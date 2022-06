Opinie: Laat minister zijn nek uitsteken voor biologische boeren

Varkensbedrijf Den Elshorst in Brabant produceert voedsel produceert dat in balans is met de natuur, het milieu en behoeften van het dier. Beeld Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn

Met instemming heb ik de bijdrage van Jan Douwe van der Ploeg in deze krant (Opinie, 16 juni) gelezen over de achtergrond van het boerenverzet tegen de stikstofplannen. De activistische boeren achter Farmer Defence Force (FDF), maar ook de ondernemersorganisatie LTO zetten op onredelijke gronden de hakken in het zand en niettemin luistert het ministerie van Landbouw heel goed naar ze.

Nauwelijks gehoord

Als aanvulling op zijn betoog wil ik daarom stellen dat biologische boeren graag meedenken over de agrarische toekomst en benadrukken dat zij zich wel degelijk hebben verenigd. Alleen: de biologische boeren worden niet gehoord, want krijgen niet of nauwelijks toegang tot Den Haag.

Op de kaart die de minister afgelopen week openbaarde staat tot op perceelsniveau aangegeven hoeveel er aan stikstof moet worden gereduceerd. Ons bedrijf, een biologisch-dynamisch bedrijf met akkerbouw, groenteteelt en veehouderij, ligt tegen Almere aan. In de buurt is geen enkel stikstofgevoelig natuurgebied. Tot mijn verbazing zag ik dat de meeste van onze percelen een reductieniveau van 47 procent was geplakt. Terwijl de rest van het omliggende agrarische gebied in Zuidelijk Flevoland 12 procent krijgt opgelegd.

Generieke doelstellingen

Nu mag ik erop vertrouwen dat in dit geval de soep niet zo heet zal worden gegeten, maar het blote feit dat dit soort kaartjes worden gemaakt duidt er toch zeker op dat het ministerie niet in eerste instantie kijkt naar hoe er nu wordt geboerd, maar louter naar de generieke kortingsdoelstellingen. En bij een generieke maatregel is het verleden het uitgangspunt voor het bepalen van de toekomst.

Het laatste grootste voorbeeld daarvan is de invoering van het fosfaatrechtenstelsel om het mestoverschot te beteugelen in 2017. Er werd niet gekeken naar wie er individueel wel of niet aan het mestoverschot bijdroeg, er werd alleen een nationaal mestplafond vastgesteld en iedere boer moest een zelfde reductie van zijn mestproductie realiseren om het nationale probleem op te lossen. Alsof de minister van Volksgezondheid om het overgewicht in de samenleving te bestrijden, zou besluiten ook alle anorexiapatiënten te verplichten een zelfde percentage af te vallen als degene met obesitas. Dat beleid lijkt zich nu met de stikstofreductie te herhalen.

Biohuis en Bionext

Via onze sectorarganisaties Biohuis en Bionext, waarbij 1.100 biologische boeren zijn aangesloten uit alle delen van het land, proberen wij elke gelegenheid te benutten om bij het Landbouwministerie aan tafel te komen. De ervaring echter leert dat dat voor ondernemersclub LTO, de boze boeren van FDF en die van Agractie en aanverwante clubs veel makkelijker is. Vorige week nog bij de het debat over ‘landschapsgrond’ in de Tweede Kamer waren voornoemde organisaties alleen uitgenodigd en lukte het pas na interventie door een paar Kamerleden om ook als Bionext te mogen aanschuiven

Ook de minister durft maar moeizaam het woord ‘biologisch’ in de mond te nemen, om vooral niet het conservatieve deel van de boerenstand tegen zich in het harnas te jagen. Als de minister zich nu eens duidelijk zou uitspreken dat de boeren die nu een gezonde stikstofbalans weten te realiseren zullen worden ontzien bij alle reductiemaatregelen en dat juist de vervuilers hiervoor moeten opdraaien, kan ik met een gerust hart een schone toekomst in.

Tom Saat is biologisch-dynamisch boer in Almere.