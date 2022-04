Opinie: Laat Nederland niet Poetins oorlog financieren, draai accijnsverlaging terug

Automobilisten zijn sinds april voordeliger uit aan de pomp. Het kabinet heeft de accijnzen op benzine en diesel voor de rest van dit jaar verlaagd. Beeld ANP

De woorden van de Oekraïense president Zelenski in zijn speech aan de Tweede Kamer waren duidelijk: ‘Wees bereid de energie uit Rusland te stoppen.’ Toen Rusland zijn land binnenviel, had politiek Den Haag de mond vol van solidariteit met Oekraïne. Nu de benzineprijzen stijgen, is er weinig over van dat sentiment en haast het kabinet zich om te compenseren met een accijnzenverlaging. Het doel? Lage inkomensgroepen tegemoet komen in de lastenverzwaring. Het kabinet doet dat echter met een maatregel die niet alleen ondoelmatig is, maar ook nog eens de oorlogsmachine van Poetin in Oekraïne sponsort.

Door het besluit om per 1 april de accijnzen op benzine te verlagen, financiert Nederland namelijk indirect Poetins oorlog in Oekraïne. Daarom roepen de JOVD en de Jonge Democraten de regering dringend op om dit besluit terug te draaien. Het merendeel van de Russische export van olie en gas komt terecht in de Europese Unie. Sinds het uitbreken van de oorlog heeft de EU gezamenlijk voor meer dan 20 miljard euro aan Russische fossiele grondstoffen ingekocht, waardoor de EU meebetaalt aan Poetins oorlog.

Infuus van Russische brandstof

Binnen de EU is Nederland de op een na grootste importeur van Russische olie. Momenteel ligt Nederland effectief aan een infuus van Russische brandstof en om zich daarvan los te trekken, moet de Nederlander minder benzine consumeren. Terwijl Oekraïne voor zijn vrijheid vecht, voorziet Nederland bij wijze van spreken de Russische tanks van brandstof.

Door de stijgende energieprijzen neemt ook de onzekerheid toe. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs zit momenteel iets onder de 2,50 euro en daarmee raakt Poetin de Nederlander in zijn portemonnee. De ‘oplossing’ van het kabinet om de accijnzen te verlagen, is veel te snel genomen. De knoop werd immers vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen doorgehakt, zodat de kiezer niet met een zure smaak over de benzineprijzen naar de stemhokjes ging. Dit verwijt ligt niet alleen bij het kabinet, maar ook bij een opportunistische oppositie die even graag de stijgende benzineprijzen misbruikte als verkiezingspunt.

Doelgerichte compensatie

Als het kabinet mensen een echte oplossing wil bieden, moeten er twee dingen gebeuren: doelgerichte compensaties en het versnellen van onze energietransitie. Voor dat eerste is een tijdelijke verlaging van de accijnzen op brandstof simpelweg niet doeltreffend. De opbrengsten van de accijnzen bedragen miljarden euro’s per jaar. Dit geld moet niet gebruikt worden als algemene inkomsten van de overheid, maar moet gaan naar beleid om de CO 2 -uitstoot te verminderen. En in deze tijd van hoge inflatie zou het zeker aangewend moeten worden om de lage inkomensgroepen te compenseren.

Daarnaast kan het Rijk met dit geld inzetten op het versnellen van de energietransitie, om zo snel mogelijk energieonafhankelijk te worden van Rusland en zijn groene doelstellingen te waarborgen. De regering moet blijven inzetten op het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen, windmolenparken en kerncentrales. Daarnaast valt er meer gas uit Nederland te halen dan alleen in Groningen: de Noordzee biedt een grote gasvoorraad die nu nog te weinig geëxploiteerd wordt en die een belangrijk puzzelstuk in de oplossing zou kunnen zijn. Aangezien dit tijd zal kosten, zal Nederland ook moeten inzetten op internationale samenwerking en een Europese energiemarkt.

Maak trein goedkoper

De afgelopen pandemie heeft ons geleerd meer thuis te werken. Verlaging van de ov-tarieven zou ook leiden tot minder kostendruk. Het probleem is niet dat de middenklasse extra betaalt voor een tank benzine, maar dat lage inkomens door de bodem van hun bestaanszekerheid zakken: dáár moet het kabinet iets aan doen. Een simpele accijnsverlaging is daar niet de goede maatregel voor.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat vooral de groepen met meer vermogen erop vooruitgaan door de accijnzenverlaging. Hoewel de Belastingdienst momenteel niet in staat is onderscheid te maken tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige huishoudens, betekent dit niet dat héél Nederland nu maar een extra zakcentje toegestopt moet krijgen.

Nederland staat nu op een moreel kruispunt. We kunnen voor onszelf kiezen en de oorlog in Oekraïne beschouwen als een ver-van-ons-bedshow. We kunnen er ook voor kiezen ons liever arm met eer te rekenen dan rijk met schande, in te zetten op de energietransitie en – door allemaal de schouders eronder te zetten – lage inkomens echt te helpen.

Daphne Lodder is voorzitter van de JOVD. Joris Hetterscheid is voorzitter van de Jonge Democraten.