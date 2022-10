Opinie: Laat jeugdzorg in actie komen om in elke gemeente voldoende opvangplekken voor kinderen af te dwingen

Het gezin (vrouw en twee kinderen) van een al meer dan een jaar in Nederland wonende Syriër vertrekt vanuit Ter Apel naar Rotterdam om van daaruit verder de asielprocedure te volgen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Kinderen die in Ter Apel op stoelen moeten slapen, te weinig te eten krijgen, en geen volwassenen om zich heen hebben die zich om hen bekommeren. Het is onvoorstelbaar dat we dat in Nederland laten gebeuren, zelfs nu verschillende toezichthoudende instanties de noodklok hebben geluid.

De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en die van Justitie en Veiligheid gaven een maand geleden al aan dat minderjarige asielzoekers in Ter Apel zonder begeleiding in overvolle ruimtes moeten verblijven waar de hygiëne zeer te wensen overlaat. Er is nog steeds niets veranderd, schreef Kinderombudsman Margrite Kalverboer vorige week in een brief aan de staatssecretaris. Ze zag een meisje dat na drie dagen nog niemand over haar situatie had gesproken.

Over de auteur: Femke Kaulingfreks is lector Jeugd en Samenleving aan de Hogeschool Inholland.

Kinderen worden in Ter Apel blijkbaar volledig aan hun lot overgelaten. Het schokkendst is dat deze toezichthouders maanden geleden al hun zorgen hebben geuit, en dat de situatie nu alleen maar verslechterd blijkt. Betrokken overheidsinstanties hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen om deze kinderen basale zorg en begeleiding te geven en hebben daarmee hun recht op onder andere een veilig thuis en bescherming tegen verwaarlozing ernstig geschonden.

Pedagogische crisis

De hartverscheurende situatie in Ter Apel is het meest urgente voorbeeld van een meervoudige pedagogische crisis in Nederland. We hebben te maken met een nalatige overheid die het vertikt de ondergrens van maatschappelijke ondersteuning te waarborgen voor kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

De verwaarlozing in Ter Apel is voortgekomen uit bewuste beleidskeuzes om niet te investeren in voldoende kleinschalige voorzieningen met permanente zorg en adequate pedagogische begeleiding. Door die keuzes worden nu niet alleen kinderen het slachtoffer die zonder ouders en vaak onder traumatische omstandigheden naar Nederland zijn gekomen, maar ook de professionals die hen toch zo goed en kwaad als mogelijk proberen te helpen.

Eenzelfde blijk van systeemfalen zien we ook terug in de uithuisplaatsingen bij gedupeerden van de Toeslagenaffaire en de vastgelopen jeugdzorg. Ook in die gevallen is het belang van het kind uit beeld geraakt. We zien vergelijkbare gevolgen van een overheid die met wantrouwen kijkt naar kinderen en gezinnen in kwetsbare posities; professionals missen in crisissituaties de randvoorwaarden om kwalitatief goede ondersteuning te kunnen bieden waardoor hulp te laat komt of helemaal niet komt.

Publieke zaak

Het is tijd dat we het welzijn en de kansengelijkheid van kinderen die opgroeien in de marge gaan zien als een publieke zaak. We mogen niet langer accepteren dat de overheid wegkijkt en de oplossing van de bestaansonzekerheid ook in de meest schrijnende situaties bij kinderen en gezinnen zelf neerlegt.

Professionals met een pedagogische opdracht zouden zich breed moeten verenigen om deze nalatigheid een halt toe te roepen. Laat pedagogen, docenten, jeugdpsychologen, jongerenwerkers, jeugdbeschermers en huisartsen samen in actie komen om in elke gemeente voldoende opvangplekken voor kinderen af te dwingen.

Als we niet in staat zijn om de kinderen in Ter Apel te behandelen als onze eigen kinderen, dan kunnen we moeilijk volhouden dat we in een beschaafd land leven. We kunnen met verontwaardiging kijken naar de ouders die in Albergen hun kinderen lieten demonstreren tegen asielzoekers, maar die kinderen groeien op in een samenleving waarin het normaal is geworden om kinderen met de slechtste uitgangspositie in de steek te laten. Als we het zelf maar goed hebben, dan hoeven we niet om te zien naar de ander.

Wat zal er de komende jaren gebeuren als door toedoen van de stijgende armoede steeds meer kinderen in de verdrukking komen? We moeten snel inzetten op overheidsbeleid dat solidariteit en zorgzaamheid centraal stelt. Jeugdsector, spreek je uit en eis dat er nu eindelijk écht wordt geïnvesteerd in structurele, kwalitatief goede ondersteuning, niet alleen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar voor alle kinderen die het nodig hebben. Anders houden we een pedagogisch klimaat in stand waarin we hele toekomstige generaties in de kou laten staan.