Opinie: Laat de gezamenlijke nationale datum voor Statenverkiezingen los

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Belangrijke verkiezingen, want de provincies bepalen de kwaliteit van ruimte, milieu en infrastructuur. En heel actueel: hoe lossen we de stikstofproblematiek op? En de waterschappen bepalen onze waterveiligheid en – via peilbesluiten – de kwaliteit van natuur en landschap.

En de nieuwe Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer, voor het kabinet van belang voor het vinden van meerderheden voor zijn wetsvoorstellen.

Van onze gedeputeerden, Statenleden en waterbestuurders wordt in de harde uitvoeringspraktijk veel inzet en creativiteit, politieke moed en overtuigingskracht gevraagd. Deze regionale politici verdienen het om daarvoor nadrukkelijk zichtbaar te zijn, maar de landelijke politiek en de media degraderen de Statenverkiezingen tot een opiniepeiling. Niet de regionale prestaties en plannen staan centraal, maar in avondvullende tv-shows en paginabrede krantenkoppen worden we bestookt met vragen als: kan het kabinet nog een meerderheid organiseren, gaat BBB groeien en leidt de combinatie van PvdA en GroenLinks tot electoraal herstel?

Het nationaliseren van regionale verkiezingen schaadt de democratie. Analyseren en klagen volstaat niet, oplossingen zijn nodig en mogelijk.

Laat een gezamenlijke verkiezingsdatum los en geeft de regionale verkiezingen terug aan de afzonderlijke 21 waterschappen, 12 provincies en 342 gemeenten. Laat hun koepels (Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten) een mooie spreiding afspreken. Dat betekent dat ergens in het land per week in twee gemeenten, per twee maanden in één waterschap en per vier maanden bij één provincie verkiezingen worden gehouden.

Zo’n lappendeken kunnen landelijke politici en media niet kapen. En voor de Eerste Kamer kunnen Statenleden op een vooraf bepaalde datum blijven stemmen. Zo’n lappendeken stelt de regionale politiek wel in staat om in dorp en stad aandacht te vragen voor haar prestaties en plannen. Dit maakt regionale politici afrekenbaar voor eigen falen en succes, zoals onze vertegenwoordigende democratie is bedoeld.

Een spreiding van verkiezingsdata draagt bij aan de zichtbaarheid van onze lokale en regionale politici, de electorale beoordeling van hun prestaties en plannen, de betrokkenheid van de burger, het vertrouwen in de politiek en de legitimiteit van het politieke systeem. Een waardevolle opbrengst van een eenvoudig datumvoorstel.