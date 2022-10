Opinie: Laat Nederland voortouw nemen op klimaattop, voor we zelf wegsmelten

Familie trotseert op 29 oktober de Noordzee in Noordwijk. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het afgelopen weekend overviel me een dooigevoel. Alsof de diepvriesdeur had opengestaan en de ijskristallen op de voorheen bevroren ovenpizza’s, brood en ijsjes waren veranderd in halfnatte verpakkingen, slap geworden etenswaar en plastic zakjes gevuld met bruin-roze vruchtensiroop. Voor het eerst voelde de natte herfstwarmte beklemmend, anders dan op een bloedhete zomerdag.

Over de auteur Floor Doppen is podcastmaker en dagvoorzitter.

Terwijl de wereld in de fik staat en onze kunstcollectie in gevaar is, schiet de ene na de andere klimaatbelofte tekort en warmt de aarde op haar dooie gemakje heel langzaamaan iets verder op, steeds iets dichterbij die gevreesde 1,5 graad. Het is dan ook meer dan terecht dat een grote afvaardiging van het Nederlandse kabinet afreist naar de COP27-klimaattop van de Verenigde Naties in Egypte, die zondag 6 november van start gaat.

Goodiebag

Waar het hele land discussieert over de inbreng van Nederland voorafgaand aan het WK in Qatar zouden we ons evengoed moeten uitspreken over de Nederlandse inzet bij de top in Egypte. We moeten als burgers eisen dat Nederland leiderschap toont in de strijd tegen klimaatverandering en we mogen verwachten dat de Nederlandse delegatie terugvliegt met een goodiebag vol ingrijpende klimaatafspraken.

De diepvriesdeur staat al een tijdje op een kier. Vorig jaar in Glasgow hebben landen daarom afgesproken de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad Celsius boven het pre-industriële niveau, op basis van uitgebreide wetenschappelijke beoordelingen die aantonen dat de gevolgen van de klimaatcrisis boven dat niveau catastrofaal worden, en in sommige gevallen zelfs onomkeerbaar.

Zelfverzekerd

Maar met de klimaattop voor de deur komen de deelnemende landen allesbehalve goed beslagen ten ijs, want pas 24 van de 193 landen die vorig jaar in Glasgow instemden om hun klimaatacties op te voeren, hebben aangepaste, ambitieuzere plannen ingediend. Nederland – doorgaans het zelfverzekerdste jongetje van de klas – hoort daar niet bij. Daarnaast zijn de klimaatonderhandelingen tussen de twee grootste vervuilers ter wereld, China en de Verenigde Staten, ironisch genoeg al maanden bevroren.

Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius is ‘breekbaarder’ dan ooit, waarschuwde de beoogde voorzitter van de onderhandelingen Sameh Shoukry, in een interview met The Guardian voorafgaand aan de top. Hij stelt dat de wereld onder spanning staat vanwege de turbulente wereldeconomie en geopolitieke dreigingen, aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne.

Levensonderhoud

Hoogste tijd voor een knap staaltje overleg. Premier Rutte, die zich graag presenteert als verbindende en ervaren internationale leider, kan deze eigenschappen laten floreren in Egypte. De dreiging van klimaatverandering voor het leven en het levensonderhoud van Nederlanders is urgent en ernstig, en vereist meer inzet van degenen die zijn gekozen om hen te beschermen dan nu het geval is.

Niet alleen de klimaattop zelf verdient aandacht en discussie, ook de organisatie door het land Egypte is – net als bij het WK in Qatar – dubieus. Want waar voorafgaand aan de top wordt gepronkt met biologisch afbreekbare rietjes, zet het regime klimaatactivisten achter slot en grendel. Daarnaast telt het land naar schatting 60 duizend andere politieke gevangenen achter de tralies. Tien jaar na de Arabische Lente leven de democratische activisten van Egypte onder constante dreiging van gevangenisstraf – of erger.

Zondag gaat de klimaattop van start. Hoogste tijd voor een goede discussie bij het koffiezetapparaat, de uitgelezen kans voor talkshows voor een lekker debat en hét moment voor de Tweede Kamer om eisen over de inzet van de kabinetsdelegatie in Egypte op tafel te leggen. We hebben als land alvast kunnen warmdraaien met het debat over Qatar. Tijd om het gesprek over Egypte uit de vriezer te trekken, voor we zelf veranderen in een stel ontdooide pizza’s.