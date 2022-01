Opinie: Laat hoger onderwijs meesurfen op golven van corona

Studenten op het Science Park van de Universiteit van Amsterdam. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

In haar essay ‘Van het voetstuk’ (V, 7/1) beschrijft Marjolijn van Heemstra het voortdurend oprekken van onze verwachtingen ‘dat alles weer normaal zou worden’ in de context van de podiumkunsten. Doodvermoeiend en frustrerend voor makers en publiek: emoties die we nu overal in de samenleving zien. Van Heemstra roept op tot het loslaten van krampachtig vasthouden aan hoe het was. Ze roept op niet volgend maar leidend te zijn, om te zoeken naar nieuwe rituelen op een nieuw podium.

De woorden van Van Heemstra raken ons door de overeenkomst met ons eigen domein, dat van het (hoger) onderwijs. Ook wij hebben ons geliefde podium: het klaslokaal. Sinds de industriële revolutie is ons onderwijspodium verrassend hetzelfde gebleven. Waar ook ter wereld je een collegezaal inloopt, je zult je er snel thuis voelen. Collegezalen zijn vrijwel overal identiek. Uiteraard zijn er vele innovatieve didactische onderwijsmodellen ontwikkeld, maar ook die spelen zich nog steeds voornamelijk af in onderwijslokalen.

Ons podium, klassikaal onderwijs in gebouwen, blijkt kwetsbaar. Momenteel is het hard getroffen door de coronabeperkingen. Het afstandsonderwijs dat ervoor in de plaats komt – dankzij de extra inspanningen van al die docenten, ondersteuners én studenten – is vaak niet meer dan dezelfde uitvoering op een vergelijkbaar, maar virtueel podium. Dit virtuele podium is een kortetermijnoplossing. Op de lange duur tast die de studievoortgang aan en ondermijnt de motivatie en het welzijn van student en docent.

Creatieve mogelijkheden

Ook in het onderwijs moeten we op zoek naar nieuwe rituelen. Net als bij de podiumkunsten zoeken we naar creatieve mogelijkheden om ons podium te veranderen. We zijn gewend te werken met het ‘community of inquiry’-model. Dit model bestaat uit drie elementen die met elkaar in verbinding gaan: het cognitieve element, het sociale element en het docent-element.

In de praktijk betekent dit dat een docent de lesstof selecteert en in samenwerking met de student overdraagt. Dit gebeurt in een veilige en stimulerende leeromgeving, waarin de studenten met elkaar de lesstof verwerken. Het sociale element is lastig in een online- omgeving te bewerkstelligen, tenzij docenten en studenten elkaar al goed kennen of elkaar toch af en toe kunnen ontmoeten. Onderzoek van de VO-raad heeft laten zien dat online-onderwijs soms heel goed werkt, maar soms ook helemaal niet. Hier moeten we zoeken naar een nieuw podium en naar nieuwe rituelen.

Onze voortdurende verwachting dat het binnenkort allemaal weer normaal zal zijn, houdt ons onderwijs sinds maart 2020 gevangen. We blijven steken in oude rituelen. We laten ons steeds weer verrassen door een nieuwe pandemiegolf. Maar stel dat we deze golf zien aankomen en erop meesurfen? De besmettingscijfers van de afgelopen twee jaar en de daaraan gekoppelde beperkingen voor het onderwijs tonen een ritme, gekoppeld aan seizoenen.

Socialisatie

In september, oktober en november waren de besmettingen beperkt. Er was geen limiet aan het studentenaantal op locatie. Gebruik deze maanden voor socialisatie en voor onderwijs dat ideaal is om in klassikale vorm te geven. Vanaf half december tot maart, april kunnen we lockdowns verwachten. Surf hierop mee en ontwerp onderwijs waarin studenten online of in kleine groepen binnen of buiten onderwijs volgen. De grote uitdaging is hiervoor nieuwe methoden te ontwikkelen. Vanaf mei tot aan de zomervakantie is er weer ruimte voor contactonderwijs, en voor toetsing.

Om mee te bewegen in het ritme van de coronagolven moeten we onze rituelen en podia aanpassen. Hiervoor zullen bestuurders, docenten én studenten het lef moeten hebben de huidige, diep ingesleten gewoonten van het onderwijs los te laten en de onzekere vlucht voorwaarts te kiezen. De Unesco pleitte vorig jaar al voor een langetermijnstrategie. Een strategie die leidt tot een open, inclusief en flexibel onderwijslandschap en die bestendig is tegen pan- en endemieën. De boodschap was toen urgent en is nu onvermijdelijk. Laat ons onderwijs meesurfen op de golven van corona.

Berent Prakken is vice-decaan onderwijs van het UMC Utrecht. Harold van Rijen is directeur van Graduate School of Life Sciences van de Universiteit Utrecht.