kracht wil bijzetten, dan ziet hij deze week erop toe dat de doelstellingen van het biodiversiteitsverdrag centraal staan in de besprekingen in Davos en worden verwezenlijkt in eigen land.

De politieke wil om dit te doen betwist ik, met de afwezigheid van de wereldleiders in Montreal als een pijnlijke illustratie hiervan. Ik hoop desondanks dat onze bewindslieden in Davos beseffen dat voor al hun aandachtsgebieden, zoals financiën, sociale zaken, handel en infrastructuur, de aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies cruciaal is. Dan kan Davos nog iets goed maken van de gemiste kans in Montreal.