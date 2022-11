Opinie: Laat KNVB de steun voor incapabele en corrupte Fifa-voorzitter Infantino intrekken

Fifa-voorzitter Gianni Infantino maandag in het Khalifa WK-voetbalstadion in Doha, Qatar, 21 november. Beeld REUTERS

Tussen al het WK-nieuws door zou je het bericht van afgelopen woensdag gemist kunnen hebben: de KNVB steunt de kandidatuur van Fifa-baas Gianni Infantino voor een derde termijn. Onder voorwaarden weliswaar, wat betreft mensenrechtencriteria voor toernooien en een goede samenwerking tussen de Fifa en de Uefa over de internationale voetbalkalender.

Slecht idee

Dit lieten ze weten in een brief, opgesteld samen met de voetbalbonden van België, Engeland, Wales en Zweden. En ook al is hij de enige kandidaat, dat is een bijzonder slecht idee. Infantino werd in 2016 aangesteld om de corrupte rommel van Sepp Blatter en zijn vrienden op te ruimen. Hij heeft sindsdien overtuigend aangetoond totaal ongeschikt te zijn om de Fifa te leiden.

Over de auteurs Frank Huisingh en Roy Blokvoort zijn actief voor Fossil Free Football, voetbalsupporters die actievoeren om fossiele sponsoren uit het voetbal te schoppen en de sport te verduurzamen. Tessel Middag speelt voor Rangers FC en is 44-voudig Nederlands international.

Laten we bij zijn publieke uitspraken beginnen: begin dit jaar pleitte hij voor een tweejaarlijks WK, met als een van de argumenten dat het hoop zou geven aan jonge Afrikanen, zodat ze de Middellandse Zee niet hoeven over te steken met alle risico’s van dien. Hij roept G20-leiders op tot een wapenstilstand in Oekraïne voor de duur van het WK. Hij pareert de kritiek op de Fifa en Qatar door te wijzen op alles wat fout gaat in Europa, zoals migranten die dood gaan als gevolg van het Europese migratiebeleid en het gebrek aan legale routes voor arbeidsmigratie vanuit Afrika.

Zeer, zeer terechte kritiekpunten, maar dat betekent niet dat Europese journalisten en bestuurders daarom geen recht hebben om de mensenrechtenschendingen in Qatar te bekritiseren en de wijze waarop de Fifa daarmee omgaat. Infantino toont zich een gekrenkt man, die in de verdediging van Qatar vol op het anti-westerse orgel gaat, wat hem in veel landen vast steun oplevert.

Grotere chaos

Dan het WK in Qatar. Hij kan er weinig aan doen dat zijn voorganger toeliet dat Qatar door corruptie het WK mocht organiseren. Maar hij heeft de chaos rondom het WK alleen maar verergerd. Alle kansen om het WK naar een ander land te verplaatsen heeft hij laten liggen. Ook toen steeds meer duidelijk werd over de uitbuiting van arbeidsmigranten koos hij ervoor Qatar te verdedigen. En daar is hij niet mee gestopt.

Zo zijn er volgens Infantino niet duizenden, maar slechts drie doden gevallen bij de bouw van de WK-infrastructuur. Ook lhbti+-ers zijn bij het WK van harte welkom, dat heeft het regime hem verzekerd. Ook scheppen Infantino en de Fifa op dat dit het eerste ‘klimaatneutrale WK’ is. Deze claim is zo slecht onderbouwd dat Fossil Free Football bij de Reclame Code Commissie eist dat de Fifa stopt met deze misleiding. Infantino denkt blijkbaar dat voetbalfans gek zijn.

En binnen de Fifa is hij, in plaats van de corruptie tegen te gaan, er zelf van gaan profiteren. In De Groene Amsterdammer leggen Pepijn Keppel en Rutger van den Hoeven uit hoe Infantino de geldmachine van de Fifa gebruikt om zichzelf rijkelijk te belonen en de steun van kleine landen te kopen. Hij gooit toezichthouders eruit en probeerde alle tv- en marketingrechten van de Fifa te verkopen aan een groep investeerders, een club waarvan hij zelf de hoofdadviseur zou worden. De jurist heeft de corruptie een legaal sausje gegeven in plaats van hervormingen door te voeren om die corruptie uit te bannen.

OneLove-band

Infantino verhuisde naar Qatar, net toen in Zwitserland juridische onderzoeken naar hem vaart kregen. En hij bouwt goede banden op met Saoedi-Arabië, ook een kandidaat voor het WK in 2030. Het mag geen verrassing zijn dat de Fifa niet is gediend van een OneLove-armband. Inhoudelijk is dat besluit van de Fifa al schandalig genoeg, maar ook het feit dat deze keuze pas wordt bekendgemaakt op de ochtend van de wedstrijd, toont dat die organisatie onder leiding van Infantino niet goed functioneert.

Kortom: Infantino is megalomaan en corrupt en een onwaardige vertegenwoordiger van het internationale voetbal. Hij is niet de bestuurder die de Fifa nodig heeft en verdient geen steun van de KNVB.

Opzeggen steun

De KNVB heeft na het Fifa-besluit over de OneLove-armband gezegd de komende tijd kritisch te gaan kijken naar de relatie met Fifa. Het is nu echt tijd om de steun aan Infantino op te zeggen. Duitsland heeft zich uitgesproken. Zij stemmen niet voor Infantino vanwege zijn omgang met de mensenrechtenschendingen in Qatar en het feit dat er nog altijd geen compensatiefonds is voor uitgebuite arbeidsmigranten en hun nabestaanden.

Het voetbal verdient beter. Door dit WK is het nog moeilijker de ogen te sluiten voor het wanbeleid van de Fifa. Wij, als kijkers, moesten bij onszelf te rade gaan of we wedstrijden gaan kijken. Wij willen weer onbezorgd voetbal kijken, verzekerd dat de internationale voetbalbond het voetbal goed organiseert, met oog voor mensenrechten, klimaat en sportplezier voor iedereen. Dat betekent dat Infantino weg moet en de Fifa het roer moet omgooien. Daar moet de KNVB zich met andere voetbalbonden voor inspannen. Zonder een meerderheid kan Infantino niet door, enige kandidaat of niet. En als het niet lukt, tijd voor een nieuwe internationale voetbalbond?