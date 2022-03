Opinie: Laat gemeente de GVR zijn die kosten voor aardgasvrije woning voorschiet

Een woning in Voorburg wordt energieneutraal gemaakt door het plaatsen van isolatie en een warmtepomp. Beeld ANP / Robin Utrecht

De noodzaak en urgentie om van het aardgas af te gaan wordt met de dag groter. Niemand wil nog langer de oorlogsindustrie financieren door gas te kopen van Rusland. De Europese Commissie wil daarom in 2027 onafhankelijk zijn van Russisch gas. Ook de gaskraan in Groningen moet snel dicht, dat zijn we verplicht aan alle Groningers wier veiligheid al veel te lang niet serieus is genomen. Daarnaast vraagt de aanpak van klimaatverandering om snelle actie. Hoog tijd dus dat het Rijk belemmeringen wegneemt die deze broodnodige versnelling tegenhouden.

Trots meldde minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) op 10 maart dat veertien gemeenten samen 50 miljoen euro subsidie krijgen om woningen aardgasvrij te helpen maken. Daarmee komt het totaal aantal Proeftuinen Aardgasvrij op 64; drie daarvan liggen in de provincie Utrecht. Als bestuurders zijn we blij met deze steun van het Rijk. Tegelijk ligt er een andere grote kans om via ‘gebouwgebonden financiering’ de overgang naar aardgasvrij te versnellen: niet alleen in de wijken met een ‘proeftuin’, maar in elke wijk in Nederland.

Twee gemeenten in de provincie Utrecht staken hiervoor afgelopen jaren hun nek uit. Amersfoort ontwikkelde een methode van gebouwgebonden dienstverlening. Hierbij draagt een marktpartij de kosten voor de investeringen, staan gemeente en provincie financieel garant en betalen de inwoners de kosten terug via een servicecontract dat vastzit aan het huis, niet aan de persoon.

Gemeentelijke verduurzamingsregeling

Wijk bij Duurstede deed iets soortgelijks. Als eerste gemeente in Nederland paste ze de Gemeentelijke verduurzamingsregeling (GVR) toe. Voor wie bij GVR associaties krijgt met de hoofdpersoon uit Roald Dahls klassieker: in deze regeling treedt de gemeente inderdaad op als een Grote Vriendelijke Reus. De gemeente betaalt de investeringen zoals muur- en dakisolatie, zonnepanelen, isolerend glas. Dat gaat om tienduizenden euro’s per woning. Een investering die voor veel woningbezitters niet is op te brengen.

De inwoners hebben bij beide constructies meteen voordeel van de maatregelen: hun gasrekening gaat naar beneden. Met de huidige energieprijzen een wens van iedere inwoner. Om de kosten laag te houden, wordt de terugbetaling van de investering uitgesmeerd over dertig jaar. Mocht de bewoner tussentijds verhuizen, dan gaat het terugbetalen aan gemeente of marktpartij over op de nieuwe huiseigenaar. Het contract is namelijk gekoppeld aan het huis, niet aan de bewoner.

In Wijk bij Duurstede zijn op deze manier inmiddels enkele tientallen huizen verduurzaamd, naar volle tevredenheid van bewoners, marktpartijen en de gemeente. In Amersfoort staat een pilot kant-en-klaar te wachten op uitvoering.

Krediettoets

Er dreigt echter een kink in de kabel. Recent onderzoek wijst uit dat er juridische risico’s kleven aan deze toepassing van de baatbelasting en gebouwgebonden dienstverlening. In het laatste geval wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een krediettoets van de persoon – wat ingaat tegen het principe dat het contract gebouwgebonden is. En de regels rond baatbelasting staan verduurzaming in de weg. Een gemeente mag baatbelasting heffen om voorzieningen te bekostigen die ten bate komen van het algemeen belang. Dat zou hier niet aan de orde zijn. Maar wij menen dat reductie van CO2-uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan, bij uitstek iets is waar elke burger belang bij heeft.

Veel gemeenten willen met deze aanpakken aan de slag, maar de juridische obstakels weerhouden hen daar nu van. Het onderzoek stelt echter ook dat deze oplosbaar zijn.

Daarom roepen wij minister De Jonge op deze handschoen op te pakken. Creëer zo snel mogelijk tijdelijke wettelijke innovatieruimte, in afwachting van aanvullende wetgeving. Zo kunnen de juridische drempels worden weggenomen en kunnen deze veelbelovende instrumenten beschikbaar komen voor alle gemeenten en daarmee alle woningeigenaren in heel Nederland. Als de minister dit doet, hebben we binnenkort niet alleen 64 wijken die als proeftuin aardgasvrij gemaakt worden, maar liefst 352 gemeenten die voortvarend aan de slag kunnen.

Huib van Essen is gedeputeerde van provincie Utrecht, Astrid Janssen is wethouder van Amersfoort en Henk Vreeswijk is wethouder van Wijk bij Duurstede.